  Россия информировала МАГАТЭ об украинской атаке БПЛА на шестой энергоблок ЗАЭС
    Мнения
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Киеву не терпится устроить «ядерную Бучу»

    Военного смысла в ударах по гражданским объектам нет. Но Киев использует их, чтобы вызвать жесткий ответ Москвы. Ведь именно жесткость со стороны ВС РФ – это именно то, чего не хватает украинской пропаганде для поддержания своего образа «жертвы» и образа России как «агрессора».

    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов За словами о деколонизации России скрывается жажда мести

    Костяк нынешней антироссийской коалиции составляют страны, разбогатевшие на бесчеловечной эксплуатации заморских стран, и они до сих пор испытывают фантомные боли от потери своих колониальных империй. Так что их злоба в отношении нашей страны понятна и объяснима.

    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как Москва стала Третьим Римом

    29 мая 1453 года пал Константинополь. Но после завершения истории Второго Рима на политическом небосводе появилась звезда Третьего – тогда его история только начиналась. И его дальнейшая судьба во многом зависела от одного принципиального духовно-политического решения.

    30 мая 2026, 20:07 • Новости дня

    В Пхеньяне открыли мемориальную доску бывшему послу России Мацегоре

    Tекст: Вера Басилая

    На территории российского посольства в столице КНДР состоялась церемония открытия барельефа в память об Александре Мацегоре, который руководил дипломатической миссией в Пхеньяне.

    Мемориальную доску установили по инициативе сотрудников дипломатических учреждений России в КНДР, передает РИА «Новости». Церемония прошла 30 мая.

    «На территории посольства состоялась церемония открытия памятной доски с барельефом скончавшегося в декабре прошлого года посла Александра Мацегоры», – сообщили в российском дипломатическом ведомстве.

    Барельеф стал зеркальной копией памятного знака, посвященного Герою России Андрею Карлову, который также был послом в КНДР. Автором работы выступил заслуженный художник республики Ли Сун Мен.

    В мероприятии приняли участие председатель Президиума Верховного народного собрания Чо Ен Вон, глава МИД Чхве Сон Хи, а также посол Китая Ван Яцзюнь и дети Мацегоры.

    Временный поверенный в делах России Владимир Топеха отметил, что мемориальная доска служит примером служения Родине для будущих дипломатов. После минуты молчания участники возложили цветы под звуки государственных гимнов.

    Чрезвычайный и полномочный посол России в КНДР Александр Мацегора скончался в возрасте 70 лет в декабре прошлого года.

    29 мая 2026, 20:33 • Новости дня
    Названо число погибших мирных жителей после оккупации Курской области ВСУ

    Хинштейн: После оккупации Курской области ВСУ погибли 446 человек

    Tекст: Валерия Городецкая

    Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил о признании погибшими 446 мирных жителей региона после оккупации части региона ВСУ.

    По его словам, эти данные получили в ходе масштабной работы по поиску пропавших жителей, включенных в специальный реестр.

    «За прошлый год проведена колоссальная работа по поиску людей. Из 2173 курян, включенных в реестр, удалось установить местонахождение абсолютного большинства – 1841 человека. В их числе, увы, и 446 погибших. В базе розыска на данный момент остается 332 фамилии», – написал Хинштейн в канале в Max.

    Ранее следствие завершило расследование вторжения в Курскую область.

    Участник СВО назвал геноцидом действия ВСУ в Курской области.

    Ни один из жителей села Русское Поречное в Суджанском районе Курской области не остался в живых после оккупации населенного пункта украинскими боевиками.

    30 мая 2026, 09:26 • Новости дня
    Посла России в Армении Копрыкина вызвали в Москву

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Посол России в Армении Сергей Копыркин вызван в Москву для консультаций в связи с шагами армянского руководства по сближению с ЕС, говорится в сообщении МИД РФ.

