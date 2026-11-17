17 ноября 1853 года состоялся первый в истории бой паровых кораблей. Эпоха парусных флотов, длившаяся столетия, шла к концу. И русские были в авангарде применения новой техники, а тактика боя в новых условиях создавалась прямо на ходу.0 комментариев
Рябков назвал категорически неприемлемым вступление Украины в НАТО
Замглавы МИД Рябков заявил о неприемлемости членства Украины в НАТО
Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что тема возможного вступления Украины в Североатлантический альянс является категорически неприемлемой для Москвы.
Вопрос о возможном присоединении Киева к западному военно-политическому блоку полностью исключен для российской стороны, передает РИА «Новости».
«Категорически неприемлема», – сказал Рябков журналистам, отвечая на вопрос о том, приемлема ли для России тема вступления Украины в Североатлантический альянс.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье президент Франции Эммануэль Макрон выразил уверенность в необходимости членства Украины в Североатлантическом альянсе для обеспечения европейской безопасности.
Официальный представитель МИД Мария Захарова с иронией прокомментировала заявление французского лидера о необходимости вступления Украины в НАТО.
В субботу Захарова заявила о подрыве военным блоком безопасности Европы и мира.