  • Новость часаСилы ПВО за ночь уничтожили семь дронов ВСУ над Адыгеей и Краснодарским краем
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    СМИ: В паспортах рожденных в России эстонцев стали указывать Эстонию
    Министр культуры Турции рассказал, как сериалы стали инструментом «мягкой силы» страны
    Время русской силы. Как страна черпает мощь в своих истоках
    ОАК в 2025 году выпустила рекордный объем боевой авиации
    Трамп накануне встречи с Зеленским заявил об одном важном условии
    В Донецке обезвредили открывшего огонь из автомата в супермаркете
    Эксперт: Российская оборонка посрамила все негативные прогнозы на Западе
    В России начались переговоры по созданию исламского банка
    Мнения
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Единство ЕС ждет испытание угрозой поражения

    Лидеры стран Европы начинают понимать, что вместо того, чтобы бороться за живучесть не только тонущего, но и разваливающегося на куски судна, разумнее занять место в шлюпках, пока они еще есть. Пока еще никто не крикнул «Спасайся кто может!», но кое-кто уже потянулся к шлюп-балкам.

    3 комментария
    Игорь Горбунов Игорь Горбунов Украина стала полигоном для латиноамериканского криминала

    Бесконтрольная накачка Украины оружием и людьми оборачивается появлением новых угроз для всего мира. Украинский кризис больше не локальный – он экспортирует нестабильность на другие континенты.

    2 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Когда на Украине появится новый гетман Скоропадский

    Скоропадский формально не был объявлен гетманом немецкими генералами, а был провозглашен монархом на всеукраинском съезде хлеборобов. Имя нового руководителя Украины не столь важно, его главной функцией будет заключить мир с Россией.

    15 комментариев
    27 декабря 2025, 09:25 • В мире

    2025 год заставил Запад пересмотреть ключевой тезис о силе России

    2025 год заставил Запад пересмотреть ключевой тезис о силе России
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    Тезис о нанесении России «стратегического поражения на поле боя» в 2025 году почти вышел из употребления даже среди западных лидеров. А ведь с 2022 года он провозглашался как единственная политическая цель в отношениях между Западом и Москвой. Что и как заставило западные элиты пересмотреть свой подход?

    «Решительное отстаивание национальных интересов в отношениях со странами, чьи правительства предпринимают недружественные антироссийские действия, вынудило их признать невозможность нанесения России «стратегического поражения на поле боя», – говорится в заявлении российского МИД по поводу итогов уходящего года.

    В этом же ранее признавались сами западные журналисты и военные. «Конфликт должен был привести к «стратегическому поражению» Москвы. Похоже, что теперь стратегическое поражение на поле боя грозит самой НАТО», – отмечает итальянский генерал Марко Бертоллини.

    О том же говорят и европейские политики. «Италия не заинтересована в том, чтобы объявлять кому-либо войну. Напротив, мы хотим восстановления отношений [с Россией]», – говорит вице-премьер Италии Маттео Сальвини. Сальвини отметил, что Наполеон Бонапарт и Адольф Гитлер не смогли покорить Россию, потому это вряд ли удастся главе европейской дипломатии Кае Каллас, президенту Франции Эммануэлю Макрону, премьеру Британии Киру Стармеру и канцлеру Германии Фридриху Мерцу.

    Впрочем, сам Макрон теперь заявляет не о том, что Россию нужно разбить, а о том, что «в наших интересах – как европейцев, так и украинцев – найти верные рамки для возобновления дискуссии с Москвой».

    Президент Чехии Петр Павел – еще недавно, как и Макрон, являющийся ястребом в российском вопросе – также делает вынужденный вывод о том, что с Россией придется договариваться. «Какие у нас есть альтернативы? Воевать с Россией бесконечно? Такой подход, наверное, приведет к большим человеческим потерям для всех нас и серьезному ущербу для наших экономик», – говорит он. Павел признал, что согласиться на компромисс с Россией крайне сложно, однако необходимо учитывать реальные обстоятельства. И реальность такова, что Россия не может по итогам текущего конфликта с Украиной оказаться в лагере побежденных.

