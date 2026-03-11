Армия Израиля нанесла удары по Газе и Ливану

Tекст: Антон Антонов

Израильская армия нанесла удар по пусковой ракетной установке в районе Сабра в городе Газа, передает РИА «Новости».

«Установка использовалась террористической организацией ХАМАС для запуска ракет по израильской территории. Использование этой установки является нарушением соглашения о прекращении огня», – говорится в сообщении

Кроме того, израильская армия сообщила о начале новой серии ударов по объектам шиитской организации «Хезболла» в южном пригороде ливанской столицы. В пресс-службе заявили, что удары по Ливану осуществляются «параллельно с ударами в Иране», передает ТАСС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские военные начали бомбардировку правительственных объектов в Тегеране, при этом также идет обстрел Израиля со стороны Ирана.

В январе ХАМАС принял решение сложить полномочия в секторе Газа и передать управление новому технократическому комитету.

На ваш взгляд Как США будут вести военные действия против Ирана дальше? Усилят удары

Ослабят удары

Сохранят удары на прежнем уровне

Прекратят удары

Голосовать Результаты



