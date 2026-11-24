Если регулятору удается доказать, что цели, под которые выданы государственные деньги, не достигнуты, возвращается не только сама субсидия, но также проценты и штрафы. Так самый дешевый заем превращается в самый дорогой. И так взрослеет экономика страны.6529 комментариев
Центр управления регионом: Под завалами дома на Алтае могут быть два человека
Специалисты экстренных служб ведут разбор завалов после взрыва газа в многоквартирном доме в селе Кулунда Алтайского края, под обломками могли оказаться два человека, сообщил центр управления регионом.
На месте происшествия продолжаются аварийно-спасательные работы и разбор завалов, под которыми могут оставаться два человека, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение центра.
К ликвидации последствий обрушения привлечены около 90 сотрудников МЧС России и более 15 единиц специализированной техники.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник взрыв газа в пятиэтажном жилом доме в селе Кулунда Алтайского края привел к обрушению верхних этажей и балконов в двух подъездах.
Площадь обрушения достигла 300 квадратных метров.
Региональное следственное управление СК сообщило о гибели одного человека.