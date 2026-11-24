Tекст: Алексей Дегтярёв

На месте происшествия продолжаются аварийно-спасательные работы и разбор завалов, под которыми могут оставаться два человека, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение центра.

К ликвидации последствий обрушения привлечены около 90 сотрудников МЧС России и более 15 единиц специализированной техники.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник взрыв газа в пятиэтажном жилом доме в селе Кулунда Алтайского края привел к обрушению верхних этажей и балконов в двух подъездах.

Площадь обрушения достигла 300 квадратных метров.

Региональное следственное управление СК сообщило о гибели одного человека.