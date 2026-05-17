Советники Трампа спрогнозировали вторжение Китая на Тайвань

Tекст: Ольга Иванова

Советники американского лидера выразили обеспокоенность, что главным результатом недавнего китайского саммита стала возросшая угроза нападения председателя КНР Си Цзиньпина на Тайвань до 2031 года. Подобный сценарий может заблокировать поставки чипов, необходимых американским компаниям для развития искусственного интеллекта, пишет портал Axios.

Президенту США понравилась торжественность и особый доступ, предоставленный ему во время визита в Пекин. Однако, по мнению окружения президента, слова китайской стороны не соответствовали внешней дружелюбности. «Си пытается перевести Китай на новую позицию, где он говорит: "Мы не развивающаяся держава. Мы равны вам. А Тайвань – мой"», – заявил один из советников американского лидера.

Поездка показала высокую вероятность того, что тайваньский вопрос встанет ребром в ближайшие пять лет. США экономически не готовы к такому развитию событий, так как цепочка поставок чипов далека от самообеспеченности. Для руководителей компаний и экономики в целом нет более острой проблемы, чем поставки полупроводников.

Президент США заслужил похвалу от ряда руководителей корпораций за жесткое давление на Иран и Венесуэлу, а также за открытие рынков. Некоторые бизнесмены ушли с надеждой, что их компании получат лицензии на работу в Китае, и приписали эту заслугу президенту США.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп приостановил поставки американского вооружения Тайваню на 12 млрд долларов.

Торговый представитель США Джеймисон Грир выразил неуверенность в будущем американского производителя микроэлектроники на китайском рынке.

Председатель КНР Си Цзиньпин сделал американскому лидеру прямое предупреждение о риске столкновения из-за тайваньского вопроса.