Масленичная неделя 2026 по дням: традиции, приметы, что готовить и как отмечать каждый день

Tекст: Ольга Никитина

Понедельник – Встреча (16 февраля 2026)

Это первый день, когда праздник официально вступал в свои права. С утра старшая в семье женщина – обычно свекровь – отправлялась к золовкам (сестрам мужа), чтобы вместе «встретить» Масленицу и договориться о совместных посиделках на предстоящую неделю. Считалось, что такие визиты укрепляют родственные связи и задают тон всей неделе.

Главным практическим действием этого дня была выпечка первых блинов. Их пекли из остатков скоромной пищи, чтобы ничего не пропало зря перед постом. Часто первый блин, который мог получиться не самым красивым, отдавали нищим или оставляли на крыльце «для душ предков». Эта традиция символизировала милосердие и память о родных.

В деревнях в этот день молодежь и дети начинали строить снежные городки, ледяные горки и крепости, которые станут центром гуляний позже. На центральной площади или на самом высоком месте устанавливали заранее изготовленное чучело Масленицы – символ уходящей зимы.

Вторник – Заигрыши (17 февраля 2026)

Если понедельник был днем подготовки, то вторник полностью посвящался веселью и смотринам. Молодые парни приглашали девушек покататься с ледяных гор, а те угощали их блинами. Это было время заигрываний, шутливых ухаживаний и начала сватовства. Считалось, что брак, задуманный на Масленицу, будет крепким и счастливым.

Помимо катаний, устраивались веселые игрища и забавы. Популярны были «медвежьи потехи» – выступления поводыря с ручным медведем, который показывал сценки из деревенской жизни. Также начинались первые масленичные представления в балаганах, где скоморохи разыгрывали юмористические сценки.

На стол в этот день подавали не только традиционные блины, но и сладкие угощения: пряники, орехи в меду, леденцы. Это создавало особую, праздничную атмосферу. Существовала примета: чем больше разных гостей удастся угостить во вторник, тем больше удачи придет в дом в наступающем году.

Среда – Лакомка (18 февраля 2026)

Среда получила свое название неспроста – в этот день начиналось настоящее масленичное обжорство. Хозяйки демонстрировали все свое кулинарное мастерство, стараясь удивить домочадцев и гостей разнообразием блинов. Пекли их на гречневой, пшеничной, овсяной и даже гороховой муке, экспериментируя с начинками и припеком.

Особое значение этот день имел для зятьев. По традиции, именно в среду они приходили к тещам «на блины». Этот визит был демонстрацией уважения и почтения. Теща, в свою очередь, старалась угодить зятю и показать свое расположение, выставляя на стол самые лучшие угощения. Считалось, что от щедрости и радушия тещи зависело благополучие молодой семьи.

Среда также была днем, когда начинали навещать родственников с угощениями. Существовал обычай отправлять детям «гостинцы» – подносы с блинами, пирогами и сладостями. Это укрепляло семейные узы и создавало ощущение общего праздника. По погоде в этот день судили о том, какой будет вся следующая масленичная неделя.

Четверг – Разгул (19 февраля 2026)

С четверга начиналась Широкая Масленица – все работы по хозяйству полностью прекращались, и народ предавался безудержному веселью. Главным событием дня были кулачные бои «стенка на стенку», в которых участвовали мужчины и парни из разных деревень или концов города. Эти бои, хотя и были жесткими, проводились по строгим правилам: не бить лежачего, не использовать подручные средства, биться «в душах» – то есть до первой крови.

Еще одной важной традицией было катание на санях «по солнышку» – то есть по кругу, символизирующему солнце. Чем дальше и громче был выезд, тем, по поверьям, обильнее должен был уродиться лен. Молодые семейные пары катались напоказ, демонстрируя свое счастье и достаток.

Стол в этот день ломился от самых сытных блюд. Кроме блинов всех мастей, готовили жаркое, студень, пироги с мясной начинкой. Обязательным атрибутом праздника было распитие горячего сбитня – напитка на основе меда и трав. Вечером молодежь прыгала через высокие костры, что символизировало очищение от всего старого и плохого перед наступлением весны.