    А ведь долгие годы американские и европейские элиты были едины в мысли о том, что стратегическое поражение России надо нанести любой ценой. Возникла эта идея еще в 2014-м, в ответ на возвращение Крыма в родную гавань и в целом реакцию Москвы на украинский майдан.

    Сопротивление России, ее стремление защитить своих людей было воспринято глобалистами как бунт против того самого «порядка, основанного на правилах». Успех России в деле защиты своих интересов мог побудить другие страны тоже вспомнить о суверенитете, и тем самым очень серьезно усложнил бы Западу контроль за мировыми процессами (что в итоге и произошло).

    Изначально западные страны хотели нанести России стратегическое поражение через смену власти – и именно поэтому финансировали различные антигосударственные силы внутри российского общества, вели информационную кампанию против Кремля, всячески пытаясь подорвать единство россиян. Однако сделанная Западом ставка на российскую либеральную псевдооппозицию провалилась – эти силы оказались способны лишь воровать западные деньги и грызться за них.

    Начало СВО дал коллективному Западу новые инструменты и новый образ стратегической победы над нашей страной – через «войну на периферии» с Россией, уничтожение ее экономики и нанесение военного поражения. То есть через применение силы, находящееся чуть ниже порога открытой агрессии. Поэтому в 2022 году идея нанесения России стратегического поражения была открыто провозглашена стратегической целью Запада.

    Но если в конце 2022-го – начале 2023 года кому-то на Западе казалось, что эта стратегия сработает, то к началу 2025 года ситуация изменилась. Российская армия имеет на фронте стратегическую инициативу, одновременно и успешно штурмуя несколько городов. Российская экономика полностью обеспечивает фронт и социальные нужды россиян – и это несмотря на многочисленные санкции, введенные коллективным Западом.

    Ключевые внешнеполитические партнеры поддерживают Россию и политически, и экономически. Несмотря на колоссальное давление, которое Запад на них оказывал. Индия по-прежнему покупает российскую нефть, Бразилия – российские удобрения, Африка и Ближний Восток – российское зерно.

    Именно поэтому «европейцы и американцы пришли к выводу, что существующими средствами остановить Россию на Украине на поле боя нельзя. Выиграть у ядерной державы войну тоже нельзя»,

    – объясняет газете ВЗГЛЯД глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.

    Столкнувшись с этой реальностью, западные элиты разделились на три неравные группы. Одни продолжают упорствовать в своих заблуждениях. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер Германии Фридрих Мерц, главы прибалтийских и североевропейских стран – пока еще поддерживают тезис о необходимости победы над Россией, но при этом не говорят, как в реальности этого можно достичь.

    Другие – наподобие Макрона, итальянцев и ряда других европейцев – начали осознавать политический тупик, в который сами себя завели. При этом пока они не готовы выходить из открытой конфронтации с Россией.

    Третьи же из нее начали как раз выходить. И речь тут не только о премьер-министре Венгрии Викторе Орбане и его словацком визави Роберте Фицо, но и о Вашингтоне. Пришедший в США к власти в начале 2025 года президент Трамп и его союзники (как из числа американских политиков, так и европейских) посчитали, что вместо слишком дорогого, бесполезного и даже опасного давления, способного привести к третьей мировой, проще и выгоднее искать с Москвой компромиссное решение.

    Белый дом отказался от демонизации России – из-за чего, например, в стратегии национальной безопасности США теперь нет ни слова о том, что Москва представляет угрозу США, Европе, Западу или миру в целом. А главное, инициировал переговоры с Кремлем, высшей точкой которых стала встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже. Результаты именно этих переговоров и дают надежду на реальное разрешение украинского кризиса – поскольку фундаментом этих переговоров является признание того факта, что России невозможно нанести стратегическое поражение.

