Каллас заявила о желании США расколоть Евросоюз

Tекст: Ольга Иванова

Администрация Дональда Трампа недолюбливает единый Европейский союз, поскольку вынуждена считаться с ним как с геополитической силой, передает Politico. Об этом в воскресенье заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас на конференции имени Леннарта Мери в Таллине.

«Им не нравится Европейский союз, это совершенно ясно», – подчеркнула Каллас. Она пояснила, что США, Китай и Россия предпочитают иметь дело с отдельными государствами, а не с сильным блоком. По ее словам, риторика в духе «мои отношения с вами прекрасны, но мне не нравится ЕС» является частью стратегии по разделению Европы.

Бывший премьер-министр Эстонии выразила обеспокоенность тем, что некоторые европейские страны уже поддаются этой тактике. После возвращения Трампа в Белый дом ряд государств, включая Италию, пытались выстроить собственные каналы связи с Вашингтоном, однако эти попытки оказались безуспешными.

Касаясь отношений с Китаем, Каллас отметила, что Европа понимает суть проблемы, но пока не договорилась о методах ее решения. Она предложила выбор между увеличением субсидий для промышленности и использованием таких инструментов ЕС, как контроль иностранных инвестиций и диверсификация поставок сырья. По ее мнению, применение этих мер будет болезненным и вызовет ответную реакцию, но бесконечно субсидировать экономику богатые страны не смогут.

