Каталог российской военной техники пополнился 50 новинками

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, в 2025 году каталог военной техники, предназначенной для иностранных заказчиков, пополнился более чем на 50 новых образцов, передает ТАСС.

Михеев сообщил, что среди новых позиций представлены бронетехника, боевые модули, беспилотные летательные аппараты, боеприпасы, средства связи и радиоэлектронной борьбы. На все новые образцы производители получили разрешительные документы для экспорта.

Михеев подчеркнул, что некоторые ключевые образцы прошли значительную модернизацию, и эти новинки представлены на выставке World Defense Show в Саудовской Аравии. Среди абсолютных новинок названы реактивная система залпового огня «Сарма», бронетранспортер БТР-22 и барражирующий боеприпас «Рус-ПЭ».

Он также отметил, что российские беспилотные комплексы каждый день демонстрируют свою эффективность в реальных боевых условиях, что вызывает высокий интерес у иностранных заказчиков. Производители не прекращают работу над улучшением технических характеристик своей продукции, а новейшие разработки демонстрируются на выставке World Defense Show.

Глава «Рособоронэкспорта» добавил, что Россия активно развивает военно-техническое сотрудничество с государствами Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки, Ближнего Востока, СНГ и Латинской Америки. По его словам, одним из приоритетов является расширение географии технологического партнерства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Ростех пообещал представить на выставке в Эр-Рияде новый снаряд для борьбы с дронами.

Российская оборонная экспортная компания анонсировала мировую премьеру бронетранспортёра БТР-22 на этом же мероприятии.

На выставке также запланирован дебют новейшей реактивной системы залпового огня «Сарма».