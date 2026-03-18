Tекст: Дарья Григоренко

Он перед заседанием Евросовета подчеркнул, что заявления Киева о повреждении объекта нефтепровода не соответствуют действительности, передает ТАСС со ссылкой на TASR.

Фицо отметил, что совместно с зарубежными службами были проанализированы спутниковые данные. По его словам, «спутниковые снимки указывают, что сгорел лишь один единственный резервуар нефти. Абсолютно отсутствуют любые признаки ущерба для трубопроводной системы. Там нет следов бомбежки».

В среду министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Брюссель, Берлин и Киев согласовали план нефтяной блокады Венгрии с целью смены власти в стране и поддержки оппозиционной партии «Тиса».

Ранее Владимир Зеленский согласился отремонтировать поврежденный участок магистрали «Дружба», чтобы разблокировать многомиллиардный кредит от Евросоюза.

Накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан потребовал разблокировать нефтепровод «Дружба», иначе Украина не получит новое финансирование Евросоюза.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Будапеште тысячи человек приняли участие в акции в поддержку Виктора Орбана и против давления со стороны Киева.