Tекст: Алексей Дегтярёв

После четырех лет боевых действий 19 пакетов санкций «поставили на колени» западные экономики и повысили счета за электричество у итальянских семей, заявил Сальвини, передает РИА «Новости» со ссылкой на Corriere della Sera.

Он добавил, что по этой причине с осторожностью говорит о милитаризации Европы из-за якобы угрозы со стороны России.

Сальвини отметил, что Наполеон Бонапарт и Адольф Гитлер не смогли покорить Россию, потому это вряд ли удастся главе европейской дипломатии Кае Каллас, президенту Франции Эммануэлю Макрону, премьеру Британии Киру Стармеру и канцлеру Германии Фридриху Мерцу.

Ранее Сальвини заявлял, что ЕС не следует мешать Москве, Вашингтону и Киеву вести диалог.