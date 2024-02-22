Россия учла наш, русских на Украине, опыт 10-летней давности – и впереди нам предстоит кропотливая работа по исправлению ошибок прошлого. Для некоторых из нас это будет высшей формой противостояния с Майданом и попыткой загнать его в естественные кордоны у границы с Польшей.7 комментариев
Путин поручил обеспечить стабильной сотовой связью все федеральные трассы
Путин поручил обеспечить стабильной сотовой связью все федеральные трассы к 2032 году
Федеральные трассы в России к 2032 году должны быть обеспечены стабильной сотовой связью, заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями логистических автомобильных компаний и водителями грузового транспорта.
«Вообще-то у нас планы такие, что, по-моему, к 2032 году все федеральные трассы должны быть обеспечены стабильной сотовой связью. Сейчас у нас 2024 год, постараемся это ускорить», – приводит его слова ТАСС.
По словам главы государства, на этом направлении «существует много бюрократических вещей». «Мы многое сделали, чтобы разбюрократить решения, принимаемые в строительной сфере, и еще надо над этим поработать», – сказал Путин.
Ранее сообщалось, что Путин посетил многофункциональную зону (МФЗ) на участке трассы М-12 «Восток» под Казанью.