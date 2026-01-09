  • Новость часаПремьер Италии Мелони: Европе пришло время говорить с Россией
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Президент Путин – важнейший фактор консолидации народа

    Демократия – это, в первую очередь, про реальную власть народа, про его волю, воплощаемую в политике государства. А уж то, какие институциональные формы принимает демократия в том или ином государстве, дело третье.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский 2026-й станет годом перелома в СВО

    Когда-то Георгий Жуков сказал Константину Рокоссовскому о европейцах: «Мы их освободили, и они нам этого никогда не простят». Тем более они не простят нам, что мы их победили.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Россия перестала стесняться саму себя

    «Фирменный стиль» России – это уже не только привычные миру Чайковский и Достоевский, икра, водка и шапка-ушанка. Это сложно устроенная система, в которой разнообразие является не разъединяющим, а скрепляющим фактором.

    9 января 2026, 13:56

    Кличко призвал киевлян по возможности покинуть город

    Кличко призвал киевлян покинуть город из-за перебоев с отоплением

    Кличко призвал киевлян по возможности покинуть город
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Мэр Киева Виталий Кличко обратился к жителям с просьбой временно выехать за пределы столицы на фоне масштабных перебоев с отоплением и электроэнергией.

    Виталий Кличко обратился к жителям Киева с просьбой временно покинуть город, если есть возможность, передает ТАСС.

    В своем сообщении он отметил, что желательно выехать в места, где доступны альтернативные источники электроснабжения и тепла.

    По словам Кличко, половина многоквартирных домов – это почти 6 тыс. объектов – остались без отопления из-за повреждения критической инфраструктуры города. К тому же, в Киеве наблюдаются перебои с водоснабжением, что усугубляет ситуацию. Мэр подчеркнул, что ситуация с теплоснабжением и электроснабжением в столице остается крайне сложной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные нанесли массированный удар по объектам инфраструктуры на Украине в ответ на атаку на резиденцию президента России Владимира Путина.

    В Киеве отключили электричество и остановили движение электротранспорта на левом берегу.

    В результате отключения электроэнергии водоснабжение в Печерском районе и на левобережье Киева было прекращено полностью.

    В селе Рудно Львовской области после ночного удара ракетным комплексом «Орешник» система безопасности отключила газоснабжение для 376 абонентов.

    9 января 2026, 09:09
    ВС России ударили «Орешником» по Украине в ответ на атаку на резиденцию Путина
    ВС России ударили «Орешником» по Украине в ответ на атаку на резиденцию Путина
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские военные провели массированный удар по инфраструктуре Украины, применив высокоточное оружие и комплекс «Орешник», после атаки на резиденцию президента России Владимира Путина, сообщили в Минобороны.

    Российские Вооруженные силы в ночь на 9 января провели массированный удар по критически важным объектам на Украине, используя в том числе ракетный комплекс средней дальности «Орешник», сообщает Минобороны в Telegram.

    Массированная атака стала ответом на попытку Киева атаковать резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области в ночь на 29 декабря 2025 года.

    «Вооруженными силами России нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и морского базирования, в том числе подвижным грунтовым ракетным комплексом средней дальности «Орешник», а также ударными беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам на территории Украины», – говорится в сообщении Минобороны.

    По данным министерства, цели удара были успешно достигнуты. Были поражены производственные объекты, где изготавливались беспилотные летательные аппараты, применявшиеся при атаке на российскую резиденцию, а также объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу украинского военно-промышленного комплекса.

    В Минобороны отметили, что любые террористические действия со стороны преступного украинского режима не останутся без ответа.

    В ночь на 9 января украинские Telegram-каналы распространили видео с якобы зафиксированным ударом по объекту инфраструктуры во Львовской области.

    Напомним, Минобороны России сообщало, что киевский режим в конце прошлого года атаковал резиденцию Путина в Новгородской области с помощью 91 ударного БПЛА.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что попытка атаки на резиденцию президента Путина свидетельствует о террористической сущности властей, удерживающих власть на Украине.

