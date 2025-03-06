Politico: Трамп будет разрушать и перекраивать ЕС на свой лад

Tекст: Вера Басилая

Президент США намерен изменить Европейский союз, используя сложившуюся кризисную ситуацию в регионе. Его прошлые попытки ослабить ЕС в результате торговой войны оказались неэффективными, и теперь, воспользовавшись выходом США из поддержки Украины, он акцентирует внимание на разногласиях внутри блока, пишет Politico.

Издание отмечает, что в его втором сроке администрация Трампа активно игнорирует Брюссель, демонстрируя предпочтение двусторонним отношениям с национальными лидерами: французским президентом Эммануэлем Макроном и премьер-министром Британии Киром Стармером.

Разногласия среди стран ЕС становятся более очевидными на фоне кризиса на Украине. Президент США использует их для раскола блока и ослабления его влияния, пишет издание. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европейского совета Антониу Кошта пытаются справиться с этой новой реальностью, которая требует гибкости и адаптации.

Тем не менее, несмотря на усилия по дестабилизации, представители ЕС уверены в способности блока противостоять давлению.

Наиболее пессимистично настроенные наблюдатели в Европе заявили, что администрация США одержима продвижением популистских националистических сил в Европе, чтобы помочь разрушить ЕС и вернуть его в гораздо более свободную конфедерацию стран, каждая из которых была бы в большей степени обязана Соединенным Штатам – или, возможно, России.

Политические разногласия между США и ЕС обостряются не только в экономической, но и в политической сфере. Визиты европейских лидеров в Вашингтон, как, например, поездка комиссара по торговле Мароша Шефчовича, не оправдали ожиданий, и США намерены ввести 25-процентную пошлину на все импортируемые из ЕС товары.

Отмечается, что в этот срок Трамп, похоже, не в настроении взаимодействовать с чиновниками ЕС. Из всех лидеров ЕС только премьер-министр Италии Джорджия Мелони и Виктор Орбан из Венгрии получили официальное приглашение на инаугурацию, как и другие крайне правые европейские политики, которые собрались в Капитолии на это мероприятие.

Хотя фон дер Ляйен встречалась с Вэнсом, который неоднократно вызывал возмущение Европы, в Мюнхене, ни она, ни Коста не добились личной встречи с американским лидером с момента его инаугурации.

Там, где администрация президента США видит потенциальную слабость, например, в готовности ЕС полностью обеспечить соблюдение своих собственных законов против интересов США, она изо всех сил пытается «разоблачить блеф Европы», игнорируя эти законы.

«Что мы видим в Вэнсе и в части больших технологий… так это то, что существует идеологическая программа, и здесь мы также можем увидеть желание ослабить Европейский Союз как потенциальную державу», – заявил Стрюе де Свиланд из Калифорнийского университета в Лувене.

В эту новую эпоху силовой политики чиновники ЕС, контролирующие деньги и жесткую политику, будут жить гораздо лучше, чем другие, чья роль менее четко определена, заявили эксперты издания

Фон дер Ляйен, чья комиссия распоряжается огромным бюджетом ЕС и контролирует торговлю, а также антимонопольную политику, скорее всего, заставит с ней считаться, нравится президенту США это или нет.

Когда Вашингтон начнет торговую войну, именно влиятельные люди в Брюсселе будут устанавливать тарифы на американский бурбон, джинсы и мотоциклы. И именно ЕК может наложить на американских технологических гигантов многомиллиардные штрафы за нарушение конкуренции, сообщается в публикации, отменчает издание.

Чиновникам ЕС с менее ощутимой властью, таким как президент ЕС Коста или главный дипломат ЕС Кая Каллас, придется бороться за значимость в условиях конкуренции между ними за усиление собственного влияния.

В тех областях, где ЕС не желает полностью использовать свои полномочия, например, в применении определенных технологических правил, вероятно тихое отступление, подчеркивают источники.

«Мы продолжаем слышать, что ЕС не имеет влияния, что мы значим меньше, чем ничего. Но если Трамп и Путин найдут общий язык, назвав нас своим врагом, то, вероятно, это потому, что в конце концов мы действительно что-то значим», – заявил представитель ЕС.

Ранее СМИ писали, что в Евросоюзе разгораются дебаты о том, насколько глубок антагонизм администрации президента США, и является ли ее настоящей целью разрушение Европейского Союза.

Ведущий кандидат на пост канцлера Германии Фридрих Мерц подчеркнул важность единства Европы в вопросах внешней политики, безопасности и торговли для укрепления позиций ЕС в отношениях с Вашингтоном.

Глава Евросоюза по вопросам конкуренции Тереза Рибера заявила, что президент США разрушил «доверительные отношения» между Штатами и Европой, и Брюсселю следует сосредоточиться на обеспечении предсказуемости и стабильности, которых не хватает Вашингтону.

Президент России Владимир Путин заявил, что действующая власть США быстро наладит взаимоотношения с европейскими элитами, и они вскоре «встанут у ноги хозяина и будут нежно помахивать хвостиком».