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    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Мировой экоактивизм не прошел проверку Россией

    Окончательно потеряв черту, где заканчивается защита окружающей среды от пагубного вмешательства человека и начинается пагубное использование окружающей среды против политических оппонентов, мировые экоактивисты в каждой птице начинают видеть русский беспилотник, в каждом волке – российского спецназовца.

    2 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Мертвые души написали роман о себе

    Нейросеть «ГигаЧат» дописала второй том гоголевских «Мертвых душ». Читать это произведение мне решительно не хочется. Я не боюсь того, что книга окажется плохой – мало ли на свете плохих книг. Напротив, я очень боюсь, что книга мне понравится.

    16 комментариев
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Трамп заполучил плацдарм для третьей мировой

    Многие сочли соглашение между США, Данией и Гренландией просто «апгрейдом» договора 1951 года, который, собственно, разрешил США строить и содержать военные базы в Гренландии. И напрасно.

    7 комментариев
    10 октября 2026, 02:17 • Новости дня

    FT: В Киеве царят разочарование и гнев по поводу сделки США с Россией

    Tекст: Антон Антонов

    Договоренности Москвы и Вашингтона вызвали разочарование и гнев в Киеве, заявил журналист Financial Times Кристофер Миллер.

    «Сегодня вечером в Киеве царят разочарование и гнев по поводу сделки Трампа с Путиным по дизельному топливу», – пишет Миллер в X.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент США Дональд Трамп на встрече с прессой в Нью-Йорке поблагодарил президента России Владимира Путина за достигнутые договоренности по поставкам российского топлива в США.

    В пятницу президенты России и США обсудили поставки российских нефтепродуктов в США.

    Путин подтвердил готовность России поставлять нефть в США.

    Минфин США объявил о немедленном снятии санкций с поставок дизеля из России.

    9 октября 2026, 21:53 • Новости дня
    Трамп заявил о договоренности с Путиным о поставках дизеля в США
    Трамп заявил о договоренности с Путиным о поставках дизеля в США
    @ Andrew Thomas/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что договорился в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным о масштабных поставках дизельного топлива из России в Соединенные Штаты и на мировой рынок. Состоявшийся разговор он назвал крайне успешным.

    Американский лидер Дональд Трамп заявил, что провел очень успешный разговор с президентом России Владимиром Путиным, передает ТАСС.

    «Я только что завершил крайне успешное обсуждение с президентом России Владимиром Путиным»,  – написал американский лидер на своей странице в социальной сети Truth Social.

    Президент США сообщил о достижении договоренности с российским лидером Владимиром Путиным о масштабных поставках дизельного топлива из России на американский и мировой рынки.

    По его словам, Россия немедленно поставит свыше 300 тысяч тонн дизельного топлива на американский и мировой рынки.

    «Еще 500 тыс. тонн – в течение ноября, а сразу вслед за этим – 1 млн тонн», – написал Трамп .

    Трамп пообещал, что цены на дизтопливо в мире начнут снижаться рекордными темпами благодаря договоренностям России и США.

    «Благодаря нашему полному контролю над Ормузским проливом и этому замечательному объявлению, касающемуся российских энергоресурсов, цены на дизельное топливо для американцев и, по сути, для всего мира будут снижаться рекордными темпами и быстро!» – написал Трамп в соцсети Truth Social.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал скорый разговор Путина и Трампа.

    В четверг представитель Кремля отказался заранее раскрывать повестку предстоящей беседы.

    В понедельник Трамп обвинил Украину в росте цен на бензин в США.

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    9 октября 2026, 17:32 • Новости дня
    Разведывательные воздушные шары с Украины сбили над Ярославской областью

    Над Ярославской областью сбили разведывательные шары с Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Разведывательные малоразмерные воздушные шары, запущенные с территории Украины, сбили над Ярославской областью.

    Об этом сообщила пресс-служба министерства региональной безопасности региона, передает ТАСС. «Над территорией региона были сбиты разведывательные малоразмерные воздушные шары, запущенные с территории Украины. <…> Работа по уничтожению таких объектов продолжается», – говорится в сообщении.

    Жителей области просят сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году в Рязани была объявлена угроза атаки малоразмерного воздушного шара.

