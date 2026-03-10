  • Новость часаРазведка США получила данные о минировании Ираном Ормузского пролива
    Прибалтика и Польша вынуждены оправдываться за последствия иранской войны
    Путин поручил наградить Звездой Героя бойца, 68 дней державшего оборону в одиночку
    Эксперт объяснил необходимость российского аналога «Закона о вторжении в Гаагу»
    Ганичкина назвала недостатки черных и желтых помидоров
    При ракетном ударе ВСУ по Брянску погибли шесть человек
    Пезешкиан в разговоре с Путиным поблагодарил Россию за поддержку Ирана
    Генконсульство России получило повреждения в результате атаки на Исфаган 8 марта
    СМИ сообщили о взрыве в научно-исследовательском институте в Москве
    Число долларовых миллиардеров в России побило исторический рекорд
    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Что означает смена «начальника доллара»

    Трамп всеми силами пытается сменить руководителя Федеральной резервной системы (ФРС) США – и, скорее всего, этого добьется. Разберемся, как ФРС влияет на мировые финансы и как влияет на ФРС личность его председателя.

    6 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Все религии учат одному и тому же?

    Пожарная команда, в которую входят православный, мусульманин, иудей, баптист и атеист, может прекрасно справляться со своими обязанностями, а все ее члены – быть замечательными специалистами. Чтобы вместе тушить пожар, не обязательно вместе молиться.

    8 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Великий пост и квантовая реальность

    Что такое личная великопостная аскеза в нашу эпоху и как ее можно превратить в увлекательный челлендж, улучшающий нашу общую жизнь? Как ни странно, на этот непростой вопрос помогает ответить физика.

    14 комментариев
    10 марта 2026, 23:45 • Новости дня

    Иран начал новую волну ударов по Израилю и базам США

    КСИР объявил о новой волне ударов по Израилю и базам США

    Tекст: Антон Антонов

    Иранский Корпус стражей исламской революции объявил о начале 36-й волны атак с использованием ракет и беспилотников по целям в Израиле и базам СШАна Ближнем Востоке.

    «Начата 36-я волна операции «Правдивое обещание-4»… против целей в Израиле и американских баз с применением ракет »Эмад« (Emad), «Кадр» (Ghadr) и «Хайбар Шекан» (Kheibar Shekan) в комбинации с БПЛА», – приводит РИА «Новости» текст заявления.

    Общее число сбитых Ираном беспилотников с начала конфликта с Израилем и США достигло 104, сообщил КСИР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВВС Израиля нанесли комбинированный удар по Тегерану и Тебризу. США и Израиль ведут бомбардировки территории Ирана с 28 февраля. В результате возникла угроза глобального энергетического кризиса.

    10 марта 2026, 11:37 • Новости дня
    Иран атаковал НПЗ и топливные резервуары в Хайфе
    Иран атаковал НПЗ и топливные резервуары в Хайфе
    @ Jinipix/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Иранские военно-воздушные силы нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу и топливным резервуарам в Хайфе в ответ на атаку иранских нефтехранилищ.

    Военные Исламской Республики сообщили о поражении нефтеперерабатывающего комплекса и хранилищ горючего, передает РИА «Новости».

    В официальном коммюнике подчеркивается, что операция стала возмездием за нападение беспилотников на иранские нефтехранилища.

    «Военно-воздушные силы армии Ирана в ответ на нападение на нефтехранилища Ирана при помощи беспилотников атаковали завод по переработке нефти и газа, а также топливные резервуары сионистского режима в Хайфе», – гласит заявление военных.

    Уточняется, что огневое поражение целей произошло в течение нескольких последних часов. Тегеран продолжает наносить удары по американским базам на Ближнем Востоке и территории Израиля.

    Масштабная эскалация началась 28 февраля, когда под обстрел попала школа для девочек, и погиб аятолла Али Хаменеи. По данным постпреда страны при ООН, число жертв конфликта превысило 1,3 тыс. человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы США и Израиля атаковали более 2 тыс. целей на территории Ирана. В минувшие выходные в результате ночных ударов по нефтехранилищам в Тегеране погибли четыре работника отрасли. Иранские военные нанесли ракетные удары по стратегическим базам США и Израиля.

