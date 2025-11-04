Астроном Борисов открыл новую комету gb00810

Tекст: Катерина Туманова

Борисов обнаружил 16-ю в карьере комету. Объект был открыт 2 ноября в созвездии Девы и получил обозначение gb00810. Научный руководитель обсерватории Ка-Дар и астрофермы «Астроверты» Стас Короткий подтвердил, что, по сделанным снимкам, отчетливо видна кома, что однозначно указывает на кометную природу объекта, передает РИА «Новости».

По словам Короткого, предварительно определены параметры орбиты – она параболическая с эксцентриситетом 0,997, большая полуось превышает 100 астрономических единиц, а наклон плоскости орбиты составляет 112,6 градуса, что делает ее практически перпендикулярной к плоскости орбит планет.

Наблюдение выявило необычный всплеск яркости кометы за последние пять дней – она стала ярче сразу на шесть звездных величин, то есть в 250 раз, уточнил Короткий.

Причины столь резкого роста яркости еще предстоит выяснить, объект сейчас движется к Солнцу. Геннадий Борисов сообщил, что отправил сообщение об открытии в Центр малых планет, где оно ожидает подтверждения.

