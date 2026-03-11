Трамп всеми силами пытается сменить руководителя Федеральной резервной системы (ФРС) США – и, скорее всего, этого добьется. Разберемся, как ФРС влияет на мировые финансы и как влияет на ФРС личность его председателя.6 комментариев
Израильские военные нанесли новые удары по Тегерану
Израильские военные начали бомбардировку правительственных объектов в Тегеране, при этом идет обстрел Израиля со стороны Ирана, сообщила армейская пресс-служба.
Армия обороны Израиля сообщила, что «начала волну ударов по целям иранского режима в Тегеране», передает ТАСС.
Согласно информации армейской пресс-службы Израиля, также зафиксирован очередной обстрел со стороны Ирана, израильские военные приступили к перехвату ракет.
Сообщается, что воздушная тревога вновь была объявлена в центральной части Израиля, включая окрестности Тель-Авива.
Государственное телевидение Ирана подтвердило, что иранские военные вновь запустили ракеты в направлении израильской территории.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ВВС Израиля нанесли комбинированный удар по Тегерану и Тебризу. Иран начал новую волну ударов по Израилю и базам США. В ночь на среду силы ПВО Бахрейна, ОАЭ и Саудовской Аравии отражают ракетные и беспилотные атаки.