    8 января 2026, 20:27
    The Telegraph: Фон дер Ляйен пригрозила Зеленскому на встрече коалиции в Париже
    The Telegraph: Фон дер Ляйен пригрозила Зеленскому на встрече коалиции в Париже
    @ Anders Kongshaug/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Во время встречи «коалиции желающих» в Париже глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила недовольство Владимиром Зеленским, показав укоризненный жест, пишут СМИ.

    Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пригрозила Владимиру Зеленскому во время встречи в Париже, состроив ему укоризненную гримасу и шутливо погрозив пальцем, передает РИА «Новости». Издание The Telegraph сообщило, что этот жест главы Еврокомиссии выглядел как реакция на попытку Зеленского вписать в итоговое коммюнике фразу о нападении на Москву.

    Автор статьи предположил, что украинский лидер рассчитывал, будто его действия останутся незамеченными, однако фон дер Ляйен публично выразила свое недовольство.

    Кроме того, The Telegraph обратила внимание на то, что союзники Киева на встрече выглядели растерянными и не проявляли решительных действий, ограничиваясь только разговорами о необходимости что-то предпринять.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Урсула фон дер Ляйен заявила о положительном исходе переговоров с Владимиром Зеленским в Никосии и назвала вступление Украины в ЕС ключевой гарантией безопасности.

    До этого СМИ назвали просьбы Евросоюза к США о гарантиях безопасности для войск на Украине странными и унизительными.

    Напомним, что во вторник Британия и Франция подписали в Париже декларацию о создании военных баз на Украине в случае прекращения огня.

    31 декабря 2025, 09:59
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    8 января 2026, 17:29
    «Запорожсталь» потерял энергопитание и остановил производство

    Полный блэкаут стал причиной остановки производства на «Запорожстали»

    «Запорожсталь» потерял энергопитание и остановил производство
    @ gmk.center

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Крупнейший украинский металлургический завод «Запорожсталь» приостановил работу после отключения внешнего электроснабжения, причиной стала масштабная авария в энергосистеме региона.

    Металлургический комбинат «Запорожсталь» полностью приостановил производственные процессы из-за потери внешнего энергоснабжения, передает ТАСС.

    Согласно заявлению предприятия, отключение произошло в результате масштабного блэкаута в регионе, затронувшего основные производственные мощности.

    В официальном сообщении завода говорится: «Комбинат «Запорожсталь» потерял внешнее энергопитание. В связи с этим остановлены все производственные процессы. Команда предприятия оперативно и слаженно отреагировала на нештатную ситуацию, приняв антикризисные меры для безопасной остановки оборудования».

    Сейчас на территории предприятия продолжаются регламентные работы на основных агрегатах, которые обеспечиваются посредством ограниченного энергоснабжения.

    Стоит отметить, что «Запорожсталь» остановила работу из-за обесточивания уже второй раз за три недели. А в сентябре 2025 года ракетный удар по заводу «Запорожсталь», принадлежащему украинскому олигарху Ринату Ахметову, уничтожил западную военную технику, включая танки и артиллерию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2023 году Владимир Зеленский ввел санкции против 13 физических и 28 юридических лиц, связанных с Ахметовым.

    9 января 2026, 06:15
    Появились видео взрывов во Львовской области

    Появились видео удара по объекту инфраструктуры во Львовской области

    Появились видео взрывов во Львовской области
    @ кадр из опубликованного видео

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинские Telegram-каналы распространили видео, на котором якобы зафиксирован удар по объекту инфраструктуры во Львовской области, о котором сообщал мэр Львова Андрей Садовый.

    «Есть прилет по объекту критической инфраструктуры. На месте работают все соответствующие службы, продолжается ликвидация пожара», – написал в Telegram-канале мэр Львова Садовый.

    Он добавил, что гражданские объекты и жилые дома города не пострадали.

    В соцсетях пользователи выкладывают ролики, на которых якобы показаны взрывы на западе Украины.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, мэр украинского Львова в ночь на пятницу сообщил о взрывах в городе. До этого украинские СМИ сообщили о прекращении работы всех ТЭЦ в Днепропетровской области без прогнозов восстановления. Во Львове 7 января отключили часть больниц и весь электротранспорт.


