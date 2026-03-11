Израильские ВВС нанесли удар по жилому дому в центре Бейрута

Tекст: Дарья Григоренко

По данным источника, ракеты были выпущены по одному из многоэтажных домов, после чего там начался сильный пожар, передает ТАСС.

По предварительной информации, целью атаки могла быть ликвидация одного из руководителей организации «Хезболла». После удара к месту происшествия срочно прибыли пожарные расчеты и бригады скорой помощи.

Жители района Аишат-Баккар заранее не были эвакуированы. В этом квартале проживают многочисленные беженцы, которые были вынуждены покинуть южные районы Ливана из-за обострения военного конфликта.

Ранее военные Израиля атаковали пусковую установку палестинского движения ХАМАС в секторе Газа и объекты «Хезболлы» в южном пригороде Бейрута, сообщила Армия обороны Израиля.

Накануне Иран обвинил Израиль в совершении военного преступления из-за гибели четырех иранских дипломатов в результате авиаудара по отелю в Бейруте.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль ранее разбомбил поликлинику в Бейруте.