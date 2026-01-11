Орбан: Передача 800 млрд евро Украине приведет к экономической гибели Европы

Tекст: Вера Басилая

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что передача Украине 800 миллиардов евро приведет к экономической гибели Европы, передает РИА «Новости».

По его словам, Украина запрашивает 800 млрд евро в течение следующего десятилетия, не учитывая расходы на вооружение, а в Брюсселе требуют от Венгрии отказаться от поддержки семей, пенсионеров, дешевой энергетики, больниц и справедливых налогов ради помощи Киеву. Орбан подчеркнул, что Венгрия продолжит ставить интересы своего народа на первое место и не поддержит такой подход, который, по его мнению, ослабляет Европу. Ранее он отмечал, что такой суммы хватило бы на выплату пенсий венграм в течение 40 лет.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал руководство на Украине «гомункулом» в контексте просьбы Киева о 800 млрд долларов.

Орбан также заявил, что венгерские средства должны использоваться для развития самой Венгрии, а не для поддержки Украины.