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Ту-160 провели 16-часовой полет над Баренцевым и Норвежским морями
Плановый полет стратегических ракетоносцев Ту-160 дальней авиации ВКС над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей длился около 16 часов при сопровождении МиГ-31, сообщили в Минобороны России.
«Стратегические ракетоносцы Ту-160 дальней авиации ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей», – сообщило ведомство в «Максе».
Во время маршрута экипажи Ту-160 отработали дозаправку топливом в воздухе. Истребительное сопровождение стратегических ракетоносцев обеспечивали экипажи самолетов МиГ-31 Воздушно-космических сил России.
На отдельных участках пути российские борта сопровождались истребителями иностранных государств.
В военном ведомстве подчеркнули, что все полеты самолетов ВКС выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
Там напомнили, что экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, а также Балтийского и Черного морей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре дальние бомбардировщики ВКС России провели пятичасовой рейд над нейтральными водами Балтийского моря.
Ракетоносцы Ту-160 пролетели более 11 часов над Ледовитым океаном.