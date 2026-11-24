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Российские стратегические ракетоносцы Ту-160 пролетели над Японским морем
Ракетоносцы Ту-160 совершили десятичасовой полет над Японским морем
Стратегические ракетоносцы дальней авиации Ту-160 Воздушно-космических сил России выполнили плановый десятичасовой полет над нейтральными водами Японского моря, сообщили в Минобороны.
Экипажи российских ракетоносцев выполнили полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Японского моря в сопровождении истребителей Су-35С и Су-30СМ ВКС России, говорится в сообщении ведомства в Max.
На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождались истребителями иностранных государств. Полет продлился около 10 часов.
Минобороны подчеркнуло, что экипажи дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Балтийского и Черного морей в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре стратегические ракетоносцы Ту-95МС провели пятичасовой плановый полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей.
В июле ракетоносцы Ту-95МС ВКС России выполнили полет над нейтральными водами Японского моря.
В июне плановый полет стратегических ракетоносцев Ту-160 дальней авиации ВКС над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей длился около 16 часов.