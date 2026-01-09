  • Новость часаВС России ударили «Орешником» по Украине в ответ на атаку на резиденцию Путина
    Ради России Франция отказала США
    США начали разгружать нефть с танкера «Маринера»
    Появились видео взрывов во Львовской области
    The Telegraph: Фон дер Ляйен пригрозила Зеленскому на встрече коалиции в Париже
    Атака ВСУ оставила без света и тепла более 550 тыс. жителей Белгородской области
    Пять стран обратились в CAS обжаловать решение FIDE о сборных России
    Посольство США в Киеве предупредило о «крупной воздушной атаке»
    «Запорожсталь» потерял энергопитание и остановил производство
    Глава НАСА заявил о решении досрочно вернуть экипаж Crew-11 на Землю
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский 2026-й станет годом перелома в СВО

    Когда-то Георгий Жуков сказал Константину Рокоссовскому о европейцах: «Мы их освободили, и они нам этого никогда не простят». Тем более они не простят нам, что мы их победили.

    24 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Россия перестала стесняться саму себя

    «Фирменный стиль» России – это уже не только привычные миру Чайковский и Достоевский, икра, водка и шапка-ушанка. Это сложно устроенная система, в которой разнообразие является не разъединяющим, а скрепляющим фактором.

    16 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Как перестать спорить с историей

    Возмущение тем, что наши вчерашние мечты остались нереализованными, ведет к идеализации прошлого, даже если прежнее положение дел не так чтобы очень устраивало.

    6 комментариев
    9 января 2026, 11:49 • Новости дня

    Киевводоканал сообщил об отключении воды после серии взрывов

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В результате отключения электроэнергии водоснабжение в Печерском районе и на левобережье Киева было полностью прекращено.

    Объекты водопроводной инфраструктуры Киева оказались обесточены после серии взрывов, передает ТАСС.

    В официальном сообщении Киевводоканала отмечается, что водоснабжение отсутствует в Печерском районе и на левобережной части города. Представители предприятия уточнили, что специалисты-энергетики совместно с сотрудниками водоканала уже приступили к восстановлению электроснабжения обесточенных объектов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные провели массированный удар по инфраструктуре Украины с применением высокоточного оружия и комплекса «Орешник» после атаки на резиденцию президента России.

    Часть левого берега Киева осталась без электроснабжения, что вызвало перебои в работе метро и электротранспорта, а также потребовало введения аварийных графиков.

    Мэр Львова Андрей Садовый сообщил о взрывах и воздушной тревоге в городе.

    В селе Рудно Львовской области после ночного удара ракетным комплексом «Орешник» была активирована система безопасности, которая отключила газоснабжение для 376 абонентов.

    9 января 2026, 09:09 • Новости дня
    ВС России ударили «Орешником» по Украине в ответ на атаку на резиденцию Путина
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские военные провели массированный удар по инфраструктуре Украины, применив высокоточное оружие и комплекс «Орешник», после атаки на резиденцию президента России Владимира Путина, сообщили в Минобороны.

    Российские Вооруженные силы в ночь на 9 января провели массированный удар по критически важным объектам на Украине, используя в том числе ракетный комплекс средней дальности «Орешник», сообщает Минобороны в Telegram.

    Массированная атака стала ответом на попытку Киева атаковать резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области в ночь на 29 декабря 2025 года.

    «Вооруженными силами России нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и морского базирования, в том числе подвижным грунтовым ракетным комплексом средней дальности «Орешник», а также ударными беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам на территории Украины», – говорится в сообщении Минобороны.

    По данным министерства, цели удара были успешно достигнуты. Были поражены производственные объекты, где изготавливались беспилотные летательные аппараты, применявшиеся при атаке на российскую резиденцию, а также объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу украинского военно-промышленного комплекса.

    В Минобороны отметили, что любые террористические действия со стороны преступного украинского режима не останутся без ответа.

    В ночь на 9 января украинские Telegram-каналы распространили видео с якобы зафиксированным ударом по объекту инфраструктуры во Львовской области.

