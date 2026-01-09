«Орешник» остудил Киев, Львов и Брюссель

Tекст: Евгений Поздняков

ВС России нанесли «удар возмездия» по критически важным объектам инфраструктуры Украины после совершенной ВСУ в конце прошлого года атаки на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области с помощью 91 беспилотника.

Как сообщает Минобороны, несколько целей были поражены «высокоточным оружием большой дальности наземного и морского базирования» при помощи БПЛА и, примечательно, ракеты «Орешник».

Объектами для удара стали места производства беспилотников на Украине, которые использовались в ходе террористической атаки на резиденцию президента России. Кроме того, были поражены и объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивавшие работу ВПК противника. Подчеркивается, что все цели атаки были достигнуты.

Как отмечает военкор Александр Коц, одной из целей являлось расположенное во Львовской области Бильче-Волыцко-Угерское подземное газовое хранилище (ПГХ). Оно имеет проектную емкость в размере 17 млрд кубометров, что занимает около 50% от общей мощности всех хранилищ на Украине. Тем не менее Минобороны на данный момент не подтвердило корректность данной информации.

Кроме того, по сообщениям украинских СМИ, Киев был атакован массивным залпом «Гераней». Как сообщает местное издание «Страна.ua», после удара в столице заметно осложнилась ситуация с услугами ЖКХ: во многих домах отсутствуют свет, отопление и вода.

Мэр города Виталий Кличко уже назвал произошедшее «самым болезненным ударом» по инфраструктуре. На этом фоне он призвал жителей Киева временно уехать в места, где ситуация остается более стабильной. По неподтвержденным данным, пострадали сразу несколько столичных ТЭЦ: Дарницкая, на Троещине и на Выдубичах. Власти столицы Украины дали команду сливать воду из систем отопления. Меры коснулись пяти районов, в которых проживает около 2 млн человек.

Применение «Орешника» вызвало бурную реакцию западных политиков и СМИ. Так, глава евродипломатии Кая Каллас в соцсети Х (ранее Twitter, запрещен в России) назвала атаку «предупреждением для ЕС и США». На этом фоне она также призвала объединение «глубже задействовать свои запасы средств ПВО и немедленно осуществить поставки Украине».

The Washington Post, в свою очередь, сочла удар «зловещим напоминанием миру об огромном ядерном потенциале России». Подобную оценку разделяют и их коллеги из CNN: «Эта атака стала редким случаем применения одного из самых современных видов оружия в ходе очередного наступления РФ, которое проходит в условиях низких температур».

Кроме того, The New York Times напомнило читателям, что перехват «Орешника» «очень сложен, а в случае применения суббоеприпасов – практически невозможен». По оценке издания, подобная мощь вооружения продиктована тем, что «ракета запускается непосредственно в атмосферу, после чего резко снижается на высоких скоростях».

«Важно отметить, что Минобороны официально назвало прошедшее поражение целей на Украине «ударами возмездия»

за атаку ВСУ на резиденцию Владимира Путина. Известно, что российская армия била по мощностям производства БПЛА и энергообъектам, обеспечивающим их работу», – сказал политолог Иван Лизан.

«На первый взгляд, может показаться, что выбранные нами цели не соответствуют масштабу действий противника, направленных непосредственно против лидера РФ. Однако в этом случае необходимо понимать, что Украина не обладает суверенитетом в классическом понимании этого слова», – пояснил он.

«Банальный пример: если все сервера «Госуслуг» находятся исключительно в России, то аналог «незалежной» «Дiя» активно пользуется мощностями США и ЕС. С властью в республике похожая ситуация: многие вещи решаются не на Банковой, а в Брюсселе, Лондоне или Вашингтоне. Соответственно,

в ударе по резиденции Владимира Зеленского или по зданию Рады попросту нет смысла.

Конечно, подобные действия могли бы «порадовать» некоторую часть населения, но кроме морального удовлетворения Москва ничего от поражения этих целей не получила бы. Мы же при определении объектов руководствуемся в первую очередь прагматизмом: что именно позволит нам снизить боеспособность противника», – добавляет эксперт.

«Тот факт, что удар нанесен с целью возмездия, подтверждает и выбранное вооружение, а именно – ракета «Орешник». Данный боеприпас давно заслужил репутацию грозного и разрушительного снаряда. Соответственно, сам факт его применения подчеркивает «внештатность» атаки. То есть речь идет не о рядовом обстреле, а важном, практически символическом, действии», – акцентирует он.

«Впрочем, необходимость применения именно «Орешника» может диктоваться и чисто прагматическими соображениями. По неподтвержденным данным, одной из целей удара стало Бильче-Волыцко-Угерское подземное хранилище газа (ПХГ). Данный объект находится на значительной глубине под землей», – добавляет собеседник.

«Соответственно, если ВС РФ действительно били по нему, «Орешник», в силу своей мощности, мог пробить защиту столь значимого объекта.

Подобный удар рискует стать значительной проблемой для Киева. Речь идет о крупнейшем ПХГ в стране, соответственно, республике придется «доживать» на остатках газа, а затем полностью переключиться на поставки энергоресурсов из Европы. Таким образом, речь может идти о логичном завершении серии ударов по хранилищам, начавшейся еще в 2024 году», – считает Лизан.

Большая часть ударов, судя по всему, пришлась непосредственно на Львовскую область, полагает Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ. «И это имеет важное символическое значение – совсем недалеко от региона располагаются страны НАТО, например, Польша», – добавляет он.

«То есть таким образом мы в том числе намекнули Европе, что «Орешник» теоретически может достать и до них.

Это было понятно и по обнародованным техническим характеристикам, но все же наглядные примеры оказывают более отрезвляющее воздействие на недоброжелателей России», – уточнил собеседник.

«Это в то же время предупреждение: известно, что в атаке на резиденцию Путина поддержку Украине как минимум оказывала Британия. Не исключаю, что руку к этому приложили и некоторые члены ЕС. Поэтому Москва явно намекает западным государствам: заигрывать с ударами по нашей территории не стоит», – заключил Козюлин.