    Комментарии (6)
    10 марта 2026, 17:54 • Новости дня
    Автопроизводители Японии начали переговоры с «Русалом» из-за кризиса на Ближнем Востоке
    Автопроизводители Японии начали переговоры с «Русалом» из-за кризиса на Ближнем Востоке
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Японские производители автозапчастей начали обсуждать с «Русалом» поставки литейных сплавов на фоне сбоев из-за эскалации ситуации на Ближнем Востоке, сообщило агентство Bloomberg.

    Несколько японских производителей автозапчастей обратились к российской компании «Русал» из-за перебоев с поставками алюминия на фоне кризиса на Ближнем Востоке, передает Bloomberg.

    По данным источников агентства, переговоры о закупках литейных сплавов, используемых для выпуска автомобильных компонентов, продолжаются уже примерно неделю. Некоторые из сделок могут быть подписаны в ближайшее время, передает ТАСС.

    Также сообщается, что помимо японских производителей, к «Русалу» обратились и несколько южнокорейских компаний того же сектора. Уточняется, что предприятия из Японии и Южной Кореи рассматривают и альтернативные источники получения алюминия, включая Индию и другие страны Азии. Источники агентства отметили, что условия поставок и объемы обсуждаются индивидуально с каждым покупателем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, стоимость нефти превысила 100 долларов за баррель на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. Цены на газ в Европе поднялись выше 60 евро за мегаватт-час.

    В Евросоюзе надеются, что операция США и Израиля против Ирана завершится быстро и успешно. Эксперты предупреждают, что затягивание конфликта может привести к сокращению промышленного производства в Европе.

    Блокировка Ираном Ормузского пролива повлекла скачок мировых цен на нефть и удобрения. Это событие усилило инфляцию и угрозу продовольственного кризиса.

    Комментарии (7)
    10 марта 2026, 17:10 • Видео
    Трамп снял санкции с России. Но есть нюанс

    После телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп заявил, что временно снимает часть санкций, а потом их, возможно, не придется вводить вновь. Что происходит?

    Комментарии (0)
    10 марта 2026, 21:56 • Новости дня
    Разведка США получила данные о минировании Ираном Ормузского пролива
    Разведка США получила данные о минировании Ираном Ормузского пролива
    @ REUTERS/Benoit Tessier

    Tекст: Валерия Городецкая

    Корреспондент телеканала CBS News Дженнифер Джейкобс сообщила о якобы минировании Ираном Ормузского пролива.

    По данным Джейкобс, соответствующие сведения получило разведывательное сообщество США, передает ТАСС. «Разведывательные службы США начали получать информацию о том, что Иран предпринимает шаги по установке мин в судоходном коридоре Ормузского пролива», – написала журналистка в соцсетях.

    Ранее караван танкеров отправился через Ормузский пролив.

    Командующий Военно-морскими силами КСИР Алиреза Тангсири во вторник заявил о закрытии Ормузского пролива для судов, связанных с США и Израилем.

    Комментарии (0)
    10 марта 2026, 19:12 • Новости дня
    Путин и Пезешкиан провели второй телефонный разговор за неделю

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел второй за неделю телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

    В ходе нового разговора основное внимание было уделено развитию ситуации на Ближнем Востоке, сообщили в Кремле, передает ТАСС. Лидеры продолжили обсуждать последние события, связанные с израильско-американской агрессией против Ирана.

    Предыдущий телефонный разговор Путина и Пезешкиана состоялся 6 марта.

    Ранее Пезешкиан выразил надежду, что Россия поможет отстоять права Исламской республики на фоне атак со стороны США и Израиля.

    Комментарии (7)
    10 марта 2026, 18:10 • Новости дня
    КСИР сообщил о применении гиперзвуковых ракет в ударе по Израилю

    Tекст: Валерия Городецкая

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил о применении гиперзвуковых ракет во время недавней атаки по Израилю и американским военным базам.

    В заявлении КСИР, которое приводит иранская гостелерадиокомпания, отмечается, что запуск баллистических ракет Qadr, Emad и Fattah, а также гиперзвуковой ракеты Kheibar произошел в рамках 34-й волны операции «Правдивое обещание – 4», передает ТАСС.

    В КСИР подчеркнули, что задействование столь современного вооружения, включая гиперзвуковую ракету, вывело конфликт с «американскими и сионистскими агрессорами на новый уровень».