    Руководителя российской дипломатической миссии в Армении Сергея Копыркина обязали прибыть в столицу для проведения консультаций, передает ТАСС. Поводом для этого шага стал политический курс властей республики, ориентированный на тесное партнерство с европейскими структурами.

    В Министерстве иностранных дел России пояснили, что западный вектор Еревана напрямую бьет по общим интересам. «Посол Российской Федерации в Республике Армения Копыркин вызван в Москву для консультаций в связи с шагами армянского руководства по сближению с Евросоюзом, наносящими ущерб взаимодействию в рамках ЕАЭС», – подчеркнули на Смоленской площади.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне лидеры стран ЕАЭС согласовали совместное заявление по ситуации вокруг Армении.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил о неизбежных противоречиях Еревана с правилами евразийского объединения. Д

    о этого представитель Кремля предрек потерю республикой выгодных условий сотрудничества с Россией.

    30 мая 2026, 12:44 • Видео
    Поляки хотят особо оскорбить Зеленского

    Президент Польши Кароль Навроцкий предложил лишить Владимира Зеленского высшей награды республики – Ордена Белого Орла и заявил, что руководство Украины не готово к вступлению в ЕС и в очередной раз это подтвердило. Что же случилось?

    30 мая 2026, 13:16 • Новости дня
    Глава МИД ФРГ пообещал России ответ Европы за упавший дрон в Румынии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль пригрозил России совместным ответом европейских стран после инцидента с падением беспилотника в румынском городе Галац.

    Глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль заявил о подготовке совместного ответа Европы в адрес Москвы из-за ситуации с падением БПЛА в Румынии. По словам министра, европейские страны продолжат решительно поддерживать Украину, передает РИА «Новости».

    «Мы ответим на эти действия России единым фронтом», – приводит слова Вадефуля издание Rheinische Post.

    В пятницу румынское Минобороны сообщило о падении беспилотника на крышу дома в Галаце, в результате чего пострадали два человека. Власти страны возложили ответственность на Россию, однако не предоставили доказательств. Румынские военные отслеживали аппарат с помощью радиолокационных систем, но не стали его перехватывать.

    В тот же день президент России Владимир Путин отметил, что инцидент в Румынии, вероятнее всего, связан с украинским дроном. Аппарат мог сбиться с курса из-за работы систем радиоэлектронной борьбы или технических проблем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, руководство Евросоюза бездоказательно обвинило Россию в падении беспилотника на жилой дом в румынском Галаце. После этого инцидента Великобритания развернула свои истребители на территории Румынии для патрулирования воздушного пространства. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала все подобные заявления западных стран абсолютно бездоказательными.

    29 мая 2026, 21:00 • Новости дня
    Россельхознадзор опроверг запрет на узбекские овощи и фрукты
    Tекст: Валерия Городецкая

    Россельхознадзор опроверг введение ограничительных мер на ввоз овощей и фруктов из Узбекистана в Россию.

    «29 мая 2026 года Россельхознадзор обратился в компетентное ведомство Узбекистана для проведения технических переговоров в целях выработки механизма, обеспечивающего безопасные и бесперебойные поставки узбекской плодоовощной продукции в Россию», – сообщили в Россельхознадзоре, передает ТАСС.

    В службе подчеркнули, что никаких ограничительных мер на ввоз узбекских овощей и фруктов не вводилось.

    Ранее сообщалось, что Россельхознадзор частично ограничил ввоз узбекских овощей.

    30 мая 2026, 12:36 • Новости дня
    В пяти регионах России объявили выходным днем 1 июня в честь Троицы
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В связи с празднованием Дня Святой Троицы понедельник станет дополнительным днем отдыха для жителей нескольких российских субъектов, включая Крым и новые территории, сообщили власти регионов.

    Руководство пяти российских субъектов решило сделать 1 июня нерабочим днем из-за православного праздника Троицы, передает РИА «Новости». В этом году торжество выпадает на воскресенье, 31 мая.

