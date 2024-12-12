Депутат рассказал, как школьники использовали аромаингаляторы вместо наркотиков

Депутат Гусев рассказал о сотрудничестве с Роспотребнадзором по блокировке продаж аромаингаляторов на маркетплейсах

Tекст: Татьяна Косолапова

«К нам обратились неравнодушные журналисты «Краснодар медиа». Они обеспокоились новомодной заразой, от которой кайфуют дети. Подростки массово скупали аромаингаляторы, как они их называют – «освежители для мозга». Нюхали их как наркотик. Даже в школе. Родители и учителя начали бить тревогу», – рассказывает Гусев.

Он рассказывает, что депутаты оперативно подготовили запрос в Роспотребнадзор, чтобы ведомство проверило состав товара на предмет запрещенных веществ. После чего призвали маркетплейсы снять ингаляторы с витрины, пока не будут известны результаты проверки. Онлайн-платформы пошли навстречу и стали блокировать объявления о продаже аромаингаляторов. Позже выяснилось, что сопроводительная документация на эти товары не соответствует действительности.

«Глава Роспотребнадзора Анна Попова завила, что аромаингаляторы опасны для здоровья. Врачи говорят об этом же. Если использовать ингалятор самостоятельно без назначения врача длительное время, то польза эфирных масел обернется осложнениями. Можно пропустить развитие воспаления придаточных пазух, трахеит, фарингит, бронхит и другие заболевания дыхательных путей. Вызвать аллергическую реакцию. Сейчас аромаингаляторы нельзя купить на маркетплейсах. Вместе мы защитили здоровье детей», – заключил Гусев.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что все продажи аромаингаляторов, также называющихся «освежителями для мозга», на онлайн-площадках России приостановлены. Объясняется, что у продавцов выявлены поддельные документы.