    Накануне в ответ на недавние атаки Иран осуществил ракетные удары по военным объектам США и Израиля, применив ракеты «Гадр», «Хорремшахр» и «Хейбар-Шекан».

    Во вторник военная база США Харир в Иракском Курдистане подверглась ракетному удару со стороны иранских сил, по объекту выпустили пять ракет.

    Комментарии (0)
    10 марта 2026, 20:52 • Новости дня
    The Telegraph описал «план победы» США над Ираном «без единого солдата»

    The Telegraph: США могут получить контроль над Ираном «без единого солдата»

    The Telegraph описал «план победы» США над Ираном «без единого солдата»
    @ Savannah Baird/US Army

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп может получить возможность победить Иран, не отправляя на материковую часть страны ни одного солдата, если захватит иранский остров Харк, на который приходится около 90% экспорта иранской нефти, сообщает The Telegraph.

    Газета The Telegraph назвала иранский остров Харк ключом к давлению на Тегеран. На расположенный примерно в 24 км от побережья Ирана остров приходится около 90% экспорта сырой нефти страны. По данным издания, захват Харка позволит США контролировать режим в Иране, не вводя войска на материковую часть республики, передает РБК.

    Издание пишет о растущих ожиданиях, что главной целью операции США «Эпическая ярость» станет именно этот остров, который не пострадал за неделю бомбардировок США и Израилем. Контроль над Харком фактически отрежет Иран от нефтяного экспорта и финансирования сил безопасности, поскольку нефть дает почти 40% доходов бюджета. Удаленность острова от основной территории делает затруднительным ответ Ирана наземными силами.

    Советник Белого дома Джаррод Аген в эфире Fox Business заявил: «Мы хотим вывести такие огромные запасы нефти в Иране из рук террористов». The Telegraph увидела в этих словах намек на Харк. Захват острова, по оценке газеты, дал бы США контроль над крупнейшим в мире морским энергетическим коридором и позволил бы давить на иранские власти вплоть до возможной смены правительства.

    The Telegraph отмечает, что любое новое руководство республики будет вынуждено ориентироваться на Вашингтон, если захочет вернуть суверенитет над нефтяным экспортом. Издание напоминает, что еще в 1988 году Дональд Трамп в интервью The Guardian называл Харк критически важной целью и говорил, что в случае атаки на американских военных или корабли он бы нанес удар по острову и захватил его, считая такое столкновение полезным для мира.

    Администрация США обсуждает установление контроля над иранским нефтяным островом Харк, через терминал которого проходит до 90% экспорта сырой нефти республики.

    Дональд Трамп заявил о практическом завершении войны с Ираном и пригрозил Тегерану последствиями в случае перекрытия Ормузского пролива.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что заставляет США вынужденно вообще прекратить боевые действия.

    Комментарии (2)
    10 марта 2026, 14:19 • Новости дня
    Караван танкеров отправился через Ормузский пролив

    Группа танкеров и сухогрузов проследовала к перекрытому Ормузскому проливу

    Tекст: Вера Басилая

    Караван, в который вошли нефтяные танкеры и сухогрузы, движется со скоростью около 10 узлов по направлению к Ормузскому проливу, сообщает Marinetraffic.

    Данные портала Marinetraffic свидетельствуют о том, что караван судов, включающий нефтяные танкеры Neon, Elite и Genesis Alpha, а также сухогрузы, направился в сторону Ормузского пролива, передают «Вести». Скорость передвижения судов составляет от 9,5 до 10 узлов в час.

    Среди судов, участвующих в проходе, выделяются несколько крупных танкеров, которые перевозят нефть. По информации портала, суда следуют организованной колонной и уже приближаются к узкому участку пролива.

    Корпус стражей исламской революции пообещал открыть Ормузский пролив в обмен на высылку послов США и Израиля.

    тоимость нефти превысила 100 долларов за баррель. Цены на газ в Европе поднялись выше 60 евро за мегаватт-час.

    Комментарии (0)
    10 марта 2026, 16:20 • Новости дня
    Посольство осудило удар по Дому русской культуры в Ливане

    Tекст: Ольга Иванова

    Посольство России в Ливане решительно осудило удар по культурно-гуманитарному учреждению «Дом русской культуры» в Набатии.

