В 2025 году правые (иногда и левые) евроскептики, выступающие против вооружения Украины и разрыва с Россией, успешно выступили на выборах. Люди устали от того, что «системные» политики поставили внешнюю политику вперед внутренней на фоне явных трудностей внутри Европы.4 комментария
Астроном рассказал о шлейфе кометы возрастом более 100 лет в небе 1 января
В первый день 2026 года астрономы впервые смогут зафиксировать проявления нового метеорного потока от кометы 255P/Levy, рассказал ведущий инженер обсерватории «Вега» Новосибирского госуниверситета (НГУ) Михаил Маслов.
Потенциальное появление метеорного потока кометы 255P/Levy 1 января 2026 года станет предметом наблюдений специалистов и жителей Евразии, Северной Америки и Гренландии, передает ТАСС.
«1 января 2026 года не исключены слабые проявления активности от шлейфа кометы 255P/Levy, который был выброшен ей в 1897 году. Данное событие представляет научный интерес: у астрофизиков будет возможность впервые зафиксировать активность нового потока», – рассказал ученый.
По расчетам специалистов, частицы будут двигаться со скоростью 42,7 метра в секунду, но их плотность окажется низкой.
Основная зона видимости ожидается в азиатской части Евразии, на севере Северной Америки и в Гренландии. Маслов подчеркнул, что возможное появление метеоров осложнит почти полная Луна, находящаяся в фазе 88%.
Ранее подобных проявлений от этой кометы зафиксировано не было, что придает событию уникальный интерес для науки.
Комета 255P/Levy была открыта в 2006 году астрономом-любителем Дэвидом Леви, относится к семейству Юпитера и обращается вокруг Солнца примерно за пять лет. Ее следующий перигелий (Ближайшая к Солнцу точка орбиты планеты – прим. ВЗГЛЯД) ожидается 25 сентября 2027 года.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, астроном Борисов открыл новую комету gb00810. Ученые в ноябре заявили, что комета Борисова потеряла блеск и покинет Солнечную систему. Астроном сообщил о серии лунных затмений планет в начале 2026 года.