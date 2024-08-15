Некоторые люди видят нравственные границы и останавливаются. Они понимают, что им туда не нужно. «Я не буду радоваться смерти и горю сограждан» – одна из таких границ. Многие противники действующей власти и СВО на ней остановились. Некоторые, судя по многочисленным публикациям в сетях, нет.17 комментариев
Уолц заявил о готовности к дебатам с Вэнсом 1 октября
Губернатор штата Миннесота Тим Уолц, который стал кандидатом в вице-президенты США от демократов, заявил, что готов к дебатам с оппонентом от республиканцев –сенатором Джей-Ди Вэнсом 1 октября.
«Увидимся 1 октября, Джей-Ди», – заявил Уолц в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).
Он прокомментировал публикацию пресс-службы CBS News о том, что вещатель предлагает четыре даты для дебатов в конце сентября – начале октября, передает РИА «Новости».
CBS News объявил, что Уолц «согласился принять участие в дебатах», запланированных на 1 октября в Нью-Йорке.
Напомним, кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп заявил, что его дебаты с соперницей от демократов Камалой Харрис планируется провести в три раунда: 4 сентября на Fox News, 10 сентября на ABC и 25 сентября на NBC.