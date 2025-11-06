Выведенные в Индии из эксплуатации МиГ-21 решили передать в исторический парк ВВС страны

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет The Tribune, списанные самолеты будут участвовать в памятных мероприятиях и авиашоу, чтобы подчеркнуть развитие индийской военной авиации и отдать дань ее традициям, передает ТАСС.

В настоящее время в этом парке уже выставлены три самолета времен Второй мировой войны: британский Havilland DH-82 Tiger Moth, а также американские T-6G Harvard и Douglas C-47 Dakota. Точная численность МиГ-21, которые пополнят экспозицию, пока не уточняется.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как советский МиГ-21 стал легендой для Индии.

В сентябре на авиабазе Чандигарх состоялась прощальная церемония для советских истребителей МиГ-21, отмеченная финальным демонстрационным полетом и салютом.

Напомним, минувшим летом власти Индии приняли решение вывести из эксплуатации все истребители МиГ-21 в составе ВВС страны.