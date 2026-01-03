США нанесли удары по Венесуэле

Российское посольство не пострадало в результате взрывов в Каракасе, заявил посол России Сергей Мелик-Багдасаров. Организованных туристов из России в Каракасе нет, сообщили в АТОР. (фото: MIGUEL GUTIERREZ/EPA/ТАСС)

Как ожидается в 19.00 мск президент США Дональд Трамп выступит с пресс-конференцией, посвященной атаке на Венесуэлу. Ранее в своих соцсетях он заявил об успешной проведенной операции и захвате Мадуро (фото: Cristian Hernandez/AP/ТАСС)

Ряд стран уже выступили с осуждением вооруженной агрессии США в отношении Венесуэлы. Среди них Россия, Белоруссия, Колумбия, Куба, Иран и Турция. Глава евродипломатии Кая Каллас «призвала к сдержанности». Москва также призвала внести ясность в ситуацию вокруг Мадуро (фото: REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

Президент Колумбии Густав Петро назвал объекты, по которым пришлись удары США: Ла-Карлотта, казармы в Катиа-Ла-Мар, База F-16 в Баркисимето, Форт-Тиуна, частный аэропорт Каракаса, аэропорт в городе Эль-Атильо, военная вертолетная база Игероте, здание Национальной ассамблеи (парламента), центральная часть Каракаса (фото: REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

После семи взрывов в Каракасе Мадуро подписал указ о введении в стране режима чрезвычайного положения. Вскоре на улицах столицы недалеко от президентского дворца Мирафлорес была замечена венесуэльская бронетехника (фото: Cristian Hernandez/AP/ТАСС)

США в ночь на 3 января нанесли удары по Венесуэле. По словам госсекретаря Марко Рубио, операция служила прикрытием для ареста президента республики Николаса Мадуро. Глава государства вместе с женой уже якобы захвачен силами спецназа «Дельта» (фото: Matias Delacroix/AP/ТАСС)

Netflix – это спрут, который практически монополизировал производство и прокат фильмов и сериалов среди домохозяйств всего мира (русских, правда, выключили). Он давно уже пылесосит национальных производителей и стремительно укрепляется в суверенных как бы странах, попутно убивая все живое. Но это началось давно и не с Netflix.

Врагам Ирана и в 2025-м не удалось парализовать его волю и лишить его инициативы. Страна по-прежнему остается региональным центром силы, ценным партнером России, Китая и Индии. Что же касается неудач, то фортуна – дама переменчивая.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что если Украина дальше продолжит так воевать, то исчезнет с географической карты мира, перестанет существовать. Как это может произойти? Попробуем смоделировать.

Российской экономике удались десять рекордных достижений 2025 год был непростым для российской экономики. Запад вводил новые санкции, цены на нефть упали еще сильнее, вырос и дефицит бюджета, а заемные деньги остаются по-прежнему дорогими. Однако устойчивости экономики страны это никак не помешало. Какие главные успехи достигнуты в экономике и благодаря каким обстоятельствам?

Запад молчаливо поддержал теракт Киева в Хорлах Новогодняя атака ВСУ на кафе и гостиницу в Хорлах Херсонской области унесла уже 27 жизней. На фоне этого Москва призывает ООН к немедленному осуждению террористических действий противника. Эксперты отмечают – Киев, не способный продемонстрировать хотя бы какие-то успехи на фронте, из раза в раз прибегает к терроризму, а Европа безмолвно его поддерживает.

Штурмовики стали воплощением героизма на поле боя Наиболее впечатляющие примеры героизма, в том числе массового, в зоне СВО в 2025 году показали бойцы, сражающиеся на самом переднем крае – штурмовики. А самой значимой войсковой операцией в этом смысле стало освобождение Курской области. Но и в других районах и при других обстоятельствах российские бойцы доказывали свое мужество.

США нанесли удары по Венесуэле В субботу в столице Венесуэлы раздались взрывы. Президент США Дональд Трамп уже заявил, что удары нанесли Штаты. Причем, по его словам, президент республики вместе с женой был захвачен и вывезен из страны. В стране введено чрезвычайное положение, а на улицах Каракаса заметили бронетехнику. Что известно о произошедшем?

Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно.

Чего ждать? Последнее видео 2025 года Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

Китай против Японии: новая война в 2026-м? Отношения двух главных экономик Азии – Китая и Японии – обрушились всего за месяц. Агрессивность Санаэ Такаити – первой женщины во главе японского правительства – подталкивает Пекин к решительным мерам, вплоть до начала собственной СВО.

«Это последний мирный год для Европы» Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?