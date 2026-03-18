Чистый убыток «Русала» в 2025 году составил 455 млн долларов

Tекст: Ольга Иванова

Чистый убыток объединенной компании «Русал» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2025 год достиг 455 млн долларов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на отчетность, опубликованную на Гонконгской фондовой бирже. В прошлом году компания показывала чистую прибыль в 803 млн долларов. Скорректированная EBITDA снизилась на 29,5% и составила 1,053 млрд долларов против 1,494 млрд долларов годом ранее.

Как отмечается в отчете компании, в 2025 году производство алюминия снизилось на 1,9% по сравнению с 2024 годом, достигнув 3,918 млн тонн. В то же время выпуск бокситов вырос на 16,2% и составил 18,453 млн тонн, а объем производства глинозема увеличился на 6,7% – до 6,858 млн тонн.

Капитальные затраты «Русала» за 2025 год выросли на 8,1% по сравнению с предыдущим годом и составили 1,477 млрд долларов. Годом ранее этот показатель был на уровне 1,366 млрд долларов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, японские производители автозапчастей начали обсуждать с «Русалом» поставки литейных сплавов. Компании столкнулись с перебоями в поставках сырья из-за эскалации ситуации на Ближнем Востоке.