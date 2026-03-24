Reuters: Китай создает карты морского дна для возможной войны с США

Tекст: Тимур Шайдуллин

Китайские специалисты ведут масштабные работы по созданию карты океанского дна на случай возможного военного конфликта с США, сообщает агентство Reuters со ссылкой на военно-морских экспертов. Десятки китайских исследовательских судов занимаются картографированием морского дна в стратегических районах Мирового океана.

Как отмечается в материале агентства, «это дает Пекину подробную картину морской среды, в которой будут разворачиваться подводные бои в случае вспыхнувшего конфликта с США».

Помимо военных задач, данные исследования направлены на поиск месторождений полезных ископаемых и новых рыболовных угодий. Учёные также анализируют уровень загрязненности воды и климатические особенности различных акваторий. Передвижения судов строго регламентированы, а маршруты фиксируются и наносятся на составляемые карты.

Особое внимание уделяется изучению дна Южно-Китайского моря, а также акваторий Тихого и Индийского океанов. Эксперты подчеркивают, что полученная информация может существенно повысить эффективность действий китайских подводных сил в случае возможного конфликта с США.

Напомним, 21 марта разведывательное сообщество США отнесло Китай к числу государств, от которых якобы исходит угроза национальной безопасности.

Ранее военно-морские и военно-воздушные силы НОАК провели патрулирование в Южно-Китайском море в состоянии боевой готовности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, по одной из версий, основная причина нападения на Иран лежит в области глобального противостояния между США и Китаем.