    «Согласно указу главы Республики Крым Сергея Аксенова, дополнительный нерабочий праздничный день установлен первого июня в связи с празднованием Дня Святой Троицы», – сообщила помощник руководителя республики по информационной политике Ольга Курлаева.

    Аналогичные меры приняты в Херсонской и Запорожской областях, а также в ДНР и ЛНР. Пресс-секретарь херсонского губернатора Владимир Василенко пояснил, что из-за совпадения праздника с выходным днем отдых официально переносится на понедельник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, православные верующие отметят День Святой Троицы 31 мая. Следующий за ним день 1 июня считается праздником Святого Духа. Месяцем ранее власти восьми российских регионов объявили нерабочим днем православную Радоницу.

    30 мая 2026, 16:02 • Новости дня
    Euroclear обжаловал решение российского суда о взыскании 200 млрд евро

    Tекст: Вера Басилая

    Бельгийский депозитарий Euroclear подал в Арбитражный суд Москвы апелляцию на определение о взыскании около 200 млрд евро убытков по иску Центробанка.

    Бельгийский депозитарий Euroclear направил жалобу в Арбитражный суд Москвы, передает РИА «Новости» со ссылкой на информированный источник. Апелляция стала ответом на постановление инстанции от 26 мая.

    Согласно принятому ранее решению, с бельгийского депозитария постановили немедленно взыскать 200 млрд евро в пользу российского регулятора. Теперь жалобу ответчика вместе с материалами разбирательства передадут в Девятый арбитражный апелляционный суд.

    Арбитражный суд Москвы взыскал с бельгийской финансовой структуры 200 млрд евро компенсации.

    Позже Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление Банка России о немедленном исполнении данного судебного решения.

    Центробанк направил в столичный арбитраж заявление для получения исполнительного листа.

    30 мая 2026, 16:47 • Новости дня
    Архиепископ Пецци назвал причину ухода с поста главы католиков России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывший руководитель Конференции католических епископов России Павел Пецци сообщил, что подал в отставку из-за проблем со здоровьем, чтобы развеять возникающие слухи и конспирологические теории.

    Экс-глава российских католиков архиепископ Паоло Пецци объяснил причины своей отставки. В своем сообщении в газете «Коммерсант» он пояснил, что решение об уходе было продиктовано исключительно медицинскими показаниями. Бывший руководитель Конференции католических епископов России пояснил, что решил публично озвучить причину отставки, «чтобы не распространялись теории заговора и ложные слухи».

    По словам священнослужителя, ухудшение самочувствия не позволяет ему полноценно руководить епархией. Несмотря на отставку, он планирует остаться в Москве и продолжить служение в статусе епископа на покое.

    Временно исполнять обязанности главы назначен вспомогательный епископ Николай Дубинин. Павел Пецци управлял архиепархией Божией Матери в Москве с 2007 года, а Конференцию католических епископов России возглавлял с 2011 года.

    Ранее, в начале мая папа римский принял отставку Павла Пецци. Как писала газета ВЗГЛЯД, понтифик самостоятельно выберет нового руководителя столичной католической архиепархии.

    До этого, в январе архиепископ отказался подписывать заявление Христианского межконфессионального консультативного комитета о защите гонимых христиан.

    30 мая 2026, 15:17 • Новости дня
    МИД указал на непоследовательную позицию западных политиков по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    За последние полтора года риторика государств НАТО относительно урегулирования украинского кризиса неоднократно менялась, вызывая серьезные сомнения в искренности их миротворческих намерений, заявили в МИД России.

    Внешнеполитическое ведомство обратило внимание на противоречивые заявления представителей Североатлантического альянса, передает РИА «Новости». В официальном Telegram-канале дипломаты опубликовали специальную инфографику. Там собраны высказывания канцлера Германии Фридриха Мерца, президента Франции Эммануэля Макрона и главы Финляндии Александра Стубба.

