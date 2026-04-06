Подводные исследования готовят Китай к войне с США

Tекст: Александр Тимохин

Китай активно проводит картографирование морского дна и развертывает в мире систему мониторинга температуры и солености воды, сообщают западные источники. Указывается, в частности, что китайское исследовательское судно «Дун Фан Хун-3» в 2024 и 2025 годах курсировало в водах вблизи Тайваня, острова Гуам, а также в стратегически важных районах Индийского океана.

Происходящее прямо связывается с подготовкой Китая к войне с Соединенными Штатами. Океанография и гидрология являются критически важными для современной морской войны – и подводные исследования Китая во многом копируют то, что долгие годы делали американцы. Тем более что подводная среда требует напряженного научного поиска.

Эволюция человека произошла на суше, и поэтому нам сложно представить, насколько другим по отношению ко всему привычному является водная среда. А ведь это практически «мир наоборот». Простой пример – подлодка с уходом на глубину теряет акустическую скрытность, ее становится слышно лучше, чем если бы она оставалась на глубинах в несколько десятков метров.

Причина – чем меньше глубина, тем больше перемешиваются слои воды и течения с разной плотностью и температурой, а границы между ними затрудняют прохождение акустических волн. Кроме того, скорость распространения звука даже там, где они проходит, существенно ниже, чем при других условиях. По мере роста глубины течений становится меньше, толща воды становится однороднее, спокойнее, растет давление. Преград на пути распространения звука становится все меньше.

Скорость звука при этом может меняться по-разному – она уменьшается из-за роста снижения температуры и растет из-за роста давления. Так как для каждого района в Мировом океане сочетания глубин и температуры воды могут отличаться, то и прохождение звука отличается.

Более того, на большой глубине существует так называемый Подводный звуковой канал – часть толщи воды, ее слой, на котором звук почти не затухает – над этим слоем вода с большей температурой и большей скоростью звука из-за нее, под ним – вода с большим давлением и большей скоростью звука из-за давления. В итоге возникает природный «волновод», по которому звук может идти не угасая на тысячи километров.

США, умея использовать такой эффект, обнаруживали присутствие подлодки на расстоянии, превышающем 6 тыс. км. А на мелководье, например, есть такой эффект, как отражение звука от морского дня, усиливающий его распространение.

Вся эта информация жизненно необходима при планировании подводной войны. Гидроакустики подлодок должны знать, в каких условиях им придется воевать, и соответствующие параметры среды должны быть заложены в память гидроакустических комплексов.

Много десятилетий, еще со времен Холодной войны, американцы изучают Мировой океан и прежде всего в вопросах, касающихся подводной войны. По количеству научных океанографических экспедиций США уступали только СССР. Продолжаются эти процессы и сейчас, например в 2023 году ледокол Береговой охраны США Healy провел установку научного оборудования вдоль российского арктического побережья, и оно скорее всего, имело военное значение тоже.

Результат американских усилий известен – дальность, на которой американские подлодки обнаруживают неамериканские, обычно в разы выше, чем у их соперников. Кроме этого, они имеют работающую систему регистрации подводных шумов, охватывающую весь мировой океан. Их мгновенный ответ на катастрофу батискафа «Титан» показал, насколько она эффективна. США имеют суда гидроакустической разведки, способные вскрывать подводную обстановку на многих десятках тысяч квадратных километров и наводить на подозрительные «контакты» надводные силы и авиацию.

Для Китая все это принципиально важно. Китайцы понимают, что именно американские атомные подлодки станут, на первых порах, главных средством поражения китайских кораблей в море. Пример таких действий США дали недавно, когда подводная лодка Charlotte потопила иранский военный корабль «Дена» вблизи Шри-Ланки.

Китай активно вкладывается в противолодочные силы – строятся массовые корабли, способные перекрыть от подлодок огромные пространства, и противолодочные самолеты, от которых подлодке не оторваться. Китай вывел в космос два разведывательных спутника с лазерами, способными просветить толщу воды на большую глубину, и по возмущениям водной среды под водой засечь место, где прошла подлодка. Китайцы активно работают над радиолокационным обнаружением поверхностных следов движущихся под водой объектов.

Фактически сейчас все научные работы, которые по этой теме находятся в Интернете – китайские. Но этого мало, нужно изучать и саму подводную среду. И они изучают.

Насколько можно судить по сообщениям СМИ, Китай начал с акустической разведки с целью установить, какие параметры акустического излучения американцы и японцы используют в поиске подводных лодок, как они ведут разведку в водах, прилегающих к китайским. Дальше речь зашла уже и об океанографии – и Китай вложился в изучение Мирового океана.

Сейчас Китай начинает в прилегающих к своей территории водах делать тоже самое, что американцы в Северном Ледовитом океане – мониторит температуру и соленость воды на разных глубинах и в разных акваториях. Эти данные помогут китайским ученым намного лучше понимать закономерности распространения акустических сигналов в этих зонах. Это понимание будет иметь прикладное значение и для разработчиков гидроакустических комплексов и систем разведки, и для подводников, собирающихся действовать в этих водах.

С точки зрения подготовки к войне эта деятельность абсолютно закономерна. Закономерно и стремление китайцев изучить океанское дно – хотя бы потому, что оно влияет на распространение звуковых волн в придонных слоях, где могут действовать подлодки.

В некоторых случаях такая деятельность сможет помочь засечь военную активность противника на дне. Например, монтаж донных гидроакустических антенн или излучателей, осуществляющих акустический «подсвет» толщи воды, о местоположении которых страны-хозяева никогда не отчитываются и которые систематически устанавливаются на дне море в зоне нейтральных вод. Точное знание донной обстановки позволит китайцам и самим увеличить активность на дне океана.

Таким образом, перед нами несомненная подготовка Китая к серьезному, возможно, решающему конфликту с противником, имеющим большой подводный флот – Соединенными Штатами. Изучение подводного мира в таком случае, гидрологии и гидроакустики – не прихоть и не обычный научный поиск, а настоятельная военная необходимость.