    Посольство России в Ливане резко осудило израильский ракетный удар по зданию в городе Набатия, в котором располагался «Дом русской культуры», передает

    ТАСС. Инцидент произошел 8 марта на юге Ливана, когда ракетой было разрушено здание, часть помещений которого арендовалась под российский культурно-гуманитарный центр.

    В посольстве подчеркнули, что речь идет об одном из немногих частных центров дополнительного образования и досуга в Ливане, тесно сотрудничающем с Русским домом в Бейруте. В учреждении на протяжении долгого времени занимались местные дети, двери центра всегда были открыты для всех, кого интересуют русский язык и культура.

    «Решительно осуждаем произошедшую атаку. Не может быть никакого оправдания акту военной агрессии против учреждения, действующего исключительно в культурно-гуманитарной сфере», – заявили представители дипмиссии. В посольстве особо отметили важность поддержки такой деятельности, учитывая нестабильную ситуацию в регионе.

    В комментарии также указали, что самым главным итогом случившегося стало отсутствие пострадавших среди людей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израильские ВВС

    уничтожили здание Русского дома культуры в Набатии на юге Ливана. Россотрудничество

    заявило, что в разрушенном здании не велась никакая военная деятельность.

    Комментарии (4)
    10 марта 2026, 16:05 • Новости дня
    Иранские военные объявили об уничтожении радиолокационных систем ПВО Израиля

    Иранская армия заявила об уничтожении большинства радаров Израиля

    Tекст: Вера Басилая

    Радиолокационные системы Израиля после ударов армии Ирана оказались серьезно ослаблены, что упростило возможные атаки на военные базы в Хайфе, заявил представитель армии Исламской республики Мохаммад Акраминия.

    Иран уничтожил значительную часть радиолокационных систем Израиля, что упростило нанесение ударов по военным объектам противника, передает ТАСС. Об этом сообщил представитель иранской армии Мохаммад Акраминия.

    По его словам, «значительная часть радиолокационных возможностей противника уничтожена, и атаковать военные базы режима в Хайфе стало проще, чем раньше». Акраминия добавил, что современные иранские ракеты и беспилотники доказали свою эффективность при уничтожении позиций противника.

    В результате серии масштабных иранских атак были уничтожены критически важные американские радиолокационные станции. Гигантский комплекс раннего предупреждения в Катаре стоимостью более 2 млрд долларов пострадал в ходе этих ударов.

    Иранское военное командование заявило об уничтожении четырех радаров американской системы ПРО THAAD в трех странах Ближнего Востока.

    Западные СМИ на основе спутниковых снимков подтвердили повреждения систем связи и обнаружения ракет на семи базах Пентагона.

    Корпус стражей исламской революции отчитался о выводе из строя радиолокационного оборудования на авиабазе Аль-Дафра в ОАЭ.

    Комментарии (0)
    10 марта 2026, 16:44 • Новости дня
    Глава Пентагона пообещал разгромить Иран

    Tекст: Валерия Городецкая

    Шеф Пентагона Пит Хегсет во вторник заявил о намерении Соединенных Штатов продолжать военную операцию против Ирана без каких-либо полумер.

    По его словам, США «демонстрируют превосходство в техническом мастерстве и военной силе», передает РИА «Новости».

    «Никаких полумер... мы сокрушаем врага, демонстрируя превосходство в техническом мастерстве и военной силе. Мы не отступим, пока враг не будет полностью и решительно повержен», – сказал Хегсет на брифинге.

    Ранее Иран сообщил о гибели 206 женщин и детей при ударах США и Израиля. Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани сообщал о гибели по меньшей мере 1332 мирных жителей.

    Газета Wall Street Journal писала, что советники американского президента Дональда Трампа призывают его найти выход из войны в Иране скорее, опасаясь политической реакции на ситуацию с нефтью.

    Комментарии (0)
    10 марта 2026, 11:27 • Новости дня
    Демократы пригрозили заблокировать работу Сената США из-за войны с Ираном

    Tекст: Ольга Иванова

    Группа сенаторов-демократов выступила с требованием провести открытые слушания по причинам военных ударов по Ирану, настаивая на публичных разъяснениях администрации президента США Дональда Трампа.