    «На протяжении последних полутора лет мы слышим от представителей стран НАТО то о необходимости начала скорейших переговоров с Москвой с целью установления прочного мира, то о необходимости «давления» на Россию, поставках вооружения боевикам ВСУ и войне до победного конца», – заявили в министерстве.

    Представители ведомства также добавили, что подобная изменчивая линия поведения европейских государств заставляет серьезно сомневаться в их реальных целях.

    Ранее сенатор Владимир Джабаров указал на невозможность посредничества президента Финляндии Александра Стубба в переговорах Москвы и Брюсселя.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал полную остановку боевых действий главным условием для старта диалога.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила западные страны в нежелании вести реальные мирные переговоры по украинскому кризису.

    30 мая 2026, 10:19 • Новости дня
    Пропавшую в Омской области сапбордистку нашли мертвой

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Тело любительницы активного отдыха обнаружили рядом с поселком Николаевка вместе с оставленными на берегу досками для плавания, сообщили в правоохранительных органах, сапбордистка пропала вместе со своим спутником 25 мая.

    В Омской области нашли тело 43-летней Ольги Симочкиной. Она вместе со своим спутником, 41-летним Анатолием Бойко ушли 25 мая кататься на сапбордах на Иртыш и не вернулись. Днем 25 мая они вышли из дома, одетые в легкую одежду (шорты и футболки), при себе имели сапы.

    «Возле поселка Николаевка обнаружены тело, по предварительным данным, это тело пропавшей сапбордистки», – сообщили ТАСС правоохранительные органы. Рядом с местом происшествия находились спортивные доски.

    Сыщики возбудили уголовное дело об убийстве, однако рассматривается и версия несчастного случая на воде. Волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» продолжают искать возможных свидетелей трагедии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, омская полиция начала поиски пропавшей на Иртыше пары сапбордистов. Позже волонтеры обнаружили тело пропавшего Анатолия Бойко на берегу реки.

    Ранее, в августе прошлого года в Самаре катер врезался в двух спортсменов на сапбордах.

    29 мая 2026, 22:51 • Новости дня
    Дмитриев заявил об утрате конкурентоспособности промышленностью Германии

    Tекст: Вера Басилая

    Промышленность Германии потеряла свою конкурентоспособность из-за отказа от российских энергоносителей, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

    По словам Дмитриева, промышленность Германии потеряла свою конкурентоспособность из-за отказа от российских энергоносителей, передает РИА «Новости».

    «Факт: немецкая промышленность утратила конкурентоспособность и находится на грани краха из-за роста затрат на энергоносители на 30-40% вследствие отказа от российских энергоресурсов», – подчеркнул руководитель РФПИ в своем заявлении. Таким образом Дмитриев прокомментировал недавние слова президента России Владимира Путина.

    Ранее российский лидер отметил, что европейские страны, включая Германию, оказались в проигрыше после введения ограничений на импорт топлива из России. Оценку энергетической политике действующего немецкого правительства глава государства дал по итогам своего визита в Казахстан.

    Ранее Дмитриев констатировал добровольный отказ Германии от экономической независимости.

    Дмитриев указал на невозможность обеспечения мировой энергетической безопасности без российских ресурсов.

    Также глава РФПИ связал экономические трудности стран Евросоюза с ошибочными решениями местных политиков.

    30 мая 2026, 15:05 • Новости дня
    Гана нарастила покупку российских удобрений вместо китайских

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Эксперты спрогнозировали рост поставок российских удобрений в Гану на 30%, африканская республика намерена существенно нарастить импорт отечественных агрохимикатов на фоне жестких экспортных ограничений со стороны Пекина.

    Гана увеличивает закупки подкормок для растений из РФ после того, как Китай ограничил их экспорт, пишут « Известия». В марте 2026 года Пекин ужесточил поставки ради защиты собственного рынка из-за проблем в Ормузском проливе.

