Кличко призвал киевлян по возможности покинуть город

Кличко призвал киевлян покинуть город из-за перебоев с отоплением

Tекст: Елизавета Шишкова

Виталий Кличко обратился к жителям Киева с просьбой временно покинуть город, если есть возможность, передает ТАСС.

В своем сообщении он отметил, что желательно выехать в места, где доступны альтернативные источники электроснабжения и тепла.

По словам Кличко, половина многоквартирных домов – это почти 6 тыс. объектов – остались без отопления из-за повреждения критической инфраструктуры города. К тому же, в Киеве наблюдаются перебои с водоснабжением, что усугубляет ситуацию. Мэр подчеркнул, что ситуация с теплоснабжением и электроснабжением в столице остается крайне сложной.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные нанесли массированный удар по объектам инфраструктуры на Украине в ответ на атаку на резиденцию президента России Владимира Путина.

В Киеве отключили электричество и остановили движение электротранспорта на левом берегу.

В результате отключения электроэнергии водоснабжение в Печерском районе и на левобережье Киева было прекращено полностью.

В селе Рудно Львовской области после ночного удара ракетным комплексом «Орешник» система безопасности отключила газоснабжение для 376 абонентов.