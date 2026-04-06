    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Европа не сошла с ума, она готовится к войне

    Европа пока на начальном этапе подготовки к войне. Но она стремительно форсирует события, и все ее действия так или иначе исходят из логики войны. Так что не стоит в стотысячный раз повторять мем про «Европа стреляет себе в ногу».

    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему мы стали меньше пить

    Абсолютизировать трезвость не стоит точно так же, как романтизировать пьянство. В здоровом обществе должно находиться место и время для алкоголя. Разумеется, правильного, качественного и желательно российского.

    Борис Акимов Борис Акимов Почему «Молодец баба» проиграла «Анне Карениной»

    Владимир Набоков говорил, что «Анна Каренина» – главный роман на русском языке, и прибавлял: «хотя почему только на русском?». 150 лет назад, возможно, главный роман, написанный на планете Земля, впервые оказался у читателей. Почему на самом деле эта фундаментальная работа Толстого совсем не о том, чему нас учили в школе?

    6 апреля 2026, 14:58 • В мире

    Подводные исследования готовят Китай к войне с США

    Tекст: Александр Тимохин

    Китай замечен в масштабных подводных исследованиях. По целому ряду признаков, перед нами не просто научное любопытство, а серьезная работа по подготовке к большой подводной войне с Соединенными Штатами. Какое значение гидрология и гидроакустика имеют для подводного противостояния и как в свое время сами США занимались такими исследованиями?

    Китай активно проводит картографирование морского дна и развертывает в мире систему мониторинга температуры и солености воды, сообщают западные источники. Указывается, в частности, что китайское исследовательское судно «Дун Фан Хун-3» в 2024 и 2025 годах курсировало в водах вблизи Тайваня, острова Гуам, а также в стратегически важных районах Индийского океана.

    Происходящее прямо связывается с подготовкой Китая к войне с Соединенными Штатами. Океанография и гидрология являются критически важными для современной морской войны – и подводные исследования Китая во многом копируют то, что долгие годы делали американцы. Тем более что подводная среда требует напряженного научного поиска.

    Эволюция человека произошла на суше, и поэтому нам сложно представить, насколько другим по отношению ко всему привычному является водная среда. А ведь это практически «мир наоборот». Простой пример – подлодка с уходом на глубину теряет акустическую скрытность, ее становится слышно лучше, чем если бы она оставалась на глубинах в несколько десятков метров.

    Причина – чем меньше глубина, тем больше перемешиваются слои воды и течения с разной плотностью и температурой, а границы между ними затрудняют прохождение акустических волн. Кроме того, скорость распространения звука даже там, где они проходит, существенно ниже, чем при других условиях. По мере роста глубины течений становится меньше, толща воды становится однороднее, спокойнее, растет давление. Преград на пути распространения звука становится все меньше.

    Скорость звука при этом может меняться по-разному – она уменьшается из-за роста снижения температуры и растет из-за роста давления. Так как для каждого района в Мировом океане сочетания глубин и температуры воды могут отличаться, то и прохождение звука отличается.

    Более того, на большой глубине существует так называемый Подводный звуковой канал – часть толщи воды, ее слой, на котором звук почти не затухает – над этим слоем вода с большей температурой и большей скоростью звука из-за нее, под ним – вода с большим давлением и большей скоростью звука из-за давления. В итоге возникает природный «волновод», по которому звук может идти не угасая на тысячи километров.

    США, умея использовать такой эффект, обнаруживали присутствие подлодки на расстоянии, превышающем 6 тыс. км. А на мелководье, например, есть такой эффект, как отражение звука от морского дня, усиливающий его распространение.

    Вся эта информация жизненно необходима при планировании подводной войны. Гидроакустики подлодок должны знать, в каких условиях им придется воевать, и соответствующие параметры среды должны быть заложены в память гидроакустических комплексов.

