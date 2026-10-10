FT: В Киеве царят разочарование и гнев по поводу сделки США с Россией

Tекст: Антон Антонов

«Сегодня вечером в Киеве царят разочарование и гнев по поводу сделки Трампа с Путиным по дизельному топливу», – пишет Миллер в X.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент США Дональд Трамп на встрече с прессой в Нью-Йорке поблагодарил президента России Владимира Путина за достигнутые договоренности по поставкам российского топлива в США.

В пятницу президенты России и США обсудили поставки российских нефтепродуктов в США.

Путин подтвердил готовность России поставлять нефть в США.

Минфин США объявил о немедленном снятии санкций с поставок дизеля из России.