    9 января 2026, 12:58
    Политолог объяснил выбор целей для «удара возмездия» «Орешником»

    Политолог Лизан объяснил выбор целей для «удара возмездия» «Орешником»

    Политолог объяснил выбор целей для «удара возмездия» «Орешником»
    @ Evgen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    ВС России не выбирают цели для ударов, которые не принесут эффективного снижения боеспособности ВСУ. Поэтому лучшим ответом на обстрел резиденции президента России и стало уничтожение объектов ВПК и энергетической сферы Украины, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Иван Лизан. Ранее ВС РФ нанесли «удар возмездия» «Орешником» по критически важным объектам инфраструктуры Украины.

    «Важно отметить, что Минобороны официально назвало прошедшее поражение целей на Украине «ударами возмездия» за атаку ВСУ на резиденцию Владимира Путина. Известно, что российская армия била по мощностям производства БПЛА и энергообъектам, обеспечивающим их работу», – сказал политолог Иван Лизан.

    «На первый взгляд, может показаться, что выбранные нами цели не соответствуют масштабу действий противника, направленных непосредственно против лидера РФ. Однако в этом случае необходимо понимать, что Украина не обладает суверенитетом в классическом понимании этого слова», – пояснил он.

    «Банальный пример: если все сервера «Госуслуг» находятся исключительно в России, то аналог «незалежной» «Дiя» активно пользуется мощностями США и ЕС. С властью в республике похожая ситуация: многие вещи решаются не на Банковой, а в Брюсселе, Лондоне или Вашингтоне. Соответственно, в ударе по резиденции Владимира Зеленского или по зданию Рады попросту нет смысла», – продолжает собеседник.

    «Конечно, подобные действия могли бы «порадовать» некоторую часть населения нашей страны, но кроме морального удовлетворения Москва ничего от поражения этих целей не получила бы. Мы же при определении объектов руководствуемся в первую очередь прагматизмом: что именно позволит нам снизить боеспособность противника», – добавляет эксперт.

    «Тот факт, что удар нанесен с целью «возмездия» ,подтверждает и выбранное вооружение, а именно – ракета «Орешник». Данный боеприпас давно заслужил репутацию грозного и разрушительного снаряда. Соответственно, сам факт его применения подчеркивает «внештатность» атаки. То есть речь идет не о рядовом обстреле, а о важном, практически символическом, действии», – акцентирует он.

    «Впрочем, необходимость применения именно «Орешника» может диктоваться и чисто прагматическими соображениями. По неподтвержденным Минобороны данным, одной из целей удара стало Бильче-Волыцко-Угерское подземное хранилище газа (ПХГ). Данный объект находится на значительной глубине под землей», – добавляет собеседник.

    «Соответственно, если ВС РФ действительно били по нему, «Орешник» в силу своей мощности мог пробить защиту столь значимого объекта. Подобный удар рискует стать значительной проблемой для Киева. Речь идет о крупнейшем ПХГ в стране, соответственно, республике придется «доживать» на остатках газа, а затем полностью переключиться на поставки энергоресурсов из Европы. Таким образом, речь может идти о логичном завершении серии ударов по хранилищам, начавшейся еще в 2024 году», – резюмировал Лизан.

    Напомним, ВС РФ нанесли «удар возмездия» по критически важным объектам инфраструктуры Украины. Как сообщает Минобороны, несколько целей были поражены «высокоточным оружием большой дальности наземного и морского базирования» при помощи БПЛА и, примечательно, ракеты «Орешник».

    Сообщается, что объектами для удара стали места производства беспилотников на Украине, которые «использовались в ходе террористической атаки» на резиденцию Владимира Путина. Кроме того, были поражены и объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивавшие работу ВПК противника. Подчеркивается, что все цели атаки были достигнуты.

    Как отмечает военкор Александр Коц, одной из целью удара могло стать Бильче-Волыцко-Угерское ПГХ. Данное хранилище имеет проектную емкость в размере 17 млрд куб. метров, что занимает около 50% от общей мощности всех хранилищ на Украине. Тем не менее, Минобороны на данный момент не подтвердило корректность данной информации.

