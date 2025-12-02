Переход России и Китая на взаимный безвизовый режим – это не открытие границ для маленькой или удаленной страны – тут требуется высокая степень взаимного доверия. Признание того, что стратегический курс руководителей важнее даже резонных тревог отдельных ведомств.0 комментариев
NYP: Губернатор Миннесоты Уолц уличен в переводе налогов террористам «Аш-Шабаб»
Комитет по надзору палаты представителей и минфин США проверяют участие губернатора Миннесоты Тима Уолца в схеме перевода средств террористам через сомалийскую диаспору, сообщает газета New York Post.
Комитет палаты представителей США по надзору и министерство финансов начали расследование в отношении губернатора Миннесоты Тима Уолца по факту возможной причастности к переводу налоговых средств террористической группировке «Аш-Шабаб» (запрещена в России), передает РИА «Новости».
Газета New York Post отмечает, что речь идет о масштабном мошенничестве с участием сомалийских иммигрантов, которые подозреваются в хищении более 1 млрд долларов у налогоплательщиков Миннесоты.
Глава минфина США Скотт Бессент ранее заявил, что даст поручение следователям выяснить, как администрация бывшего президента Джо Байдена и власти допустили перевод собранных налогов в «Аш-Шабаб».
Следствие установило, что в 2024 году были предъявлены обвинения 78 подозреваемым, большинство из которых представители сомалийской диаспоры. По версии властей, хищение происходило с использованием федеральной программы Feeding Our Future во время пандемии COVID-19.
Газета подчеркивает, что масштабы аферы в 1 млрд долларов были объявлены впервые, равно как и информация о том, что часть этих денег попала к «Аш-Шабаб». Группировка действующая в Сомали, связана с международной террористической организацией «Аль-Каида*» (запрещена в России) и активно противодействует центральным властям страны, а также гуманитарным организациям.
США на протяжении последних лет регулярно наносят авиаудары по объектам «Аш-Шабаб», чтобы ослабить позиции группировки.
Ранее критики обвинили губернатора Миннесоты в бездействии по предотвращению масштабного мошенничества с COVID-19 в штате.
Также Тим Уолц осудил ввод Трампом Нацгвардии в Лос-Анджелес.
Напомним, Уолц был кандидатом в вице-президенты США от демократов в 2024 году.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