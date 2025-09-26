  • Новость часаМИД России не исключил просьбы Зеленского вернуть призывников из Европы
    26 сентября 2025, 17:55 • В мире

    Как советский МиГ-21 стал легендой для Индии

    Как советский МиГ-21 стал легендой для Индии
    @ Илья Наймушин/РИА Новости

    Tекст: Александр Тимохин

    Поистине эпохальное событие произошло в Индии – на авиабазе Чандигарх прошла торжественная церемония прощания с прослужившим в ВВС страны более шестидесяти лет истребителем МиГ-21. Как эта машина превзошла американского конкурента, какую роль сыграла для Вьетнама и Индии – и почему ее история до сих пор актуальна?

    В 50-е годы авиация шагнула за звуковой барьер, что, в свою очередь, поставило вопрос о том, как с помощью примитивных управляемых ракет, разработка которых начиналась в то время, вести воздушный бой на высоких скоростях. И в США, и в СССР теоретики пришли к одинаковым выводам (позже не подтвердившимся на практике). Тогда считалось, что бой будет выглядеть как сближение двух истребителей навстречу друг другу и обстрел  из пушек (а в будущем пуск ракет).

    Маневренность в глазах теоретиков утратила свое значение, имела лишь скорость и скороподъемность. За счет этих же качеств, а также ракет новые самолеты должны были доминировать над менее скоростными пушечными истребителями и первым поколением сверхзвуковых машин. Преимущество в высоте и скорости должно было дать возможность атаковать с выгодного курса и уйти от любой возможной контратаки.

    Под такую концепцию боя стали проектироваться два массовых истребителя. В США – F-104 Starfighter компании Lockheed. Этот самолет стал крупнейшей неудачей компании. Он не оправдал себя ни в чем. Имея одновременно рекорды по скорости, скороподъемности и потолку, он оказался одним из самых аварийных самолетов в истории, который в немецких ВВС называли «летающим гробом». В боевых действиях эти самолеты проявили себя плохо, все воздушные бои с МиГами они проиграли.

    Другое дело – советский конкурент. В СССР на такие радикальные эксперименты с аэродинамикой не пошли. Лучше всех себя проявил вариант с треугольным крылом, который и получил в итоге название МиГ-21.

    В отличие от американского аналога, МиГ-21 оказался хорош в маневренном бою. Это было тем удивительнее, что главным при создании самолета считалось не это. Еще одной технической удачей оказалась сниженная радиолокационная заметность, что вообще никак при создании самолета не закладывалось.

    Коллективу под руководством главного конструктора самолета – Анатолия Брунова удалось создать очень удачную машину. Жизнь у МиГа-21 была долгая, войн в ней было очень много. Но «звездным часом» этого самолета стала его первая большая война – Вьетнам.

    В горящем небе Азии

    Во вьетнамских музеях принято хранить самолеты, на которых летчики-асы летали по очереди и у которых большой боевой счет. Так, один из хранящихся на почетном месте МиГов имеет 14 сбитых американских самолетов в истории, есть самолет с 13-ю сбитыми.  Это больше, чем рекорды отдельных летчиков, но и рекорды летчиков впечатляют.

    На вершине списка – Нгуен Ван Кок, 13 сбитых (включая один беспилотник) по вьетнамским данным, и 11 по американским (из которых два беспилотника). Это один из лучших летчиков-истребителей после Второй Мировой, он должен был стать первым вьетнамским космонавтом, но подвела политическая неблагонадежность – был женат на китаянке. Вместо  него в космос полетел другой пилот МиГа – 21, Фам Туан, единственный летчик-истребитель в истории, сбивший в воздушном бою стратегический бомбардировщик B-52G Stratofortress. Бомбардировщик шел с истребительным эскортом, а Фам Туан был один в небе той ночью, но смог внезапно зайти боевой группе в хвост, проскочить через охранение, пустить две ракеты и уйти вниз, оставшись в живых и сохранив самолет.

    Впрочем, самым впечатляющим выглядит Нгуен Дык Шоат, с пятеркой сбитых F-4 Phantom II  и одним штурмовиком А-7 Corsar II (и к сожалению, своим же МиГ-19. На войне такое случается). Если А-7 еще можно было считать слабой целью, хотя он и был сделан на базе маневренного истребителя, то с «Фантомами» отдельная история – эти самолеты являлись первым в мире по-настоящему многоцелевыми истребителями. По уровню электроники СССР смог догнать их только в 80-х годах. Они несли более совершенные ракеты и почти по всем параметрам превосходили МиГ-21.

    Вьетнамцам удалось, несмотря на чудовищное неравенство в силах с США, вести с ними войну в воздухе до самого последнего дня. Из первых тринадцати вьетнамских асов «Фантомы» есть у восьми и у большинства из них по несколько.