    9 января 2026, 09:59
    Мэр Львова объяснил отсутствие газа после удара ночью

    Мэр Львова объяснил отсутствие газа после удара ночью сработавшей защитой

    Мэр Львова объяснил отсутствие газа после удара ночью
    @ Danil Shamkin/Zumapress/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    После ночного удара ракетным комплексом «Орешник» в селе Рудно Львовской области была активирована система безопасности, временно отключившая газоснабжение для 376 абонентов.

    В результате ракетного удара Вооруженных сил России по селу Рудно Львовской области, автоматическая система безопасности газа временно прекратила подачу газа для 376 абонентов, сообщает Lenta.ru.

    Мэр города Андрей Садовой в своем Telegram-канале заявил, что система защиты сработала из-за ударной волны. По его словам, специалисты уже работают на месте аварии и проверяют оборудование. Садовой добавил, что подача газа будет восстановлена после завершения всех проверок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Львова Андрей Садовый сообщил о взрывах в городе на фоне воздушной тревоги. Депутат горсовета Львовской области Игорь Зинкевич отметил перебои с подачей газа в одном из поселков.

    Украинские Telegram-каналы показали видео удара по объекту инфраструктуры во Львовской области.

    Российские военные нанесли массированный удар по инфраструктуре Украины после атаки на резиденцию президента России, используя высокоточное оружие и комплекс «Орешник».


    9 января 2026, 02:06
    Посольство США в Киеве предупредило о «крупной воздушной атаке»

    Посольство США в Киеве предупредило о возможной «крупной воздушной атаке»

    Посольство США в Киеве предупредило о «крупной воздушной атаке»
    @ Sergey Dolzhenko/EPA/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Американское посольство в Киеве объявило на сайте о потенциально возможной крупной воздушной атаке, которая может произойти в любое время в течение ближайших дней.

    «Посольство рекомендует гражданам США быть готовыми немедленно укрыться в случае объявления воздушной тревоги», – сказано в сообщении.

    Американским гражданам в Киеве рекомендуют загодя найти укрытие, загрузить на мобильный телефон надежное приложение для оповещения о воздушной тревоге, немедленно укрыться при воздушной тревоге и следить за новостями в местных СМИ.

    Диппредставительство США призывает также «скорректировать свои планы», запастись едой, водой и лекарствами и следовать указаниям властей и спасателей.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ракетные удары декоммунизируют энергетику Украины. В конце декабря в украинской столице из-за пожаров образовался густой смог, сообщала Киевская городская государственная администрация. При этом глава киевского режима Владимир Зеленский жаловался на нехватку определенных видов ракет для работы систем противовоздушной обороны.


    8 января 2026, 16:31
    Мерц заявил о необходимости согласия России для ввода войск на Украину

    Мерц заявил о необходимости согласия России для военной миссии на Украине

    Мерц заявил о необходимости согласия России для ввода войск на Украину
    @ Harald Tittel/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул, что развертывание международных сил на Украине невозможно без одобрения России, указав на сложность получения такого согласия.

    Формирование и развертывание многонациональных сил в поддержку гарантий безопасности на Украине невозможно без согласия России. Об этом заявил на пресс-конференции канцлер Германии Фридрих Мерц, передает РИА «Новости». По его словам, для реализации подобных шагов необходим четкий порядок: сначала перемирие, затем предоставление гарантий безопасности Украине, а только после этого – долгосрочное соглашение о мире с Россией.

    Мерц подчеркнул: «Порядок действий должен быть следующим: сначала перемирие, затем гарантии безопасности для Украины, затем долгосрочное соглашение с Россией. И всё это невозможно без согласия России, а от него, по-видимому, мы еще довольно далеки». Это заявление было сделано по итогам заседания региональной группы Христианско-социального союза в монастыре Зеон, трансляция велась на телеканале Phoenix.

    Ранее в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что план Запада по дальнейшей милитаризации Украины далек от мирного урегулирования и нацелен на эскалацию конфликта.