    Несколько сенаторов-демократов пригрозили заблокировать работу Сената, если республиканцы не согласятся провести открытые слушания с ключевыми представителями администрации Дональда Трампа по поводу причин нападения на Иран, передает Bloomberg.

    По словам сенатора от Вирджинии Тима Кейна, демократы настаивают на публичных слушаниях с госсекретарём Марко Рубио и министром обороны Питом Хегсетом, так как все предыдущие брифинги проходили за закрытыми дверями.

    «Есть причина держать это в секрете – потому что вы не верите, что это выдержит анализ при свете дня, поэтому мы это и делаем», – заявил Кейн.

    Среди инициаторов давления на республиканцев также сенаторы Кори Букер, Тэмми Дакворт, Тэмми Болдуин, Крис Мерфи и Адам Шифф. Они подчеркивают, что говорят от своего имени и планируют использовать все доступные им процедурные механизмы, чтобы воспрепятствовать работе Сената до тех пор, пока администрация Трампа не даст публичные разъяснения по поводу военных действий против Ирана. Болдуин признала, что рычагов влияния у демократов немного, но пообещала затягивать рассмотрение других вопросов и назначений до проведения открытых слушаний.

    Сенат ранее отклонил резолюцию, ограничивающую полномочия Трампа по применению военной силы против Ирана. Против документа проголосовало большинство республиканцев.

    Комментарии (0)
    10 марта 2026, 13:59 • Новости дня
    Песков отказался комментировать обвинения в адрес России в оказании помощи Ирану

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На фоне напряженности на Ближнем Востоке пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать обвинения в адрес Москвы в передаче разведданных Иран.

    Кремль не комментирует обвинения в якобы передаче разведданных Ирану на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам: «Мы их никак не комментируем».

    Он также не стал уточнять, обсуждался ли этот вопрос во вчерашнем разговоре президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, добавив: «По содержанию разговора мы уже сказали всё, что хотели».

    Песков воздержался от конкретизации предложений Москвы по урегулированию ситуации вокруг Ирана, которые были озвучены Владимиром Путиным в беседе с Дональдом Трампом. По его словам, «нет, в настоящий момент такой возможности конкретизировать нет. Да и нет, собственно, намерений таких». Представитель Кремля подчеркнул, что эти предложения уже доведены до собеседника, и дальнейшее развитие ситуации зависит от процесса согласования.

    Кроме того, Песков напомнил, что многие из предложений России по деэскалации на Ближнем Востоке по-прежнему остаются «на столе» и открыты для обсуждения участниками конфликта, включая США. При этом он отметил, что ситуация требует широкого согласования и участия разных сторон, и призвал «чуть-чуть набраться терпения».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин еще до начала военных действий на Ближнем Востоке выступал с инициативой посредничества России для снижения напряженности в регионе.

    Иранский президент Масуд Пезешкиан выразил надежду, что Россия поможет отстоять права исламской республики на фоне атак со стороны США и Израиля.

    Москва, по мнению китайских экспертов, делится с Тегераном информацией о военных целях США, что затрудняет операции американской армии в регионе.

    Комментарии (0)
    10 марта 2026, 14:05 • Новости дня
    Меликов: Путин мгновенно отреагировал на проблему дагестанских перевозчиков в Иране

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России незамедлительно принял меры после сообщения о сложностях дагестанских перевозчиков, оставшихся без топлива и средств в Иране, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.

    Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил о быстрой реакции Владимира Путина на проблему с грузоперевозчиками из республики, которые застряли на территории Ирана, передает ТАСС.

    По словам Меликова, на момент его встречи с президентом большое число дагестанских водителей оказалось в сложной ситуации из-за событий на Ближнем Востоке. Они были вынуждены оставаться в Иране, столкнувшись с нехваткой средств и топлива для возвращения в Дагестан.

    На пресс-конференции Меликов отметил, что президент «очень быстро» принял меры по решению возникшей проблемы.

    «Здесь прям очень такая мгновенная реакция [президента] на решение этой проблемы», – сказал Меликов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники российских, чешских и пакистанских дипмиссий были вывезены из Ирана через азербайджанский пункт пропуска. МИД России исключил полную эвакуацию посольства России из Ирана. Президент России поручил МЧС, МИД и другим ведомствам начать организацию вывозных рейсов для россиян, находящихся на Ближнем Востоке.

