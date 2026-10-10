ПВО уничтожила летевшие на Москву беспилотники

Разведывательные воздушные шары с Украины сбили над Ярославской областью

Над Ярославской областью сбили разведывательные шары с Украины

Tекст: Валерия Городецкая

Об этом сообщила пресс-служба министерства региональной безопасности региона, передает ТАСС. «Над территорией региона были сбиты разведывательные малоразмерные воздушные шары, запущенные с территории Украины. <…> Работа по уничтожению таких объектов продолжается», – говорится в сообщении.

Жителей области просят сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году в Рязани была объявлена угроза атаки малоразмерного воздушного шара.

Тогда же в Польше сообщили о появлении «воздушного шара» неизвестного происхождения.