    Она добавила, что Россия будет рассматривать западные военные объекты на Украине как угрозу безопасности и считать это интервенцией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 6 января Британия и Франция подписали соглашение о намерениях создать военные базы по всей Украине в случае прекращения огня.

    Они могут направить на Украину до 15 тыс. военных при условии заключения мирного соглашения с Россией, что значительно меньше прежних планов.


    8 января 2026, 15:26
    МИД: Размещение военных объектов на Украине будет считаться интервенцией
    МИД: Размещение военных объектов на Украине будет считаться интервенцией
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила о готовности России рассматривать западные военные объекты на Украине как угрозу безопасности.

    Размещение подразделений, военных объектов и инфраструктуры западных стран на территории Украины будет квалифицироваться как иностранная интервенция, несущая угрозу России и другим европейским государствам, говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД.

    «МИД России предупреждает, что размещение на территории Украины воинских подразделений, военных объектов, складов и иной инфраструктуры западных стран будет квалифицироваться как иностранная интервенция, несущая прямую угрозу безопасности не только России, но и других стран Европы», – говорится в сообщении.

    Кроме того, Захарова заявила, что все подобные подразделения и объекты, размещенные западными странами на Украине, будут рассматриваться как законные боевые цели для Вооруженных сил России. В сообщении подчеркивается, что подобные предупреждения неоднократно озвучивались на самом высоком уровне и остаются актуальными в нынешней ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Британия и Франция создадут военные базы по всей Украине в случае прекращения огня.

    Совместное заявление о гарантиях безопасности для Украины на встрече «коалиции желающих» в Париже подписала только часть участников. Вашингтон решил не подписывать этот документ.

    Британия и Франция могут направить на Украину до 15 тыс. военных при условии заключения мирного соглашения с Россией, что значительно меньше прежних планов.

    9 января 2026, 12:41
    Медведев сравнил удар «Орешником» с уколом галоперидола
    Медведев сравнил удар «Орешником» с уколом галоперидола
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что ночной удар «Орешником» по Украине показал, как следует действовать против «опасных психов», сравнив его с применением галоперидола.

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сравнил ночной удар «Орешником» по территории Украины с уколом галоперидола в своем Telegram-канале. Политик отметил, что этот пример наглядно показывает, как необходимо действовать против «опасных психов».

    Медведев заявил: «И вести себя нам нужно соответственно: слишком много буйных вокруг. При понимании того, что таких больных никогда не успокаивают увещевания добрых психиатров. Только санитары с огромными кулаками и флегматичными лицами. Ведь опасным психам требуется или смирительная рубашка, или спасительный укол галоперидола. Как нынешней ночью на западе бандеровской Окраины».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные нанесли массированный удар по объектам инфраструктуры на Украине в ответ на атаку на резиденцию президента России Владимира Путина.

    В Киеве отключили электричество и остановили движение электротранспорта на левом берегу. Коммунальная служба сообщила о прекращении подачи воды после серии взрывов.

    В селе Рудно Львовской области после ночного применения ракетного комплекса «Орешник» система безопасности отключила газоснабжение для 376 абонентов.

    9 января 2026, 11:14
    Экс-аналитик ЦРУ Джонсон сказал, кто обладает реальной властью на Украине

    Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Реальной властью на Украине обладают неонацисты

    Экс-аналитик ЦРУ Джонсон сказал, кто обладает реальной властью на Украине
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что на Украине реальной властью обладают неонацисты, а Владимир Зеленский является лишь фигурой для публики.

    В эфире YouTube-канала Джонсон сказал: «Зеленский не главный, он просто на виду, он марионетка – как обезьянка с шарманщиком. Шарманщик крутит ручку шарманки, а обезьянка танцует». По мнению Джонсона, этими «шарманщиками» являются представители «Правого сектора» (запрещенная в России террористическая организация), которых называют неонацистами, передает РИА «Новости».

    Аналитик подчеркнул, что среди ультранационалистических группировок наибольшим авторитетом пользуется бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Британии Валерий Залужный. Джонсон считает, что Залужный идеологически ближе к ультранационалистам, чем Зеленский, который, по его словам, лишь поздно примкнул к этой группе и не пользуется у них доверием.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, спикер Рады назвал условия для проведения выборов на Украине.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, что значит готовность Зеленского провести выборы президента Украины.

