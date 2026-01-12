Tекст: Катерина Туманова

«Мне кажется, что мы не бомбим Киев, потому что там наш Крещатик, там наша Лавра. Это наше всё. И если это не будет всё завтра опять наше, то будет послезавтра», – сказала она на телеканале «Россия 1».

Симоньян добавила, что выразила исключительно личное оценочное мнение как журналиста и человека.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Минобороны сообщило, что ВС России ударили «Орешником» по Украине в ответ на атаку на резиденцию Путина. Политолог Иван Лизан объяснил выбор целей для «удара возмездия» «Орешником».

Российские военные за сутки нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры и хранилищам горючего, обеспечивающим работу ВПК на Украине, сообщили в Минобороны.