    Напомним, Минобороны России сообщало, что киевский режим в конце прошлого года атаковал резиденцию Путина в Новгородской области с помощью 91 ударного БПЛА.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что попытка атаки на резиденцию президента Путина свидетельствует о террористической сущности властей, удерживающих власть на Украине.

    Комментарии (49)
    8 января 2026, 20:27 • Новости дня
    The Telegraph: Фон дер Ляйен пригрозила Зеленскому на встрече коалиции в Париже
    @ Anders Kongshaug/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Во время встречи «коалиции желающих» в Париже глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила недовольство Владимиром Зеленским, показав укоризненный жест, пишут СМИ.

    Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пригрозила Владимиру Зеленскому во время встречи в Париже, состроив ему укоризненную гримасу и шутливо погрозив пальцем, передает РИА «Новости». Издание The Telegraph сообщило, что этот жест главы Еврокомиссии выглядел как реакция на попытку Зеленского вписать в итоговое коммюнике фразу о нападении на Москву.

    Автор статьи предположил, что украинский лидер рассчитывал, будто его действия останутся незамеченными, однако фон дер Ляйен публично выразила свое недовольство.

    Кроме того, The Telegraph обратила внимание на то, что союзники Киева на встрече выглядели растерянными и не проявляли решительных действий, ограничиваясь только разговорами о необходимости что-то предпринять.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Урсула фон дер Ляйен заявила о положительном исходе переговоров с Владимиром Зеленским в Никосии и назвала вступление Украины в ЕС ключевой гарантией безопасности.

    До этого СМИ назвали просьбы Евросоюза к США о гарантиях безопасности для войск на Украине странными и унизительными.

    Напомним, что во вторник Британия и Франция подписали в Париже декларацию о создании военных баз на Украине в случае прекращения огня.

    Комментарии (4)
    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    Комментарии (0)
    8 января 2026, 17:29 • Новости дня
    «Запорожсталь» потерял энергопитание и остановил производство

    Полный блэкаут стал причиной остановки производства на «Запорожстали»

    @ gmk.center

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Крупнейший украинский металлургический завод «Запорожсталь» приостановил работу после отключения внешнего электроснабжения, причиной стала масштабная авария в энергосистеме региона.

    Металлургический комбинат «Запорожсталь» полностью приостановил производственные процессы из-за потери внешнего энергоснабжения, передает ТАСС.

    Согласно заявлению предприятия, отключение произошло в результате масштабного блэкаута в регионе, затронувшего основные производственные мощности.

    В официальном сообщении завода говорится: «Комбинат «Запорожсталь» потерял внешнее энергопитание. В связи с этим остановлены все производственные процессы. Команда предприятия оперативно и слаженно отреагировала на нештатную ситуацию, приняв антикризисные меры для безопасной остановки оборудования».

    Сейчас на территории предприятия продолжаются регламентные работы на основных агрегатах, которые обеспечиваются посредством ограниченного энергоснабжения.

    Стоит отметить, что «Запорожсталь» остановила работу из-за обесточивания уже второй раз за три недели. А в сентябре 2025 года ракетный удар по заводу «Запорожсталь», принадлежащему украинскому олигарху Ринату Ахметову, уничтожил западную военную технику, включая танки и артиллерию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2023 году Владимир Зеленский ввел санкции против 13 физических и 28 юридических лиц, связанных с Ахметовым.

    Комментарии (22)
    9 января 2026, 06:15 • Новости дня
    Появились видео взрывов во Львовской области

    Появились видео удара по объекту инфраструктуры во Львовской области

    @ кадр из опубликованного видео

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинские Telegram-каналы распространили видео, на котором якобы зафиксирован удар по объекту инфраструктуры во Львовской области, о котором сообщал мэр Львова Андрей Садовый.

    «Есть прилет по объекту критической инфраструктуры. На месте работают все соответствующие службы, продолжается ликвидация пожара», – написал в Telegram-канале мэр Львова Садовый.

    Он добавил, что гражданские объекты и жилые дома города не пострадали.

    В соцсетях пользователи выкладывают ролики, на которых якобы показаны взрывы на западе Украины.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, мэр украинского Львова в ночь на пятницу сообщил о взрывах в городе. До этого украинские СМИ сообщили о прекращении работы всех ТЭЦ в Днепропетровской области без прогнозов восстановления. Во Львове 7 января отключили часть больниц и весь электротранспорт.


    Комментарии (5)
    8 января 2026, 16:31 • Новости дня
    Мерц заявил о необходимости согласия России для ввода войск на Украину

    Мерц заявил о необходимости согласия России для военной миссии на Украине

    @ Harald Tittel/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул, что развертывание международных сил на Украине невозможно без одобрения России, указав на сложность получения такого согласия.

    Формирование и развертывание многонациональных сил в поддержку гарантий безопасности на Украине невозможно без согласия России. Об этом заявил на пресс-конференции канцлер Германии Фридрих Мерц, передает РИА «Новости». По его словам, для реализации подобных шагов необходим четкий порядок: сначала перемирие, затем предоставление гарантий безопасности Украине, а только после этого – долгосрочное соглашение о мире с Россией.

    Мерц подчеркнул: «Порядок действий должен быть следующим: сначала перемирие, затем гарантии безопасности для Украины, затем долгосрочное соглашение с Россией. И всё это невозможно без согласия России, а от него, по-видимому, мы еще довольно далеки». Это заявление было сделано по итогам заседания региональной группы Христианско-социального союза в монастыре Зеон, трансляция велась на телеканале Phoenix.

    Ранее в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что план Запада по дальнейшей милитаризации Украины далек от мирного урегулирования и нацелен на эскалацию конфликта.

    Она добавила, что Россия будет рассматривать западные военные объекты на Украине как угрозу безопасности и считать это интервенцией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 6 января Британия и Франция подписали соглашение о намерениях создать военные базы по всей Украине в случае прекращения огня.

    Они могут направить на Украину до 15 тыс. военных при условии заключения мирного соглашения с Россией, что значительно меньше прежних планов.


    Комментарии (20)
    8 января 2026, 15:26 • Новости дня
    МИД: Размещение военных объектов на Украине будет считаться интервенцией
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила о готовности России рассматривать западные военные объекты на Украине как угрозу безопасности.

    Размещение подразделений, военных объектов и инфраструктуры западных стран на территории Украины будет квалифицироваться как иностранная интервенция, несущая угрозу России и другим европейским государствам, говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД.

    «МИД России предупреждает, что размещение на территории Украины воинских подразделений, военных объектов, складов и иной инфраструктуры западных стран будет квалифицироваться как иностранная интервенция, несущая прямую угрозу безопасности не только России, но и других стран Европы», – говорится в сообщении.

    Кроме того, Захарова заявила, что все подобные подразделения и объекты, размещенные западными странами на Украине, будут рассматриваться как законные боевые цели для Вооруженных сил России. В сообщении подчеркивается, что подобные предупреждения неоднократно озвучивались на самом высоком уровне и остаются актуальными в нынешней ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Британия и Франция создадут военные базы по всей Украине в случае прекращения огня.

    Совместное заявление о гарантиях безопасности для Украины на встрече «коалиции желающих» в Париже подписала только часть участников. Вашингтон решил не подписывать этот документ.

    Британия и Франция могут направить на Украину до 15 тыс. военных при условии заключения мирного соглашения с Россией, что значительно меньше прежних планов.

    Комментарии (26)
    8 января 2026, 12:15 • Новости дня
    Орбан назвал ужасающим запрос Украины на 800 млрд долларов
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан резко отреагировал на планы по выделению на Украину финансовой помощи в 800 млрд долларов за 10 лет, подчеркнув риски для венгерской социальной системы.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что запрос Киева на выделение странами Запада 800 млрд долларов в течение 10 лет вызывает у него ужас, передает ТАСС. По словам Орбана, эта сумма эквивалентна выплатам пенсий в Венгрии за 40 лет или семейных пособий за 60 лет. «Это те 800 млрд долларов, которые украинский премьер-министр хочет получить от Брюсселя. А Брюссель – от нас», – написал Орбан в Facebook (соцсеть запрещена в России, принадлежит Meta, признана экстремистской).

    Глава венгерского правительства также отметил, что Будапешт не намерен участвовать в этой инициативе, согласованной Киевом и Брюсселем. Он прокомментировал заявление вице-премьера Украины Тараса Качки, который сообщил о договоренности с ЕС по финансовой поддержке Киева в размере 800 млрд долларов в течение 10 лет. Эти средства украинские власти включили в так называемый мирный план, представленный на переговорах в США 24 декабря.

    Орбан добавил, что 7 января министр по делам ЕС Янош Бока представил на заседании правительства доклад о том, как планируется распределять эти средства. По словам премьера, реализация инициативы приведет к отмене в Венгрии 13-й и 14-й пенсий, семейных пособий и введению прогрессивного подоходного налога. Орбан подчеркнул, что венгерские налогоплательщики не должны платить за коммунальные услуги на Украине, отметив: «Мы, венгры, этого не хотим».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Виктор Орбан назвал украинское руководство «гомункулом», комментируя просьбу Киева о 800 млрд долларов. Орбан заявил, что венгерские средства должны использоваться для развития самой Венгрии, а не для поддержки Украины.

    В 2025 году Украина получила рекордную западную помощь на сумму более 45 млрд долларов.

    Комментарии (8)
    9 января 2026, 02:06 • Новости дня
    Посольство США в Киеве предупредило о «крупной воздушной атаке»

    Посольство США в Киеве предупредило о возможной «крупной воздушной атаке»

    @ Sergey Dolzhenko/EPA/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Американское посольство в Киеве объявило на сайте о потенциально возможной крупной воздушной атаке, которая может произойти в любое время в течение ближайших дней.

    «Посольство рекомендует гражданам США быть готовыми немедленно укрыться в случае объявления воздушной тревоги», – сказано в сообщении.

    Американским гражданам в Киеве рекомендуют загодя найти укрытие, загрузить на мобильный телефон надежное приложение для оповещения о воздушной тревоге, немедленно укрыться при воздушной тревоге и следить за новостями в местных СМИ.

    Диппредставительство США призывает также «скорректировать свои планы», запастись едой, водой и лекарствами и следовать указаниям властей и спасателей.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ракетные удары декоммунизируют энергетику Украины. В конце декабря в украинской столице из-за пожаров образовался густой смог, сообщала Киевская городская государственная администрация. При этом глава киевского режима Владимир Зеленский жаловался на нехватку определенных видов ракет для работы систем противовоздушной обороны.


    Комментарии (5)
    9 января 2026, 09:59 • Новости дня
    Мэр Львова объяснил отсутствие газа после удара ночью

    Мэр Львова объяснил отсутствие газа после удара ночью сработавшей защитой

    Tекст: Елизавета Шишкова

    После ночного удара ракетным комплексом «Орешник» в селе Рудно Львовской области была активирована система безопасности, временно отключившая газоснабжение для 376 абонентов.

    В результате ракетного удара Вооруженных сил России по селу Рудно Львовской области, автоматическая система безопасности газа временно прекратила подачу газа для 376 абонентов, сообщает Lenta.ru.

    Мэр города Андрей Садовой в своем Telegram-канале заявил, что система защиты сработала из-за ударной волны. По его словам, специалисты уже работают на месте аварии и проверяют оборудование. Садовой добавил, что подача газа будет восстановлена после завершения всех проверок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Львова Андрей Садовый сообщил о взрывах в городе на фоне воздушной тревоги. Депутат горсовета Львовской области Игорь Зинкевич отметил перебои с подачей газа в одном из поселков.

    Украинские Telegram-каналы показали видео удара по объекту инфраструктуры во Львовской области.

    Российские военные нанесли массированный удар по инфраструктуре Украины после атаки на резиденцию президента России, используя высокоточное оружие и комплекс «Орешник».


    Комментарии (2)
    8 января 2026, 12:41 • Новости дня
    Российские войска освободили Братское в Днепропетровской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Восток» освободили Братское в Днепропетровской области.

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад и двух штурмовых полков ВСУ около Верхней Терсы, Цветкового, Прилук и Воздвижевки Запорожской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    При этом ВСУ потеряли свыше 220 военнослужащих, три бронемашины и три артиллерийских орудия.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям механизированной бригады ВСУ возле Кондратовки и Рыжевки Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны рядом с Волчанскими Хуторами и Старицей.

    ВСУ при этом потеряли до 120 военнослужащих, две бронемашины и склад матсредств, перечислили в оборонном ведомстве.

    Между тем подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах Красного Лимана Донецкой народной республики (ДНР), Ковшаровки, Купянска-Узлового, Глушковки и Благодатовки Харьковской области.

    Потери противника при этом составили свыше 180 военнослужащих, четыре бронемашины и три склада боеприпасов.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии у Николаевки, Степановки, Миньковки, Закотного, Константиновки и Берестока ДНР.

    Противник потерял более 200 военнослужащих, танк, две бронемашины, шесть складов боеприпасов и матсредств, отчитались в Минобороны.

    Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, пехотной, десантно-штурмовой, аэромобильной бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии поблизости от Гришино, Кутузовки, Новокриворожья, Белицкого, Вольного, Анновки, Торецкого ДНР и Новоподгородного Днепропетровской области.

    Потери противника составили свыше 410 военнослужащих, четыре бронемашины, артиллерийское орудие и семь пикапов, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее в четверг Минобороны показало водружение триколора в освобожденных Подолах.

    Накануне военные РФ установили поклонный крест в Белогоровке ЛНР.

    А 5 января российские войска освободили Грабовское в Сумской области.

    Комментарии (0)
    9 января 2026, 08:01 • Новости дня
    Axios узнал об ожидании ответа Москвы по согласованному США и Украиной плану мира

    Axios узнал об ожидании ответа Москвы по согласованному плану мира на Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    После достижения соглашения с Украиной практически по всем аспектам мирного плана американского лидера Дональда Трампа Белый дом хочет получить четкий ответ от президента России Владимира Путина на это предложение.

    Переговоры российского спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), Кирилла Дмитриева со Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером состоялись в Париже. До этого американские представители два дня вели переговоры с высокопоставленными украинскими и европейскими чиновниками, включая Владимира Зеленского.

    «В ходе этих переговоров основное внимание было уделено двум спорным моментам: гарантиям безопасности для Украины и возможным территориальным уступкам Украины в восточном регионе Донбасса. Зеленский заявил в четверг, что соглашение о гарантиях безопасности Украины с Трампом «в принципе готово к окончательному согласованию на самом высоком уровне», – пишет портал Axios.

    По словам Зеленского, Украина была проинформирована, что текущий документ будет обсуждаться с Россией.

    «Украинские чиновники сообщили Axios, что существует вероятность поездки Зеленского в США. На следующей неделе состоится встреча с Трампом для завершения соглашения о гарантиях безопасности. Другой вариант – их встреча во время Всемирного экономического форума в Давосе», – резюмирует портал.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, лидеры «коалиции желающих» в Париже  подписали декларацию о намерении разместить на Украине войска. Зеленский заявил, что документ с США по гарантиям безопасности Украины почти готов. Le Monde сообщила о визите Дмитриева в Париж 7 января.

    Комментарии (4)
    8 января 2026, 12:55 • Новости дня
    ВС России поразили работающие в интересах ВСУ порты

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение объектам энергетики и портовой инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ и военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины.

    Кроме того удары наносились по местам сборки и хранения БПЛА, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты 142 беспилотника.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета,  108 177 беспилотников, 644 ЗРК, 26 992 танка и другие бронемашины, 1 637 боевых машин РСЗО, 32 445 орудий полевой артиллерии и минометов, 51 197 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне ВС России впервые уничтожили пусковую установку РСЗО «Буран» ВСУ.

    Ранее ВС России также поразили используемые ВСУ объекты портовой инфраструктуры.

    Комментарии (0)
    8 января 2026, 14:12 • Новости дня
    В Днепропетровске после блэкаута объявили ЧС национального масштаба

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Днепропетровске введен режим чрезвычайной ситуации национального уровня после полного отключения электричества, при этом альтернативные источники энергии обеспечивают лишь часть города, признали местные власти.

    Чрезвычайная ситуация национального уровня сложилась после полного отключения электричества в Днепропетровске. Об этом заявил мэр города Борис Филатов, передает ТАСС.

    Он сообщил, что работают альтернативные источники электроснабжения. По его словам, левый берег города сейчас обеспечивает электроэнергией резервная техника, а на правом берегу водоснабжение лишь постепенно восстанавливается.

    Глава военной администрации области Иван Федоров в эфире канала «Мы – Украина» подчеркнул, что это первый за последние годы полный блэкаут в регионе. Он отметил, что энергетикам и коммунальным службам приходится работать в сложнейших условиях.

    По информации агентства Укринформ, в ночь на 8 января в Днепропетровске были слышны взрывы. Вечером среды город остался без электричества, воды, отопления, мобильной связи и интернета. Работа метрополитена также была остановлена, а представитель Минэнерго страны сообщил, что порядка 800 тыс. абонентов в области остаются без света.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в четверг украинские СМИ сообщили о прекращении работы всех ТЭЦ в Днепропетровской области без прогнозов восстановления.

    А накануне в Одессе произошла серия взрывов после воздушной тревоги. В этот же день во Львове приостановили работу часть больниц и всего электротранспорта из-за введения новых правил распределения электроэнергии для критических объектов. Это стало следствием изменения подхода правительства к определению критичности предприятий, из-за чего даже аппараты искусственного дыхания, трамваи и троллейбусы теперь работают по графикам отключений.

    Комментарии (0)
    9 января 2026, 03:15 • Новости дня
    Мэр украинского Львова сообщил о взрывах в городе

    Tекст: Катерина Туманова

    Мэр украинского города Львов Андрей Садовый сообщил в Telegram-канале о взрывах на фоне действия воздушной тревоги.

    «После объявления воздушной тревоги во Львове была слышна серия взрывов. Сейчас выясняем, что произошло, были ли это прилеты и в каком районе», – приводит ТАСС его слова.

    Позже депутат горсовета Львовской области Игорь Зинкевич сообщил о перебоях с подачей газа в одном из поселков.

    «Люди пишут: В Рудно практически нет газа. Плита на кухне едва горит, котел погас и не зажигается. Давления нет», – написал он в Telegram-канале.

    В свою очередь, глава региональной военной администрации Львова Максим Козицкий заявил о повреждении объекта критической инфраструктуры во Львовской области на фоне взрывов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в четверг украинские СМИ сообщили о прекращении работы всех ТЭЦ в Днепропетровской области без прогнозов восстановления. Во Львове отключили часть больниц и весь электротранспорт.


    Комментарии (0)
    8 января 2026, 17:40 • Новости дня
    Политолог оценил шанс на появление многонациональных сил на Украине

    Политолог Ткаченко оценил шанс на появление многонациональных сил на Украине

    @ Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Российское военное и политическое руководство неоднократно заявляло, что для Москвы неприемлемо размещение иностранных контингентов на Украине. Это же касается и перемирия вместо долгосрочного мира, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что развертывание многонациональных сил для Украины потребует согласия России.

    «Слово «перемирие» неприемлемо для России, об этом неоднократно заявлялось с нашей стороны. Никакого иностранного военного контингента также не может быть на Украине, ни во время проведения СВО, ни после завершения боевых действий и заключения мирного соглашения. Сложно представить, в какой ситуации Москва могла бы изменить позицию по этим вопросам. Разве что в случае поражения, а его не будет», – сказал политолог Станислав Ткаченко.