    Тогда же в Польше сообщили о появлении «воздушного шара» неизвестного происхождения.

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    9 октября 2026, 19:45 • Видео
    Реабилитация премии Нобеля за мир провалилась

    Лауреатом Нобелевской премии Мира стала бывший председатель трибунала по Руанде Нави Пиллэй. Решение Нобелевского комитета называют «наконец-то бесспорным». Однако это не так.


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    9 октября 2026, 23:02 • Новости дня
    Кремль опубликовал заявление Путина по итогам разговора с Трампом
    Кремль опубликовал заявление Путина по итогам разговора с Трампом
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Кремль опубликовал заявление президента России Владимира Путина по итогам телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.

    «В ходе состоявшегося 9 октября телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом значительное внимание было уделено перспективам урегулирования украинского кризиса, затрагивались также ситуация вокруг Ирана и различные аспекты двусторонних отношений», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о договоренности с Путиным по поставкам дизельного топлива в США.

    В пятницу индекс Мосбиржи ускорил рост после сообщения о телефонном разговоре Путина и Трампа.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев оценил пользу от энергетического сотрудничества России и США.

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    9 октября 2026, 22:11 • Новости дня
    Минфин США объявил о немедленном выпуске лицензии на поставки дизеля из России
    Минфин США объявил о немедленном выпуске лицензии на поставки дизеля из России
    @ Public domain

    Tекст: Антон Антонов

    Минфин немедленно выдаст временную лицензию на поставки российского дизельного топлива, сообщило американское ведомство.

    «Сегодня, по указанию президента Трампа, Управление по контролю за иностранными активами немедленно выпускает временную генеральную лицензию, позволяющую поставки российского дизельного топлива на мировой рынок», – сообщило ведомство в X.

    В самой лицензии американского Минфина указывается, что Вашингтон разрешает все операции, «связанные с продажей, доставкой, разгрузкой или импортом дизельного топлива российского происхождения, включая импорт в США». Разрешение действует до 7 апреля 2027 года, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Дональд Трамп заявил о договоренности с президентом России Владимиром Путиным по поставкам дизельного топлива в США и на мировой рынок.

    В понедельник Трамп обвинил власти Украины в росте цен на бензин в США.

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    9 октября 2026, 17:22 • Новости дня
    США ввели санкции против Международного уголовного суда

    Reuters: США ввели санкции против Международного уголовного суда

    США ввели санкции против Международного уголовного суда
    @ Bjorn Trotzki/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Администрация президента США Дональда Трампа ввела санкции против Международного уголовного суда (МУС), запретив любые транзакции с этой инстанцией, пишет Reuters.

    США ввели санкции против МУС с запретом на любые транзакции с международной организацией, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление госсекретаря США Марко Рубио, которое приводит Reuters.

    «Президент Трамп никогда не позволит Международному уголовному суду преследовать американцев… Именно поэтому сегодня Соединенные Штаты вводят санкции против Международного уголовного суда. Мы запретим операции с этим судом-изгоем, перекрыв ему ресурсы и парализовав его способность функционировать», – заявил Рубио.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг американская пресса сообщила о планах Вашингтона ввести дополнительные санкции против МУС.

    В субботу СМИ узнали о готовности Трампа разрушить санкциями Международный уголовный суд.

    Госсекретарь США Рубио ранее также объявлял о планах полностью ликвидировать МУС.

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    9 октября 2026, 23:09 • Новости дня
    Путин и Трамп обсудили поставки российских нефтепродуктов

    Путин и Трамп обсудили поставки российской нефти и нефтепродуктов в США

    Путин и Трамп обсудили поставки российских нефтепродуктов
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом подтвердил готовность Москвы поставлять энергоресурсы в США и на мировой рынок.

    «При обсуждении положения дел в мировой энергетике российская сторона подтвердила свою готовность поставлять нефть и нефтепродукты на американский и мировой рынки. Уверен, что это положительно отразится на всей глобальной экономике», – сказано в заявлении президента России, опубликованном на сайте Кремля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Трамп заявил о договоренности с Путиным о поставках дизеля в США.

    Минфин США объявил о немедленном выпуске лицензии на поставки дизеля из России.

