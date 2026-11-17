Замглавы МИД Рябков заявил о неприемлемости членства Украины в НАТО

Tекст: Вера Басилая

Вопрос о возможном присоединении Киева к западному военно-политическому блоку полностью исключен для российской стороны, передает РИА «Новости».

«Категорически неприемлема», – сказал Рябков журналистам, отвечая на вопрос о том, приемлема ли для России тема вступления Украины в Североатлантический альянс.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье президент Франции Эммануэль Макрон выразил уверенность в необходимости членства Украины в Североатлантическом альянсе для обеспечения европейской безопасности.

Официальный представитель МИД Мария Захарова с иронией прокомментировала заявление французского лидера о необходимости вступления Украины в НАТО.

В субботу Захарова заявила о подрыве военным блоком безопасности Европы и мира.