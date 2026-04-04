Финский политик Мема потребовал остановить атаки дронов Украины через Финляндию
Член партии «Альянс свободы» Армандо Мема призвал власти Финляндии обратиться к Владимиру Зеленскому с требованием прекратить использование финской территории для атак дронов на Россию.
Меса заявил, что Хельсинки должен потребовать от Владимира Зеленского прекращения атак украинских беспилотников на Россию через территорию Финляндии, передает РИА «Новости». По его словам, «инцидент с украинскими беспилотниками в Финляндии не был воспринят всерьез нынешним правительством... Это явная политическая проблема, нынешнее руководство в Финляндии должно сказать Зеленскому прекратить подобные атаки через финскую территорию».
За последнюю неделю в Финляндии были зафиксированы три случая с украинскими БПЛА. Два дрона обнаружили 29 марта у города Коувола на юге страны, при этом по меньшей мере один из них был оснащён неразорвавшимся боеприпасом.
Третий беспилотник был найден уже на льду озера Пюхяярви, расположенного у границы с Россией, во вторник. Финские политики и общественность обеспокоены тем, что подобные инциденты могут втянуть страну в международный конфликт. Власти Финляндии пока не делали официальных заявлений по поводу обнаруженных дронов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Пограничная служба Финляндии обнаружила еще один упавший беспилотник на льду озера Пюхяярви у границы с Россией. Агентство STT сообщило о признании всех трех упавших в Финляндии беспилотников украинскими. Политик Армандо Мема предупредил о возможных решительных мерах Москвы против государств, разрешающих пролёт украинских дронов через свою территорию.