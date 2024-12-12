Продажи аромаингаляторов в России остановлены

Попова сообщила о приостановке продаж аромаингаляторов в интернете из-за фальшивых документов

Tекст: Мария Иванова

В России все продажи аромаингаляторов на онлайн-площадках были остановлены, сообщает ТАСС. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что документы, подтверждающие безопасность этих устройств, оказались поддельными. Она также отметила, что ассоциация компаний интернет-торговли оперативно остановила продажу аромаингаляторов на всех интернет-площадках страны.

Ранее по инициативе первого заместителя председателя комитета Госдумы по контролю Дмитрия Гусева была начата проверка состава аромаингаляторов с эфирными маслами. Эти устройства становятся все более популярными на маркетплейсах, особенно среди детей.

Роспотребнадзор оперативно приостановил действие документов на продукцию и ее реализацию в связи с выявленными несоответствиями.

Для информирования о случаях продажи аромаингаляторов Роспотребнадзор запустил всероссийскую горячую линию. Ведомство призывает сообщать о фактах реализации этих устройств, так как они могут быть опасны для здоровья, особенно для детей, беременных женщин и людей с аллергиями. Обращения позволят специалистам провести проверки и принять меры по защите населения. Единый консультационный центр Роспотребнадзора доступен по номеру 8 800-555-49-43, звонок бесплатный.