Президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что если Украина дальше продолжит так воевать, то исчезнет с географической карты мира, перестанет существовать. Как это может произойти? Попробуем смоделировать.9 комментариев
США нанесли удары по Венесуэле
США в ночь на 3 января нанесли удары по Венесуэле. По словам госсекретаря Марко Рубио, операция служила прикрытием для ареста президента республики Николаса Мадуро. Глава государства вместе с женой уже якобы захвачен силами спецназа «Дельта» (фото: Matias Delacroix/AP/ТАСС)
После семи взрывов в Каракасе Мадуро подписал указ о введении в стране режима чрезвычайного положения. Вскоре на улицах столицы недалеко от президентского дворца Мирафлорес была замечена венесуэльская бронетехника (фото: Cristian Hernandez/AP/ТАСС)
Президент Колумбии Густав Петро назвал объекты, по которым пришлись удары США: Ла-Карлотта, казармы в Катиа-Ла-Мар, База F-16 в Баркисимето, Форт-Тиуна, частный аэропорт Каракаса, аэропорт в городе Эль-Атильо, военная вертолетная база Игероте, здание Национальной ассамблеи (парламента), центральная часть Каракаса (фото: REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)
Министр обороны Венесуэлы Падрино Лопес сообщил, что американские военные вертолеты ракетами обстреляли жилые районы Каракаса и нескольких штатов. Информация по количеству жертв уточняется (фото: Matias Delacroix/AP/ТАСС)
Ряд стран уже выступили с осуждением вооруженной агрессии США в отношении Венесуэлы. Среди них Россия, Белоруссия, Колумбия, Куба, Иран и Турция. Глава евродипломатии Кая Каллас «призвала к сдержанности». Москва также призвала внести ясность в ситуацию вокруг Мадуро (фото: REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)
Как ожидается в 19.00 мск президент США Дональд Трамп выступит с пресс-конференцией, посвященной атаке на Венесуэлу. Ранее в своих соцсетях он заявил об успешной проведенной операции и захвате Мадуро (фото: Cristian Hernandez/AP/ТАСС)
Российское посольство не пострадало в результате взрывов в Каракасе, заявил посол России Сергей Мелик-Багдасаров. Организованных туристов из России в Каракасе нет, сообщили в АТОР. (фото: MIGUEL GUTIERREZ/EPA/ТАСС)