    9 января 2026, 08:01
    Axios узнал об ожидании ответа Москвы по согласованному США и Украиной плану мира

    Axios узнал об ожидании ответа Москвы по согласованному плану мира на Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    После достижения соглашения с Украиной практически по всем аспектам мирного плана американского лидера Дональда Трампа Белый дом хочет получить четкий ответ от президента России Владимира Путина на это предложение.

    Переговоры российского спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), Кирилла Дмитриева со Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером состоялись в Париже. До этого американские представители два дня вели переговоры с высокопоставленными украинскими и европейскими чиновниками, включая Владимира Зеленского.

    «В ходе этих переговоров основное внимание было уделено двум спорным моментам: гарантиям безопасности для Украины и возможным территориальным уступкам Украины в восточном регионе Донбасса. Зеленский заявил в четверг, что соглашение о гарантиях безопасности Украины с Трампом «в принципе готово к окончательному согласованию на самом высоком уровне», – пишет портал Axios.

    По словам Зеленского, Украина была проинформирована, что текущий документ будет обсуждаться с Россией.

    «Украинские чиновники сообщили Axios, что существует вероятность поездки Зеленского в США. На следующей неделе состоится встреча с Трампом для завершения соглашения о гарантиях безопасности. Другой вариант – их встреча во время Всемирного экономического форума в Давосе», – резюмирует портал.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, лидеры «коалиции желающих» в Париже  подписали декларацию о намерении разместить на Украине войска. Зеленский заявил, что документ с США по гарантиям безопасности Украины почти готов. Le Monde сообщила о визите Дмитриева в Париж 7 января.

    9 января 2026, 10:14
    В Киеве отключили свет и остановили электротранспорт на левом берегу

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Часть левого берега Киева осталась без электроснабжения, что вызвало перебои в работе метро и электротранспорта и потребовало введения аварийных графиков.

    Власти Киева сообщили о частичном отключении электричества на левом берегу столицы, передает РИА «Новости». В результате энергосбоя нарушена работа красной линии метрополитена: поезда ходят только между станциями «Академгородок» и «Арсенальная», а участок между станциями «Днепр» и «Лесная» полностью остановлен из-за отсутствия электропитания. Интервалы движения поездов увеличились до пяти минут.

    Вместо электротранспорта организовано движение дублирующих автобусных маршрутов, чтобы обеспечить транспортное сообщение на левом берегу города. Как отмечает ТАСС, экстренные отключения света введены в трех районах Киева по распоряжению компании «Укрэнерго», при этом привычные графики не действуют.

    Энергетическая компания ДТЭК подчеркнула, что отключения носят внеплановый характер и связаны с повреждением критической инфраструктуры. На правом берегу Киева продолжают действовать графики плановых отключений. Ранее в городе уже фиксировались перебои с подачей воды и электроэнергии, а также сообщения о воздушной тревоге и взрывах.

    Мэр Киева Виталий Кличко ранее говорил о сложностях с обеспечением водой и светом в условиях массовых атак на объекты энергетики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Львова Андрей Садовый сообщил о взрывах и воздушной тревоге в городе.

    В селе Рудно Львовской области после ночного удара ракетным комплексом «Орешник» была активирована система безопасности, временно отключившая газоснабжение для 376 абонентов.

    Российские военные провели массированный удар по инфраструктуре Украины с применением высокоточного оружия и комплекса «Орешник» после атаки на резиденцию президента России.

    9 января 2026, 03:15
    Мэр украинского Львова сообщил о взрывах в городе

    Во Львове прогремели взрывы

    Tекст: Катерина Туманова

    Мэр украинского города Львов Андрей Садовый сообщил в Telegram-канале о взрывах на фоне действия воздушной тревоги.

    «После объявления воздушной тревоги во Львове была слышна серия взрывов. Сейчас выясняем, что произошло, были ли это прилеты и в каком районе», – приводит ТАСС его слова.