    Много десятилетий, еще со времен Холодной войны, американцы изучают Мировой океан и прежде всего в вопросах, касающихся подводной войны. По количеству научных океанографических экспедиций США уступали только СССР. Продолжаются эти процессы и сейчас, например в 2023 году ледокол Береговой охраны США Healy провел установку научного оборудования вдоль российского арктического побережья, и оно скорее всего, имело военное значение тоже.

    Результат американских усилий известен – дальность, на которой американские подлодки обнаруживают неамериканские, обычно в разы выше, чем у их соперников. Кроме этого, они имеют работающую систему регистрации подводных шумов, охватывающую весь мировой океан. Их мгновенный ответ на катастрофу батискафа «Титан» показал, насколько она эффективна. США имеют суда гидроакустической разведки, способные вскрывать подводную обстановку на многих десятках тысяч квадратных километров и наводить на подозрительные «контакты» надводные силы и авиацию.

    Для Китая все это принципиально важно. Китайцы понимают, что именно американские атомные подлодки станут, на первых порах, главных средством поражения китайских кораблей в море. Пример таких действий США дали недавно, когда подводная лодка Charlotte потопила иранский военный корабль «Дена» вблизи Шри-Ланки.

    Китай активно вкладывается в противолодочные силы – строятся массовые корабли, способные перекрыть от подлодок огромные пространства, и противолодочные самолеты, от которых подлодке не оторваться. Китай вывел в космос два разведывательных спутника с лазерами, способными просветить толщу воды на большую глубину, и по возмущениям водной среды под водой засечь место, где прошла подлодка. Китайцы активно работают над радиолокационным обнаружением поверхностных следов движущихся под водой объектов.

    Фактически сейчас все научные работы, которые по этой теме находятся в Интернете – китайские. Но этого мало, нужно изучать и саму подводную среду. И они изучают.

    Насколько можно судить по сообщениям СМИ, Китай начал с акустической разведки с целью установить, какие параметры акустического излучения американцы и японцы используют в поиске подводных лодок, как они ведут разведку в водах, прилегающих к китайским. Дальше речь зашла уже и об океанографии – и Китай вложился в изучение Мирового океана.

    Сейчас Китай начинает в прилегающих к своей территории водах делать тоже самое, что американцы в Северном Ледовитом океане – мониторит температуру и соленость воды на разных глубинах и в разных акваториях. Эти данные помогут китайским ученым намного лучше понимать закономерности распространения акустических сигналов в этих зонах. Это понимание будет иметь прикладное значение и для разработчиков гидроакустических комплексов и систем разведки, и для подводников, собирающихся действовать в этих водах.

    С точки зрения подготовки к войне эта деятельность абсолютно закономерна. Закономерно и стремление китайцев изучить океанское дно – хотя бы потому, что оно влияет на распространение звуковых волн в придонных слоях, где могут действовать подлодки.

    В некоторых случаях такая деятельность сможет помочь засечь военную активность противника на дне. Например, монтаж донных гидроакустических антенн или излучателей, осуществляющих акустический «подсвет» толщи воды, о местоположении которых страны-хозяева никогда не отчитываются и которые систематически устанавливаются на дне море в зоне нейтральных вод. Точное знание донной обстановки позволит китайцам и самим увеличить активность на дне океана.

    Таким образом, перед нами несомненная подготовка Китая к серьезному, возможно, решающему конфликту с противником, имеющим большой подводный флот – Соединенными Штатами. Изучение подводного мира в таком случае, гидрологии и гидроакустики – не прихоть и не обычный научный поиск, а настоятельная военная необходимость.

