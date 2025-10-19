Самая яркая комета года стала видна на всей территории России

Комета C/2025 A6 достигла максимальной видимости на территории России

Tекст: Ольга Иванова

Зона видимости кометы C/2025 A6 (Lemmon), которая 21 октября максимально приблизится к Земле, охватывает всю территорию России, передает ТАСС. По словам Сергея Язева, старшего научного сотрудника Института солнечно-земной физики СО РАН, лучшие условия для наблюдения сложились у жителей регионов, находящихся севернее 50-й параллели. Язев назвал C/2025 A6 самой яркой кометой 2025 года.

Комету открыли 3 января 2025 года. Ее орбита позволяет наблюдать объект в октябре и ноябре практически по всему Северному полушарию, а в этом месяце ее блеск достиг пятой звездной величины. Максимальное сближение с Землей ожидается во вторник, когда комета пройдет на расстоянии 89 185 647 км, а уровень ее блеска повысится до 3,8 звездной величины.

Сергей Язев отметил: «Сейчас на широтах севернее примерно 50 градусов комета не заходит за горизонт и, в принципе, видна от захода до восхода. Если смещаться к югу, комета будет видна все ниже и ниже, и будет нарастать промежуток времени среди ночи, когда комета будет под горизонтом. Так что чем севернее, тем лучше видно».

В Москве, расположенной севернее 55-й параллели, после наступления темноты комету можно видеть на высоте около 30 градусов над горизонтом. В течение ночи она опускается, а к утру вновь поднимается выше над горизонтом. Руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман сообщила, что в эти дни объект движется по околополярным созвездиям Северного полушария.

По словам Кошман, «комета наблюдается на вечернем небе в созвездии Гончие Псы, под Ковшом Большой Медведицы недалеко от яркой звезды Арктур, над которой она пролетит в конце октября».

Период обращения C/2025 A6 (Lemmon) составляет 1350 лет, и в прошлый раз она сближалась с Землей в VII веке. Язев отметил, что неизвестно, наблюдали ли ее тогда, поскольку при аналогичной яркости заметить объект могли лишь люди с очень острым зрением.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Астрономы зафиксировали, что комета C/2025 A6 Lemmon приблизится к Земле на 89 млн км в третьей декаде октября. В начале октября сообщалось, что ученые отмечают признаки приближения к Земле облака солнечной плазмы.