    В 2025 году объем ввоза этой продукции в республику достиг 244,5 млн долларов. «Объемы поставок российских удобрений в страну в ближайшие несколько лет могут увеличиться на 15–30%», – считает ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов.

    Сельское хозяйство Ганы сильно зависит от зарубежных поставок из-за узкого посевного окна в сезон дождей. Спрос на агрохимикаты на африканском континенте растет быстрее, чем в других регионах, при этом треть мирового экспорта шла через Ормузский пролив.

    В зоне риска оказались также Кения, Уганда и ЮАР. Хотя Китай обнулил пошлины, он блокирует вывоз собственных удобрений. Россия же успешно конкурирует благодаря качеству, цене и комплексному предложению, что открывает для нее новые возможности на континенте, отмечают аналитики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава британского МИД Иветт Купер предупредила о риске масштабного голода из-за перебоев с поставками удобрений через Ормузский пролив.

    Ранее заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов выразил готовность поддерживать страны глобального Юга поставками агропродукции. А пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил способность Москвы удовлетворить растущие потребности мирового рынка.

    30 мая 2026, 12:43 • Новости дня
    Минздрав обновил список медицинских должностей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский Минздрав обновило номенклатуру должностей, добавив врачей здорового долголетия и упразднив ряд узких позиций для оптимизации работы, как поясняется в документе ведомства.

    Министерство здравоохранения утвердило новый список профессиональных позиций. Документ предполагает исключение 16 направлений и добавление 11 новых профессий. Базовые изменения вступят в силу с 1 сентября, передает ТАСС

    Осенью в штатных расписаниях появятся нутрициологи, медицинские психологи, логопеды и врачи по медицине здорового долголетия. Одновременно будут упразднены должности диабетологов, сексологов, городских педиатров и зубных врачей. Еще три специальности, включая вирусологов и бактериологов, исчезнут к осени 2028 года.

    Ректор Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Виктор Фомин объяснил логику такого решения. «Исключенные из перечня медицинские должности не повлекут за собой отсутствие медицинской помощи по этим профилям, решение было принято для устранения формального дублирования функций», – отметил специалист.

    Действующие врачи упраздненных направлений пройдут специальный переходный период. Медики гарантированно сохранят рабочие места и получат возможность пройти переквалификацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине мая Минздрав подготовил проект приказа о введении более десяти новых медицинских специальностей.

    Месяцем ранее вице-премьер Татьяна Голикова анонсировала официальное появление должности врача медицины здорового долголетия. А в январе власти включили в общероссийский классификатор профессий нейропсихологов и врачей-сексологов.

    30 мая 2026, 14:34 • Новости дня
    Ледоход в Якутии унес десять судов в дрейф по Индигирке

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Абыйском улусе Якутии на реке Индигирка из-за ледохода течением унесло 10 судов, признаков загрязнения водного объекта не зафиксировано, ситуация находится на контроле, сообщили в правительстве республики.

    На реке Индигирка в Якутии из-за резкого ледохода оторвало и унесло десять судов. Мощное течение сорвало с якорных цепей речной флот у села Белая Гора в Абыйском районе республики, отправив корабли вниз по реке без управления, сообщает Минэкологии Якутии.

    Половина дрейфующей техники принадлежит администрации Ленского бассейна внутренних водных путей. Оставшиеся пять кораблей числятся на балансе Ленского объединенного речного пароходства. Правительство региона взяло ситуацию под строгий контроль и провело экстренные рабочие совещания.

    Информацию о случившемся оперативно передали в уполномоченные органы для реагирования. Специалисты ведомства подчеркнули, что признаков загрязнения Индигирки топливом не обнаружено. Водная артерия имеет статус объекта федерального экологического надзора.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине мая власти Якутии объявили эвакуацию двух поселков из-за ледохода на реке Лене. Вскоре паводок отступил от эвакуированных населенных пунктов. Между тем, двумя годами ранее во время ледохода в регионе затонули два теплохода.