    Индекс Мосбиржи ускорил рост после разговора двух лидеров.

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    9 октября 2026, 17:20 • Новости дня
    Власти Австрии задержали двух украинских силовиков по делу о шпионаже

    В Австрии за шпионаж задержали двух украинских силовиков

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Правоохранительные органы Австрии задержали двух сотрудников украинской военной полиции по подозрению в шпионаже в ходе их попыток найти бывшего генерального прокурора Руслана Кравченко, пишут украинские СМИ.

    Австрийский журналист Кристоф Бендас подтвердил информацию о задержании в Австрии двух украинских силовиков и двух сотрудников издания «Украинская правда» Михаила Ткача и Ярослава Бондаренко, сообщает «Страна.ua».

    По данным австрийского журналиста, представителей СМИ уже отпустили, так как подозрения в их отношении не подтвердились. Оставшиеся под стражей украинские военные полицейские выполняли свои задачи без уведомления местных властей.

    Как пишет украинский Telegram-канал, задержанные силовики прибыли в Вену для установления местонахождения бывшего генерального прокурора Руслана Кравченко. Для поисков они использовали беспилотники и другие специальные средства, что привлекло внимание полиции.

    Журналисты прибыли в столицу Австрии с той же целью и осматривали те же места, в связи с чем также попали в поле зрения правоохранителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе в Германии по подозрению в шпионаже на оборонном предприятии задержали гражданина Украины.

    До этого власти ФРГ предъявили обвинения гражданину Украины по делу о подготовке диверсий.

    Ранее Варшава засекретила дела об активном шпионаже украинских спецслужб в Польше

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    10 октября 2026, 00:33 • Новости дня
    Путин в разговоре с Трампом подтвердил неизменность целей СВО

    Ушаков: Путин в разговоре с Трампом подтвердил неизменность целей СВО

    Путин в разговоре с Трампом подтвердил неизменность целей СВО
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом дал понять, что цели и задачи СВО неизменны, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

    «Естественно, большое внимание было уделено перспективам урегулирования конфликта на Украине», – сказал Ушаков.

    Российский лидер подробно изложил позицию Москвы по урегулированию конфликта на Украине и мерам ответа на террористические атаки киевского режима, «сделавшего ставку на эскалацию и всяческое затягивание конфликта», передает РИА «Новости».

    «Владимир Путин четко дал понять, что наша позиция в отношении целей и задач специальной военной операции неизменна, как и готовность к политико-дипломатическому урегулированию для достижения долгосрочного устойчивого мира», – сказал Ушаков.

    Ушаков добавил, что российская сторона подчеркнула бесперспективность попыток Киева ударами вглубь России остановить наступление российских войск.

    Помощник президента также заявил, что российские войска «полностью владеют инициативой и уверенно продвигаются вперед» по всей линии соприкосновения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль опубликовал заявление президента России по итогам телефонного разговора с Трампом.

    Путин в ходе разговора с американским коллегой подтвердил готовность Москвы поставлять энергоресурсы в США и на мировой рынок.

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва продолжит достигать целей специальной военной операции военным путем, пока оппоненты не осознают необходимость обсуждения условий долгосрочного урегулирования.

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    9 октября 2026, 23:26 • Новости дня
    Новак сообщил о начале снятия ограничений на экспорт дизельного топлива
    Новак сообщил о начале снятия ограничений на экспорт дизельного топлива
    @ Павел Быркин/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Россия начала досрочно снимать введенные ранее ограничения на экспорт дизельного топлива, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

    «Россия со своей стороны, являясь одним из ключевых поставщиков дизеля на мировой рынок, также незамедлительно начинает снимать ограничения на экспорт дизеля ранее запланированных сроков», – сказал Новак ТАСС.

    По словам вице-премьера, Москва позитивно оценивает шаги США, которые направлены на стабилизацию мирового энергетического рынка и постепенное восстановление нормальной торговли энергоносителями.

    Новак добавил, что Россия готова к дальнейшей координации действий, ориентированных на создание более предсказуемого и «здорового» рынка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с Дональдом Трампом подтвердил готовность России поставлять нефть и нефтепродукты на мировые рынки и в США.