    Позже депутат горсовета Львовской области Игорь Зинкевич сообщил о перебоях с подачей газа в одном из поселков.

    «Люди пишут: В Рудно практически нет газа. Плита на кухне едва горит, котел погас и не зажигается. Давления нет», – написал он в Telegram-канале.

    В свою очередь, глава региональной военной администрации Львова Максим Козицкий заявил о повреждении объекта критической инфраструктуры во Львовской области на фоне взрывов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в четверг украинские СМИ сообщили о прекращении работы всех ТЭЦ в Днепропетровской области без прогнозов восстановления. Во Львове отключили часть больниц и весь электротранспорт.


    8 января 2026, 17:40
    Политолог оценил шанс на появление многонациональных сил на Украине

    Политолог Ткаченко оценил шанс на появление многонациональных сил на Украине

    Политолог оценил шанс на появление многонациональных сил на Украине
    @ Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Российское военное и политическое руководство неоднократно заявляло, что для Москвы неприемлемо размещение иностранных контингентов на Украине. Это же касается и перемирия вместо долгосрочного мира, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что развертывание многонациональных сил для Украины потребует согласия России.

    «Слово «перемирие» неприемлемо для России, об этом неоднократно заявлялось с нашей стороны. Никакого иностранного военного контингента также не может быть на Украине, ни во время проведения СВО, ни после завершения боевых действий и заключения мирного соглашения. Сложно представить, в какой ситуации Москва могла бы изменить позицию по этим вопросам. Разве что в случае поражения, а его не будет», – сказал политолог Станислав Ткаченко.

    «Наша страна заинтересована в том, чтобы Украина имела минимальную армию и сохраняла нейтралитет. А он, в свою очередь, не предполагает размещение иностранных войск на территории страны», – продолжает аналитик.

    Более того, если ЕС решит каким-то образом отправить военных уже после окончания СВО, Россия будет рассматривать это как прямое нарушение соглашений. «Все нюансы должны быть тщательно прописаны в договоре. Чтобы у европейцев не было возможности найти какую-то лазейку», – подчеркивает собеседник.

    «При этом надо понимать, что чем больше успехов будет у российских войск в зоне СВО, тем шире могут быть требования Москвы при заключении мира», – обратил внимание эксперт. Европа это осознает, но продолжает продвигать один и тот же нарратив.

    «У ЕС нет «плана Б». В условиях, когда США потеряли интерес к прямому участию в конфликте, Евросоюз оказался на развилке: либо Украина продолжает войну, либо терпит поражение с серьезными имиджевыми, финансовыми, экономическими и военными последствиями для самой Европы», – заключил Ткаченко.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что формирование и развертывание многонациональных сил в поддержку гарантий безопасности на Украине невозможно без согласия России. По его словам, для реализации подобных шагов необходим четкий порядок: сначала перемирие, затем предоставление гарантий безопасности Украине, а только после этого – долгосрочное соглашение о мире с Россией.

    Мерц подчеркнул: «Всё это невозможно без согласия России, а от него, по-видимому, мы еще довольно далеки».

    Отметим, что в декабрьском «Рейтинге недружественных правительств» газеты ВЗГЛЯД Германия разделила с Британией первое место.

    Ранее в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что план Запада по дальнейшей милитаризации Украины далек от мирного урегулирования и нацелен на эскалацию конфликта. Она добавила, что Россия будет рассматривать западные военные объекты на Украине как угрозу безопасности и считать это интервенцией.

    Напомним, во вторник британский премьер-министр Кир Стармер сообщил, что лидеры «коалиции желающих» подписали декларацию о намерении разместить войска на Украине при условии заключения мирного соглашения. По его словам, это позволит создать правовую базу для действий вооруженных сил Британии, Франции и ряда партнеров на территории Украины, включая «обеспечение безопасности» неба и морей, а также «восстановление» ВСУ.

    Стармер также подчеркивал, что Британия и Франция, в случае прекращения огня, создадут военные базы по всей Украине и построят охраняемые склады техники для нужд украинской армии. Позднее сообщалось, что Лондон и Париж могут в общей сложности отправить на Украину до 15 тыс. военных.