    30 мая 2026, 16:07 • Новости дня
    Глава АЕБ предложил начать отношения РФ и Европы с «чистого листа»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российским властям и европейским предпринимателям стоит забыть прошлые разногласия и выстраивать новое сотрудничество без оглядки на прежние конфликты, считают в Ассоциации европейского бизнеса

    Генеральный директор Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Тадзио Шиллинг считает, что при возобновлении работы европейских компаний на российском рынке отношения следует начинать заново. Такое мнение он высказал в интервью РБК.

    «Когда мы идем на восстановление, на перестройку отношений, перемирие, невозможно смотреть в прошлое и говорить: «А ты вот так неправильно делал!» Это как супружеская ссора: если муж и жена хотят помириться, надо мириться. Нельзя идти в будущее, смотря назад. Наша позиция - нужно начать с чистого листа. Если этот момент наступит», – подчеркнул Шиллинг.

    Руководитель организации уверен, что при восстановлении контактов обе стороны будут ориентироваться на долгосрочные перспективы и взаимную выгоду. При этом эксперт признал, что сейчас разговоры о возвращении европейских предприятий носят преимущественно теоретический характер. В ассоциации изначально осознавали сложность этого вопроса, требующего глубокого анализа и тщательной подготовки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин заявил о готовности России к возвращению европейских компаний.

    Ранее посол России в ФРГ Сергей Нечаев сообщил о намерении ряда немецких предприятий возобновить работу на отечественном рынке. А президент Эстонии Алар Карис отметил ожидание европейским бизнесом завершения украинского конфликта для восстановления своей деятельности.

    30 мая 2026, 15:16 • Новости дня
    МИД констатировал падение диалога Москвы и Берлина «ниже плинтуса»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Межгосударственные контакты между Россией и ФРГ полностью прекратились, при этом текущая ситуация исключает возможность возобновления дипломатического взаимодействия в обозримом будущем, отметили в МИД.

    Дипломатические отношения России и Германии достигли критически низкой отметки. Высокопоставленный представитель российского внешнеполитического ведомства Дмитрий Любинский в беседе с ТАСС оценил текущее положение дел как беспрецедентно сложное.

    «У нас диалог с Германией отсутствует полностью. Говорить, что реваншистские заявления властей ФРГ могут его как-то еще осложнить было бы преувеличением, потому что осложнить его практически невозможно, он находится уже ниже плинтуса», – подчеркнул он.

    Заместитель министра добавил, что сейчас не наблюдается абсолютно никаких условий для возвращения к конструктивному обсуждению накопившихся проблем. Перспективы завязывания каких-либо контактов с Берлином остаются нулевыми.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутаты Государственной думы заявили о возвращении Берлина на путь реваншизма. Ранее Любинский указал на масштабное перевооружение немецкой армии для сдерживания России. До этого дипломат уже констатировал падение двусторонних отношений до низшей точки с момента образования ФРГ.

    В Белгороде начали включать уличное освещение и мобильный интернет
    Брат Кличко выступил против бойкота украинцами соревнований с участием россиян
    В Грузии задержали второго за день иностранного шпиона
    Умерла балетмейстер Мариинского театра Любовь Кунакова
    Эксперт рассказал о способах защиты в сезон шаровых молний

    Армения начала терять российский рынок

    С 30 мая Россия запрещает ввоз из Армении ряда овощей, ягод и зелени, а также полностью блокирует поставки минеральной воды «Джермук». Для российских покупателей последствия окажутся почти незаметными: выпадающие объемы легко компенсируют отечественные производители и другие страны-экспортеры. Однако для Армении потеря российского рынка может стать серьезным ударом, поскольку именно Россия является главным покупателем армянской продукции. Подробности

