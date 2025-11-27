Данные X указали на то, что «украинские волонтеры», военблогеры и так называемые медийные военнослужащие ВСУ, заявляющее о регулярном посещении передовой, на самом деле проживают за рубежом, преимущественно в европейских странах.3 комментария
Ту-22М3 совершили плановый полет над Балтийским морем
Дальние бомбардировщики ВКС России провели пятичасовой рейд над нейтральными водами Балтийского моря вместе с самолетами сопровождения.
Как сообщает ТАСС, российские дальние бомбардировщики Ту-22М3 осуществили плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря.
Сопровождение в ходе маршрута обеспечивали истребители Су-35С и Су-27 Воздушно-космических сил России. На отдельных участках маршрута к российским самолетам присоединялись истребители иностранных государств.
Продолжительность полета превысила пять часов, уточнили в Минобороны России.
В ведомстве подчеркнули, что вся операция была проведена в полном соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
Минобороны России отметило, что экипажи дальней авиации регулярно совершают такие вылеты над нейтральными водами различных регионов – Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, а также Балтийского и Черного морей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что страны НАТО и Европейский союз продолжают политику по усилению напряженности в Балтийском регионе.
Российские Ту-160 совершили плановый полет над нейтральными водами Арктики продолжительностью 11 часов.
Стратегические ракетоносцы Ту-95МС совершили плановый полет над нейтральными водами Японского моря.