    Минфин США объявил о немедленном выпуске лицензии на поставки дизеля из России.

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в пятницу отметил выгоды энергетического сотрудничества России и США для мирового рынка.

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    9 октября 2026, 21:23 • Новости дня
    Президент Чехии разрешил 23 гражданам вступить в ряды ВСУ

    Президент Чехии Павел разрешил 23 гражданам вступить в ряды ВСУ в 2026 году

    Tекст: Денис Тельманов

    В 2026 году президент Чехии Петр Павел удовлетворил просьбы 23 граждан республики, разрешив им официально присоединиться к украинским вооруженным силам, пишет портал Denik N.

    В этом году чешские власти одобрили чуть более половины прошений от граждан, желающих отправиться в зону боевых действий на стороне Киева. «Президент Петр Павел разрешил в этом году двадцати трем гражданам Чехии вступить в ряды украинских вооруженных сил. Всего в этом году Павел получил от сограждан 42 обращения с просьбой о разрешении вступить в ряды ВСУ», – цитирует РИА «Новости» заявление пресс-секретаря чешского лидера Войтеха Шелиги со ссылкой на портал Denik N.

    Согласно законодательству республики, граждане Чехии имеют право служить в вооруженных силах другого государства исключительно после получения официального разрешения от главы страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Колумбия в ООН призвала вернуть завербованных на Украине наемников.

    Летом глава МИД России Сергей Лавров заявил о причастности украинских боевиков к терроризму в Африке.

    Весной ВСУ перебросили колумбийских наемников под Сумы.

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    10 октября 2026, 01:25 • Новости дня
    Ушаков: Киев в сентябре сорвал возможность немедленного возврата к переговорам
    Ушаков: Киев в сентябре сорвал возможность немедленного возврата к переговорам
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Попытки Киева помешать выборам в России сорвали возможность немедленного возобновления переговоров, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

    Ушаков сообщил, что во время разговора президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом значительная часть беседы была посвящена перспективам урегулирования конфликта на Украине.

    При этом, как отметил Ушаков, было подчеркнуто, что ранее Москва и Вашингтон обсуждали возможность возобновления трехсторонних переговоров, но сейчас ситуация изменилась, сообщается на сайте Кремля.

    «Своими попытками сорвать наши выборы, нанеся в основной день голосования сверхмассированный удар дронами по Москве, другим городам и избирательным участкам, по конкретным людям, связанным с организацией выборов, киевский режим, по сути, сорвал возможность немедленного возобновления переговорного процесса. И теперь, как сказал президент, мы подумаем, когда эти переговоры можно будет возобновить», – сказал Ушаков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль опубликовал заявление президента России по итогам телефонного разговора с Трампом.

    На пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в НЦ «Россия» Путин отметил, что Киев предлагал возобновить переговорный процесс, на что Москва ответила согласием при условии проведения переговоров после выборов в Госдуму. Однако Киев попытался сорвать избирательный процесс в России.

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    9 октября 2026, 22:28 • Новости дня
    Дмитриев оценил пользу от энергетического сотрудничества России и США

    Дмитриев заявил о пользе для мира от сотрудничества России и США в энергетике

    Дмитриев оценил пользу от энергетического сотрудничества России и США
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Сотрудничество между Россией и США в сфере энергетики и экономики будет продолжено и принесет пользу мировым рынкам, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    «Российско-американское сотрудничество в области энергетики и экономики продолжится и принесет пользу мировым рынкам и миру в целом», – цитирует Дмитриева ТАСС.

    В пятницу президент США Дональд Трамп сообщил о телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным, в ходе которого стороны договорились о поставках Россией до 4,8 млн тонн дизельного топлива на мировой рынок, включая американский сегмент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Минфин США объявил о немедленном выпуске лицензии на поставки дизеля из России.

    Президент США  сообщил о договоренности с президентом Владимиром Путиным о поставках топлива.

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    9 октября 2026, 20:47 • Новости дня
    Украинские военные убили бабушку с пятью внуками в Харьковской области

    Солдаты ВСУ убили пожилую женщину и пять ее внуков в Харьковской области

    Украинские военные убили бабушку с пятью внуками в Харьковской области
    @ РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    В населенном пункте Приколотное Харьковской области украинские военные убили пожилую женщину и пятерых ее внуков, сообщили российские силовые структуры.

