МВД: В Москве задержали подозреваемых в ограблении мужчины на 9 млн рублей

Tекст: Вера Басилая

В 1-м Красногвардейском проезде неизвестные напали на 44-летнего мужчину, который направлялся к торговому центру. Применив силу, злоумышленники отобрали у него пакет с 9 млн рублей и скрылись, сообщило МВД.

Одного из подозреваемых, 29-летнего ранее судимого мужчину, задержали в Балашихе при поддержке Росгвардии, второго, 23-летнего москвича, – в Адлере. Личности еще двоих соучастников установлены, они объявлены в розыск.

Из похищенных средств изъято 6 млн рублей. Злоумышленники намеревались конвертировать деньги в криптовалюту и передать сообщникам. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 161 УК РФ (Грабеж). Обвиняемые заключены под стражу, им грозит до 12 лет лишения свободы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца в Петербурге правоохранительные органы задержали шестерых местных жителей за похищение знакомого ради 5,5 млн рублей в криптовалюте.

В июле несовершеннолетний житель столицы лишился 1,5 млн рублей в «Москве-Сити» при попытке купить криптовалюту.

В марте в Москве задержали мужчину по подозрению в хищении почти 15 млн рублей из офиса криптообменники на Пресненской набережной.