Сальвини: Санкции против России ударили по экономике Запада
Антироссийские санкции нанесли существенный вред экономике западных стран, заявил итальянский вице-премьер Маттео Сальвини.
После четырех лет боевых действий 19 пакетов санкций «поставили на колени» западные экономики и повысили счета за электричество у итальянских семей, заявил Сальвини, передает РИА «Новости» со ссылкой на Corriere della Sera.
Он добавил, что по этой причине с осторожностью говорит о милитаризации Европы из-за якобы угрозы со стороны России.
Сальвини отметил, что Наполеон Бонапарт и Адольф Гитлер не смогли покорить Россию, потому это вряд ли удастся главе европейской дипломатии Кае Каллас, президенту Франции Эммануэлю Макрону, премьеру Британии Киру Стармеру и канцлеру Германии Фридриху Мерцу.
Ранее Сальвини заявлял, что ЕС не следует мешать Москве, Вашингтону и Киеву вести диалог.