    Арабы в войнах против Израиля свое небо проигрывали, но и у них были свои герои, и летали они на МиГах-21. Старший лейтенант ВВС Сирии Бассам Хамшу сбил «Фантом» израильских ВВС  2 апреля 1970 года. Ему приписывают еще шесть побед над израильтянами в войне 1973 года и расстрелянный на земле вертолет. По другим данным, он погиб в том же 70-м, и все приписываемые ему победы принадлежат другим летчикам.

    Зато нет сомнений в результатах другого летчика истребителя Адиба эль-Гара. Минимум три «Фантома» (по другим данным пять) и израильский клон французского «Миража» - IAI Nesher («Нешер»). Еще до шести самолетов предположительно сбил египетский летчик истребитель Али Ваджай, также летавший на МиГ-21.

    И конечно, долгие 62 года МиГ-21 был, как пишут СМИ, «боевым конем» индийских ВВС – так они переиначили выражение «рабочая лошадка». МиГи участвовали во всех войнах Индии с 1965 года, и всегда играли важную роль.

    В ходе войны 1971 года МиГ-21 встретились лицом к лицу с F-104. Пакистанские ВВС поддерживались самолетами ВВС Иордании. Итоги боев оцениваются по-разному – непонятно, сколько самолетов ВВС Пакистана и Иордании точно было сбито, а сколько смогло дотянуть до аэродрома и было списано потом. Фактом является то, что все бои пакистанцы и иорданцы проиграли, минимум два самолета было сбито, минимум столько же списано из-за повреждений.

    Все бои МиГи выиграли, и во всех случаях имели преимущество в обнаружении цели. Всего же ими было сбито 7 или 8 пакистанских самолетов, ценой потери одного своего.

    Привлекались они и для ударных задач по земле, с большим успехом. Наиболее занятный случай произошел 14 декабря 1971 года. МиГи наносили удар по резиденции губернатора Восточного Пакистана (по итогам войны стал независимым государством Бангладеш). Шестерка МиГов выпустила по резиденции губернатора 128 57-миллиметровых неуправляемых ракет С-5.

    Удар по центру принятия решений оказался успешным – губернатор укрылся в ближайшей к дому канаве, и в ней же лежа на земле написал на предусмотрительно прихваченном клочке бумаги заявление об отставке.

    Много десятилетий МиГ-21 были самым массовым самолетом ВВС Индии. Их серьезно модернизировали и они сохраняли свой боевой потенциал до самого конца. Последний раз индийские МиГи пошли в бой в 27 февраля 2019 года в ходе последнего конфликта за Джамму и Кашмир. Один МиГ-21 был потерян, пилот попал в плен и позже был возвращен на родину. Индийские утверждения о сбитом в бою F-16, судя по всему, недостоверны. Оценивая итоги боя, надо понимать, что против шести или восьми индийских истребителей Пакистан бросил в бой двадцать пять самолетов, с более современными ракетами.

    И вот – финал. МиГ-21 выходит из состава ВВС Индии, уступая место в строю индийскому легкому истребителю Tejas. После этого останется всего несколько стран, где эти самолеты еще на вооружении. И, судя по всему, только в Анголе и КНДР они еще в летном состоянии. Истребитель овеян полностью заслуженной боевой славой. Из его славной истории и для нас напрашиваются несколько выводов.

    Уроки МиГа-21 для современной России

    МиГ-21 был простой и массовый самолет. И он поэтому получился таким хорошим – проверенные системы, масса модификаций. Его можно было модернизировать, поднимая его боевые свойства за умеренную цену.

    Это был маленький, но прочный самолет – и поэтому вьетнамцы могли поднимать его с грунтовых полос в джунглях и прятать под деревьями. Маневренный, и поэтому побеждал в боях машины следующего за ним поколения.

    Это был недорогой самолет, поэтому его можно было строить и использовать в войнах в больших количествах.

    Тактические уроки боев с его участием сверхактуальны. Пакистанцы, обученные по западным стандартам, бросали в одну атаку десятки самолетов, пытаясь давить индийские Су-30МКИ и МиГ-21 количеством. Если противостояние России с НАТО дойдет до боевых действий, картина боев с высокой вероятностью будет аналогичной. Стоит учитывать, разумеется, и наличие современных ракет с дальностью, превосходящую дальность ракет противника.

    История МиГ-21 доказывает и то, что отказ ВВС РФ от массовых однодвигательных истребителей в 90-х годах был ошибкой. Количество самолетов имеет не меньшее значение, чем их качество. Возможно, мы когда-то сможем использовать этот опыт снова.