    Немцев нацистскими лозунгами готовят к конфликту с Россией

    Германия повышает уровень эскалации в отношении России. Под предлогом защиты от «русской угрозы» Берлин уже выстраивает «самую сильную армию в Европе». А теперь к этому добавились призывы к расчленению России по национальному признаку и объявлению «русского мира» террористической идеологией. Эксперты расценивают подобные заявления как проявление реваншизма: по их мнению, риторика нынешних немецких политиков в отношении России все больше напоминает пропаганду времен нацистской Германии. Подробности

    Автоматическая «Цитадель» прикроет НПЗ и порты от дронов

    В России найден способ защитить порты, нефтеперерабатывающие заводы, промышленные объекты и иные объекты критической инфраструктуры от атак вражеских дронов даже без привлечения военных. Новый зенитный комплекс «Цитадель» способен в автоматическом режиме обнаруживать и уничтожать беспилотники, а для его обслуживания и перезарядки вполне достаточно сотрудника ЧОПа. Система уже прошла испытания в зоне СВО, где успешно разносила огнем на куски украинские беспилотники. Подробности

    Бунт против канцлера Мерца имеет фатальный недостаток

    В Германии задумались о смене власти без выборов, поскольку канцлер Фридрих Мерц чрезвычайно раздражает немцев и провоцирует в правящей партии апокалиптические ожидания. У бунтарей хорошие шансы, но будет лучше, если канцлером останется Мерц. Он для этого достаточно плох. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Поляки хотят особо оскорбить Зеленского

      Президент Польши Кароль Навроцкий предложил лишить Владимира Зеленского высшей награды республики – Ордена Белого Орла и заявил, что руководство Украины не готово к вступлению в ЕС и в очередной раз это подтвердило. Что же случилось?

    • Румынию втягивают в войну

      Румыния высылает российского генконсула и закрывает одно из консульств после падения беспилотника на многоэтажный жилой дом. Что произошло? Как это понимать? Чего ждать теперь?

    • Германия хочет сменить канцлера

      В правящей партии Германии – ХДС – обсуждают замену канцлера, поскольку нынешний Фридрих Мерц рекордно непопулярен у населения: деятельность правительства поддерживают всего 15% немцев. Кто придет ему на смену? Что это изменит?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Лунный посевной календарь на июнь 2026 года: благоприятные дни для посадок, новолуние и полнолуние

      Июнь 2026 года – месяц, когда дачная и огородная активность достигает пика, а вместе с ней растет и интерес к тому, как фазы Луны влияют на посадки, самочувствие и повседневные дела. В этом материале – полный лунный календарь на июнь 2026: когда новолуние и полнолуние, в какие дни Луна растет, а в какие убывает, а также список благоприятных и неблагоприятных дат для садоводов, метеочувствительных людей и всех, кто планирует важные события.

    • Что изменится в жизни россиян с 1 июня 2026 года: новые выплаты, пенсии, биометрия и важные законы

      Июнь 2026 года встретит россиян множеством важных нововведений. С первого дня лета начнется прием заявок на новую семейную налоговую выплату, в аэропортах стартует эксперимент по посадке на рейсы с помощью биометрии, а пенсионеры, которым в мае исполнилось 80 лет, получат прибавку. Кроме того, изменятся правила ввоза товаров из стран ЕАЭС, вырастут госпошлины для операторов связи и вступят в силу новые ГОСТы. Разбираем все изменения июня 2026 года.

    • Большие церковные праздники июня 2026 года: православный календарь, Петров пост и главные даты месяца

      Июнь 2026 года – месяц, когда православные верующие переходят от радостного празднования Троицы к более спокойному и аскетичному летнему ритму церковной жизни. Месяц открывается Духовым днем, прославляющим Святого Духа, затем следует Неделя всех святых, после чего наступает многодневный Петров пост, который продлится до 11 июля. Кроме того, в июне есть важная поминальная дата – Троицкая родительская суббота. Рассказываем о главных православных праздниках июня 2026 года, о том, что можно и нельзя делать верующим в эти дни, а также о правилах питания в Петров пост.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