Пятница – Тещины вечерки (20 февраля 2026)

Этот день был зеркальным отражением среды. Если в среду зять шел к теще, то в пятницу теща с ответным визитом приходила в дом к дочери и зятю. Теперь уже зять должен был продемонстрировать свое гостеприимство, уважение и достаток. От того, как он принимал тещу, зависели его отношения с женой и всей ее родней.

Блины в этот день пекла дочь – жена зятя, демонстрируя теще, чему она ее научила. Зять лично приглашал тещу с вечера, причем приглашение должно было быть не только вежливым, но и изобретательным. Иногда это превращалось в целый ритуал с шутками и прибаутками. Теща приходила не одна, а с подругами, чтобы похвастаться перед ними радушием зятя.

Угощение в этот день было особенно изысканным. Подавались блины с дорогими начинками: икрой, семгой, зернистым творогом. К столу ставили лучшие напитки. Этот вечер был важен для укрепления семейных связей и разрешения возможных конфликтов. Щедрое угощение и теплый прием считались залогом мира между семьями.

Суббота – Золовкины посиделки (21 февраля 2026)

Суббота была днем, посвященным родне со стороны мужа. Молодая хозяйка приглашала в гости золовок – сестер мужа, а также других его родственниц. Если золовки были незамужними, она могла пригласить и своих подруг-девиц, чтобы устроить своеобразные смотрины. Если замужними – то приходили только семейные пары.

Это были более камерные и душевные посиделки по сравнению с предыдущими днями. За столом обсуждали семейные новости, делились житейскими советами, пели песни. Молодая невестка одаривала золовок небольшими подарками: платочками, лентами, пряниками. Этот жест символизировал ее желание жить в мире и согласии с родней мужа.

На стол подавали особые, «золовкины» блины – обычно маленькие, ажурные и очень вкусные. Часто их готовили с творогом, ягодами или медом. Также популярны были пироги и ватрушки. Эта традиция помогала невестке наладить близкие, доверительные отношения в новой семье, заручиться поддержкой и советом более опытных родственниц.

Воскресенье – Прощеное воскресенье (22 февраля 2026)

Кульминация недели и самый важный день с духовной точки зрения. С утра люди начинали просить прощения друг у друга за все причиненные за год обиды, вольные и невольные. Делали это со словами «Прости меня», на что отвечали «Бог простит, и я прощаю». Этот обычай позволял с чистой душой и легким сердцем вступить в Великий пост.

Главным событием дня были проводы Масленицы. Соломенное чучело, которое всю неделю было центром гуляний, с песнями и шутками провозили по улицам, а затем сжигали на костре. В огонь бросали и остатки скоромной пищи – блины, лепешки, как символ окончания праздника. Пепел от костра часто развеивали по полям, веря, что это придаст земле плодородия.

Вечером после гуляний собирались за последней праздничной трапезой. На столе были все оставшиеся угощения, но уже строго без мяса. Доедали сыр, масло, яйца. После ужина тщательно мыли посуду, убирали масляные пятна со стола. Перед сном обязательно шли в баню, чтобы очиститься физически, а затем всей семьей посещали вечернее богослужение, которое открывало путь к Великому посту.

Как прожить Масленичную неделю 2026 с пользой

Чтобы праздник оставил после себя только светлые воспоминания и духовную подготовку к посту, стоит подойти к нему осознанно. Масленица – это не неделя обжорства, а время радости, общения и прощения. Постарайтесь посвятить каждый день не только приготовлению блинов, но и живому общению с близкими. Съездите к родителям, пригласите друзей, устройте семейные игры на свежем воздухе.

Особое внимание уделите духовной составляющей, особенно в Прощеное воскресенье. Искренне попросите прощения у тех, кого могли обидеть, и от всего сердца простите тех, кто виноват перед вами. Это главный смысл праздника, который очищает душу и делает человека легче. Не превращайте этот ритуал в формальность.

И конечно, соблюдайте умеренность в угощениях. Экспериментируйте с рецептами блинов, вовлекайте в готовку детей, но помните, что после праздника начнется пост. Пусть ваше тело не будет обременено лишней тяжестью, а дух – светел от проведенного времени с любимыми людьми и совершенного доброго дела прощения.