    Комментарии (0)
    10 марта 2026, 20:22 • Новости дня
    Иран объявил о закрытии Ормузского пролива для США и Израиля

    Tекст: Валерия Городецкая

    Командующий Военно-морскими силами КСИР Алиреза Тангсири заявил о закрытии Ормузского пролива для судов, связанных с США и Израилем.

    «В начале войны мы заявили и снова заявляем, что ни одно судно, связанное с теми, кто напал на Иран, не имеет права проходить через Ормузский пролив. Если сомневаетесь, пойдите и проверьте», – говорится в заявлении Тангсири в соцсетях, передает ТАСС.

    Ранее КСИР заявил о готовности предоставить странам право прохода через Ормузский пролив в обмен на высылку американских и израильских послов.

    Президент России Владимир Путин предупредил, что добыча нефти, завязанная на транспортировку через Ормузский пролив, рискует полностью остановиться уже в ближайший месяц.

    Комментарии (0)
    10 марта 2026, 11:38 • Новости дня
    AP: Война с Ираном стала ударом для мировой экономики
    AP: Война с Ираном стала ударом для мировой экономики
    @ Ircs/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Блокировка Ираном Ормузского пролива после ракетных ударов США и Израиля повлекла скачок мировых цен на нефть и удобрения, усилив инфляцию и угрозу продовольственного кризиса.

    Как пишет AP, война с Ираном нанесла значительный ущерб мировой экономике, спровоцировав резкий рост цен на энергоносители и удобрения. После ударов США и Израиля по Ирану, приведших к гибели аятоллы Али Хаменеи, Иран перекрыл Ормузский пролив, через который проходит пятая часть мировой нефти.

    Экономист Морис Обстфельд заявил: «Теперь мы оказались в том самом кошмарном сценарии». За несколько дней баррель нефти подорожал почти до 120 долларов, а затем снизился до 90 долларов, что вызвало рост цен на бензин, особенно в Азии и Европе.

    Глава МВФ Кристалина Георгиева оценила, что рост цен на нефть на 10% может увеличить мировую инфляцию на 0,4 процентных пункта и сократить глобальный ВВП на 0,2%. Экономист Саймон Джонсон подчеркнул, что через Ормуз проходит 20 млн баррелей нефти в день и нет мощностей, чтобы компенсировать этот объем.

    Поставки удобрений также нарушены: до 30% мирового экспорта урея, аммиака, фосфатов и серы традиционно идут через Ормуз. Это уже повысило издержки фермеров и, вероятно, приведет к росту цен на продовольствие, особенно в бедных странах. Обстфельд отметил: «Эффекты будут особенно разрушительными для стран с низким доходом».

    Экономисты считают, что экономика США – теперь чистый экспортер энергоресурсов – получит общий выигрыш, однако домохозяйства уже ощущают дополнительные расходы на топливо. По оценке Национальной федерации розничной торговли, годовые расходы американских семей на бензин подскочили до 2 500 долларов.

    Центральные банки мира оказались перед дилеммой: повышать ставки для борьбы с инфляцией или снижать их ради поддержки экономики. По словам Джонсона, кризис «массово усилит дебаты внутри ФРС» и сделает снижение ставок в США менее вероятным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры нескольких европейских стран обсудят по видеосвязи меры по борьбе с ростом цен на энергоносители и сокращению бюрократии перед саммитом Евросоюза.

    Советники президента США Дональда Трампа призвали его как можно скорее найти выход из войны в Иране, опасаясь политических последствий ситуации с нефтью.

    Представитель иранского КСИР генерал Али Мохаммад Наини заявил о намерении не допустить экспорт нефти из региона в США и в союзные им страны.

    Комментарии (0)
    В зоне СВО погиб командир отряда «Родня» Николаев
    Мерц призвал не ослаблять санкции против России
    При ударе ВСУ по Запорожской области погибли два человека
    The Telegraph описал «план победы» США над Ираном «без единого солдата»
    Орбан подписал указ об аресте изъятых у украинских инкассаторов золота и миллионов
    Симоньян предложила штрафовать за отказ сдавать жилье семьям с младенцами
    Россияне на эзотерические товары потратили более 300 млн рублей в этом году