    Америка бросается вдогонку за российскими плавучими АЭС

    США осознали свое отставание от России в сфере плавучих АЭС и намерены менять ситуацию. В Америке понимают – на таких АЭС можно зарабатывать, в первую очередь в Юго-Восточной Азии. Есть и военный аспект – плавучий реактор способен обеспечить энергией находящуюся далеко от США военную базу. Но сумеет ли Америка построить хотя бы одну такую станцию и с какими сложностями и ошибками столкнется при ее создании? Подробности

    Защита «Турецкого потока» потребовала военных усилий группы стран

    Россия, Венгрия, Сербия и Турция договорились усилить меры защиты газопроводов после инцидента в Сербии, где вблизи участка «Турецкого потока» была обнаружена взрывчатка. В случае подрыва без энергоносителей могла оказаться целая группа государств – от Венгрии до Боснии. Эксперты не исключают причастность Украины к попытке теракта. Восточноевропейским странам, которые рискуют лишиться газа, придется объединить усилия по защите газовой инфраструктуры. Подробности

    Ветеринарная история. Как в Новосибирской области скот изымали. Часть I

    Что остается у сельских тружеников после того, как их настигла большая беда? К чему привели протесты против решения государства изъять и ликвидировать частный скот в нескольких сибирских селах по соображениям биобезопасности региона? Спецкор газеты ВЗГЛЯД встретился в Новосибирской области с фермерами, чьи личные подсобные хозяйства пострадали от особо опасного заболевания – чтобы узнать, как теперь они оценивают меры властей и на что рассчитывают дальше. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • НАТО умирает на глазах

      Руководство США в лице президента, госсекретаря и главы Пентагона намекнуло на выход из НАТО из-за обиды на Европу. Источники разных СМИ подтверждают: рассматриваются все варианты. Неужели Дональд Трамп действительно решится на выход из Североатлантического альянса?

    • У Зеленского осталось два месяца

      Расклад сил вокруг переговоров с Украиной сейчас такой, что переговоров больше нет. Зато у Владимира Зеленского есть два месяца на то, чтобы принять условия России. Иначе СВО перейдет в другую фазу. И Вашингтон обещает помочь Москве.

    • Все ради войны: Трамп показал зубы

      Пентагон запросил утвердить колоссальный по объемам военный бюджет на будущий год, который впервые превысит триллион долларов. Ради этого в США урежут соцпрограммы. Одновременно в отставку отправлены 12 генералов. Все идет к наземной операции в Иране.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Открытки на Вербное воскресенье 2026: что написать и как поздравить

      Православные верующие 5 апреля отмечают Вербное воскресенье — один из главных праздников перед Пасхой. В этот день вспоминают вход Иисуса Христа в Иерусалим и освящают веточки вербы, ставшие символом торжества. По традиции близких поздравляют теплыми словами и отправляют открытки — короткие, но душевные пожелания здоровья, мира и благополучия. Разбираемся, в чем смысл праздника, какие открытки выбирают в 2026 году и что написать в поздравлении, чтобы оно действительно тронуло.

    • Церковные праздники в апреле 2026: календарь по дням, главные даты и традиции

      Апрель 2026 года – один из самых значимых месяцев в православном календаре: на него приходятся ключевые события церковного года. Верующие будут готовиться к главному празднику – Пасхе, а перед этим проживут Страстную неделю с ее особыми богослужениями и строгими ограничениями. В течение месяца также отмечаются важные даты, включая Благовещение Пресвятой Богородицы. Разбираемся, какие церковные праздники ждут в апреле 2026 года, когда самые важные дни и что они означают для верующих.

    • Магнитные бури в апреле 2026: прогноз по дням, расписание и опасные даты

      Апрель 2026 года пройдет на фоне повышенной геомагнитной активности: в течение месяца ожидается сразу несколько всплесков, а в середине – затяжной период возмущений. По прогнозам, магнитные бури будут слабыми (уровня G1), однако даже такие колебания могут ощущаться метеочувствительными людьми. Самые напряженные дни придутся на первую половину месяца и период с 16 по 21 апреля. Разбираемся, когда именно ждать магнитные бури, какие даты считаются наиболее неблагоприятными и как это может повлиять на самочувствие.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