    Главное
    Рябков заявил о последнем рывке для урегулирования ситуации на Украине
    Бывший сотрудник МИД получил 12 лет за госизмену
    Депутат японского парламента Судзуки понял в Москве, в чем сила России
    Потомок Екатерины II Калагеорги назвал себя русским и решил остаться в России
    Российские силовики узнали, чей ноутбук нашли при взятии штаба ВСУ в Гуляйполе
    Уголовное дело подполковника Фролова (Палача) о самострелах передано в суд
    Боец MMA Монсон пожаловался на ненавистный российский обычай

    Россия взяла под контроль главную проблему в экономике

    Одним из главных успехов российской экономики в 2025 году стало взятие разгоняющейся инфляции под контроль. Еще в начале года жесткая политика ЦБ по ставке – а регулятор довел ее до рекорда в 21% – казалась многим чересчур жесткой. Однако результат к концу года показал эффективность этой политики. Несмотря на это, инфляционные ожидания россиян растут. Что будет с ценами и ключевой ставкой в новом году? Подробности

    Перейти в раздел

    «Дело Эпштейна» ведет Трампа к полезным для России решениям

    Минюст США опубликовал новую порцию рассекреченных документов по «делу Эпштейна». При этом то, что подчиненные Дональда Трампа пытались скрыть, внезапно стало общедоступным из-за технической ошибки. Все это грозит кончиться для Трампа плохо. А для России, скорее хорошо. Подробности

    Перейти в раздел

    Дерзкая операция российских штурмовиков приблизила освобождение Гуляйполя

    Всего лишь трое российских бойцов, как выяснилось, смогли захватить командный пункт батальона ВСУ в Гуляйполе. Эта дерзкая операция стала еще одним эпизодом битвы за освобождение города, который является ключевым пунктом обороны ВСУ на южном участке. Как проходит эта операция и что будет после ее завершения? Подробности

    Перейти в раздел

    2025 год заставил Запад пересмотреть ключевой тезис о силе России

    Тезис о нанесении России «стратегического поражения на поле боя» в 2025 году почти вышел из употребления даже среди западных лидеров. А ведь с 2022 года он провозглашался как единственная политическая цель в отношениях между Западом и Москвой. Что и как заставило западные элиты пересмотреть свой подход? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • «Это последний мирный год для Европы»

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    • Трампа ведут к отставке. Это хорошо

      В новом массиве документов по «делу Эпштейна», опубликованных Минюстом США, много позорного, смешного и подозрительного. Этого хватит, чтобы через год с небольшим президенту Дональду Трампу объявили импичмент. Но для России от такого исхода дела будет польза.

    • США дадут Зеленскому невидимые гарантии

      Владимир Зеленский заявил, что часть так называемых гарантий безопасности, которые США предоставят Украине в обмен на прекращение конфликта, будут частично засекречены. Несмотря на это, понятно, о чем идет речь: Зеленского хотят обдурить.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Салаты на Новый год 2026: топ-7 рецептов для праздничного стола

      Салат – неотъемлемая часть праздничного стола. Он становится центром притяжения, создает уютную атмосферу и объединяет застолье. Встречая 2026 год – год Лошади, сделайте акцент на удаче и процветании. Подкова – сильный символ счастья – станет идеальной формой для главного салата. Наша подборка закрывает все сценарии: от классических до легких ПП-вариантов и быстрых рецептов.

    • Лучшие роли Веры Алентовой: главные фильмы и самые яркие образы народной артистки

      Вера Алентова – имя, ставшее символом целой эпохи в отечественном кинематографе. Народная артистка России, обладательница Государственной премии СССР, она навсегда вошла в историю благодаря невероятной эмоциональной глубине, с которой воплощала на экране судьбы своих героинь. Ее творческий путь – это более пятидесяти ролей в кино и десятилетия верного служения сцене Московского драматического театра им. А.С. Пушкина. От пронзительных драм до искрометных комедий – каждая работа Алентовой является мастер-классом актерского перевоплощения. Вспоминаем лучшие фильмы с Верой Алентовой, которые составляют золотой фонд российского кино.

    • Лунный посевной календарь растений на 2026 год: когда сеять, сажать, пересаживать

      Чтобы получить богатый урожай с минимальными усилиями, опытные садоводы советуют согласовывать работы с природными циклами. Лунный посевной календарь на 2026 год – это ваш персональный гид по благоприятным дням для посадки, обрезки и ухода за растениями. В нем учтены фазы Луны и ее положение в знаках зодиака, что поможет повысить всхожесть семян, улучшить приживаемость рассады и в итоге собрать больше овощей, фруктов и ягод. Все, что нужно знать для планирования успешного сезона, в этом подробном руководстве.

    Перейти в раздел

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации