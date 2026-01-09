Киевводоканал сообщил об отключении воды после серии взрывов

Tекст: Елизавета Шишкова

Объекты водопроводной инфраструктуры Киева оказались обесточены после серии взрывов, передает ТАСС.

В официальном сообщении Киевводоканала отмечается, что водоснабжение отсутствует в Печерском районе и на левобережной части города. Представители предприятия уточнили, что специалисты-энергетики совместно с сотрудниками водоканала уже приступили к восстановлению электроснабжения обесточенных объектов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные провели массированный удар по инфраструктуре Украины с применением высокоточного оружия и комплекса «Орешник» после атаки на резиденцию президента России.

Часть левого берега Киева осталась без электроснабжения, что вызвало перебои в работе метро и электротранспорта, а также потребовало введения аварийных графиков.

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил о взрывах и воздушной тревоге в городе.

В селе Рудно Львовской области после ночного удара ракетным комплексом «Орешник» была активирована система безопасности, которая отключила газоснабжение для 376 абонентов.