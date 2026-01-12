Кризис, накрывший Европу в 2025 году – это кризис доверия. Страны ЕС перестали верить друг другу. В «цветущем саду» царит закон джунглей.4 комментария
Симоньян предположила, почему ВС России не наносят удары по Киеву
Вооруженные Силы России не наносят ударов по Киеву оттого, что там «наше всё», поделилась мнением главный редактор международной медиагруппы »Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым».
«Мне кажется, что мы не бомбим Киев, потому что там наш Крещатик, там наша Лавра. Это наше всё. И если это не будет всё завтра опять наше, то будет послезавтра», – сказала она на телеканале «Россия 1».
Симоньян добавила, что выразила исключительно личное оценочное мнение как журналиста и человека.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Минобороны сообщило, что ВС России ударили «Орешником» по Украине в ответ на атаку на резиденцию Путина. Политолог Иван Лизан объяснил выбор целей для «удара возмездия» «Орешником».
Российские военные за сутки нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры и хранилищам горючего, обеспечивающим работу ВПК на Украине, сообщили в Минобороны.