    «Наша страна заинтересована в том, чтобы Украина имела минимальную армию и сохраняла нейтралитет. А он, в свою очередь, не предполагает размещение иностранных войск на территории страны», – продолжает аналитик.

    Более того, если ЕС решит каким-то образом отправить военных уже после окончания СВО, Россия будет рассматривать это как прямое нарушение соглашений. «Все нюансы должны быть тщательно прописаны в договоре. Чтобы у европейцев не было возможности найти какую-то лазейку», – подчеркивает собеседник.

    «При этом надо понимать, что чем больше успехов будет у российских войск в зоне СВО, тем шире могут быть требования Москвы при заключении мира», – обратил внимание эксперт. Европа это осознает, но продолжает продвигать один и тот же нарратив.

    «У ЕС нет «плана Б». В условиях, когда США потеряли интерес к прямому участию в конфликте, Евросоюз оказался на развилке: либо Украина продолжает войну, либо терпит поражение с серьезными имиджевыми, финансовыми, экономическими и военными последствиями для самой Европы», – заключил Ткаченко.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что формирование и развертывание многонациональных сил в поддержку гарантий безопасности на Украине невозможно без согласия России. По его словам, для реализации подобных шагов необходим четкий порядок: сначала перемирие, затем предоставление гарантий безопасности Украине, а только после этого – долгосрочное соглашение о мире с Россией.

    Мерц подчеркнул: «Всё это невозможно без согласия России, а от него, по-видимому, мы еще довольно далеки».

    Отметим, что в декабрьском «Рейтинге недружественных правительств» газеты ВЗГЛЯД Германия разделила с Британией первое место.

    Ранее в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что план Запада по дальнейшей милитаризации Украины далек от мирного урегулирования и нацелен на эскалацию конфликта. Она добавила, что Россия будет рассматривать западные военные объекты на Украине как угрозу безопасности и считать это интервенцией.

    Напомним, во вторник британский премьер-министр Кир Стармер сообщил, что лидеры «коалиции желающих» подписали декларацию о намерении разместить войска на Украине при условии заключения мирного соглашения. По его словам, это позволит создать правовую базу для действий вооруженных сил Британии, Франции и ряда партнеров на территории Украины, включая «обеспечение безопасности» неба и морей, а также «восстановление» ВСУ.

    Стармер также подчеркивал, что Британия и Франция, в случае прекращения огня, создадут военные базы по всей Украине и построят охраняемые склады техники для нужд украинской армии. Позднее сообщалось, что Лондон и Париж могут в общей сложности отправить на Украину до 15 тыс. военных.

    Комментарии (0)
    Каким будет курс рубля в 2026 году

    «Рубль сильно переоценен», а «пауза в девальвации рубля слишком затянулась» – такими словами эксперты оценивают исключительно крепкий курс российской национальной валюты в 2025 году. Экономисты считают, что в 2026-м рубль ждет ослабление. Насколько и по каким причинам? Подробности

    Ради России Франция отказала США

    Россия и Франция впервые за долгое время сделали значимый шаг навстречу друг другу. По крайней мере, сложно воспринимать иначе произведенный между двумя странами обмен – приговоренный за шпионаж в России француз и задержанный в Париже россиянин вернулись каждый на свою родину. Почему происходящее касается в том числе США? Подробности

    2026-й покажет качественный рост российских Вооруженных сил

    Активное развитие беспилотных и роботизированных систем стало одной из главных тенденций в российских вооруженных силах в 2025 году. И дело не только в том, что войска массово насыщаются боевыми роботами – но и в том, что насыщение количеством переходит в новое качество боевых возможностей армии. Подробности

    Захват «Маринеры» требует от России новых подходов к безопасности танкеров

    Захват российского судна «Маринера» американцами вызвал негативную реакцию не только в России, но и в других странах мира. Москва считает, что случившееся может стать опасным прецедентом. Тем временем в экспертном сообществе уверены, что речь идет о пиратской акции, которая вынуждает Россию задуматься о способах защиты собственных судов в международных водах. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