    Солдаты ВСУ жестоко расправились с бабушкой и ее внуками в поселке Приколотное, передает ТАСС. «Обстановка в поселке Приколотное требует отдельного внимания. Поступила информация о зверском убийстве украинскими националистами пожилой женщины и пяти ее внуков», – заявил агентству представитель российских силовых структур.

    По предварительным данным силовиков, в этом же населенном пункте скрываются бывшие заключенные, дезертировавшие из рядов украинской армии. Они организовали в подвалах Приколотного тайники с оружием, которое частями переправляют в Харьков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье ВСУ заблокировали вынос тел погибших мирных жителей под Алешками.

    В тот же день в МИД России назвали военным преступлением атаки украинских войск на медиков.

    В августе посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник заявил, что Запад покрывает преступления Киева в Старобельске.

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    9 октября 2026, 22:29 • Новости дня
    Индекс Мосбиржи ускорил рост после разговора Путина и Трампа

    Индекс Мосбиржи вырос на 1,7% после заявлений Трампа о разговоре с Путиным

    Tекст: Антон Антонов

    Рублевый индекс Мосбиржи поднялся на 1,74% на вечерней сессии после того, как президент США Дональд Трамп рассказал об итогах телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

    Рублевый индикатор прибавил 1,74% и достиг отметки 2352,7 пункта. До публикации заявлений американского лидера рост индекса Мосбиржи не превышал 0,5%, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президент США заявил о разговоре с главой российского государства.

    Трамп сообщил о договоренности с президентом России о поставках дизеля.

    Минфин США объявил о немедленном выпуске лицензии на поставки дизеля из России.

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    9 октября 2026, 23:16 • Новости дня
    Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов
    Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора договорились о продолжении личных контактов.

    «Подтверждена договоренность о продолжении личных контактов между президентами двух стран, а также сотрудничества по линии президентских администраций, специальных служб и других ведомств», – сказано в сообщении на сайте Кремля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Путин в разговоре с Трампом подтвердил готовность России поставлять нефть в США.

    Кремль опубликовал заявление Путина по итогам этого разговора.

    Трамп заявил, что провел очень успешный разговор с президентом России.

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      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Согласие на выезд ребенка за границу в 2026 году: когда нужно, требуется ли разрешение второго родителя и как оформить

      По российским правилам ребенок может выехать за границу вместе с одним из родителей без нотариального согласия второго, если тот не подал заявление о несогласии на выезд. Если несовершеннолетний едет без своих законных представителей – например, с бабушкой, тренером, учителем или самостоятельно, – требуется нотариально оформленное согласие одного из законных представителей. При этом страна въезда может устанавливать более строгие требования и запрашивать согласие второго или обоих родителей. Рассказываем, когда в 2026 году нужно согласие на выезд ребенка за границу, как его оформить, какие документы взять в поездку и что делать, если второй родитель запретил выезд.

    • Знак «Инвалид» на автомобиль в 2026/2027 году: как оформить, установить и получить право на парковку

      Чтобы пользоваться специальными парковочными местами для инвалидов, одной желтой наклейки на автомобиле недостаточно. Машина должна быть внесена в государственную информационную систему, а на ней необходимо установить опознавательный знак «Инвалид». Право распространяется на инвалидов I и II групп, детей-инвалидов и часть граждан с III группой. Рассказываем, как оформить автомобиль через Госуслуги или МФЦ, где установить знак «Инвалид», какие правила действуют в 2026–2027 годах, можно ли внести машину родственника и какой штраф грозит за незаконное использование льготы.

    • Как хранить яблоки зимой, чтобы не сгнили: лучшие способы сохранить урожай до весны

      Сохранить яблоки свежими до весны можно и в погребе, и в обычной квартире, но для долгого хранения подойдут не все плоды. Важны сорт, температура, влажность и даже то, как яблоки были собраны и уложены в ящики. Разбираемся, какие яблоки пролежат всю зиму, нужно ли их мыть перед хранением, при какой температуре держать урожай и какие ошибки быстрее всего приводят к гнили и увяданию.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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