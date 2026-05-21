    @ ANATOLY MALTSEV/EPA/ТАСС

    21 мая 2026, 08:40 Мнение

    Культурные коды хранятся в семье

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев

    писатель, журналист, публицист

    Однажды я случайно попал на лекцию Умберто Эко. Как можно было пропустить возможность увидеть и послушать автора «Имени Розы»? Это было довольно давно, и то, что он говорил про «культурный код», еще было удивительно и свежо. А главное – сильно отличалось от того, что подразумевал под этим Клотер Рапай, который и раскрутил среди широкой публики этот термин. Неслучайно его книгу The Culture Code переводят «Как мы живем, что покупаем и почему» – что подразумевает некоторую зацикленность на маркетинге и прочей торговле. Нет, Эко все-таки говорил именно о культуре. А так как все это проходило на кинофестивале, то и говорил он о кино, как мощнейшем медиуме передачи этого самого «кода». В этом была его основная мысль.

    С тех пор и у нас про культурный код не говорит только совсем ленивый, да с такой страстью, что кажется уже, что его придумали именно у нас.

    При этом термин соседствует с нарративом про традиционные ценности, что иногда способствует смешению этих понятий.

    Я даже понимаю, откуда в обществе такая увлеченность культурным кодом. Россия удивительная страна с удивительной историей, которая за последнее время пережила несколько драматичнейших переходов из одной формации в другую – тут только недавно был царизм, потом полностью сменилось примерно всё, и вот уже социализм самого классического толка, потом бац – самый что ни на есть дикий капитализм, потом переход от дикого капитализма к более-менее цивилизованному и государственному.

    Но при всех отрицаниях предыдущего что-то ведь нас всех держит вместе. Вот мы тут. Наши родители – тут, у некоторых еще есть бабушки с дедушками, а у кого-то дети и внуки. И мы все – тут. И если просто посмотреть, кто собрался за семейным столом, то получится, что одна большая семья – которой, например, удалось по ходу истории не потерять своих близких – это слепок истории где-то за век. За столетие. За время абсолютно разнонаправленного движения общества и страны.

    И, по идее, уже все должно было разлететься на куски беспамятства и хаоса. Но мы же все – тут. Мы сидим за столом и празднуем девяностый день рождения мамы-блокадницы. Нас всех что-то держит, кроме обычных семейно-племенных отношений. Нас – в масштабах всей страны, не только этого стола.

    Да, мама еще видела «Красных дьяволят» Перестиани, а я уже вырос на «Неуловимых мстителях» Кеосаяна, и, как вы понимаете, это одно и то же произведение. У внучки есть шанс посмотреть неких совсем новых и модных «Неуловимых», в которых от оригиналов только название и имена героев. Это просто пример, субъективный, но закономерный – первой попавшейся ниточки из миллиона, которые составляют эту ткань, которую называют культурным кодом.

    И тут мы обращаем внимание, что под разговоры об «общинном сознании» и семейных ценностях, именно семья – как натуральная ячейка – нуклеус – общества, каким бы затасканным это выражение ни было – реальная основа общества. Под давлением истории, обстоятельств, катастроф и достижений – русские люди ищут опору именно в семье. И это не дает хаосу проникнуть.

    А если без пафоса посмотреть, то окажется, что и тот самый культурный код, которым так озабочены обществоведы – бытует и передается прежде всего в семье. Раз за разом. Поколение за поколением.

    Все очень просто и естественно. Сначала дети слышат музыку и песни, которые звучат в доме родителей. Они окружены книгами, которые читают родители. Фильмами, которые смотрят родители и которые смотрят вместе с родителями. И это остается навсегда. Даже пресловутый «подростковый бунт», и даже отрицание родительской культуры – это не более, чем расширение границ и переосмысление.

    Мои родители слушали джаз, а я – «Поющие гитары» и «Лед Зеппелин», и потом оказалось, что в этом вообще нет никакого противоречия и бунта. Более того – недавно поймал себя на том, что все последние винилы, купленные в дом – о, ужас! – джазовые. Не прошло и пятидесяти лет, как отдельно взятый культурный код вдруг сработал.

    Шестеренки этой загадочной машины времени совершили несколько оборотов и вот я уже в 2026-м ставлю 4-летней внучке пластинку фирмы «Мелодия» – «Алиса в стране чудес» в исполнении Высоцкого. О, боже – где я со своим «Лед Зеппелином» и где Высоцкий? Но код-то работает. И не дает прервать течение культуры и истории. Возможно, вы даже этого не замечаете. На всякий случай проверьте – что лучшего из культуры передали вам по наследству ваши родители или бабушки с дедушками. Окажется, что больше, чем вы могли себе представить.

    И тут, конечно, «культурный код» и «традиционные ценности», про которые все говорят, но каждый подразумевает что-то свое, начинают стремительно сближаться. Именно где-то за обеденным столом ячейки общества.

    Ведь с традиционными ценностями все не так однозначно – формально государству нужен некий перечень оных для выстраивания квази-идеологии в условиях, когда по Конституции никакой государственной идеологии не существует. Сложность в том, что не очень понятно – откуда отсчитывать пункты этого перечня. От Владимира или о Ивана Грозного? И тут обязательно кто-нибудь вынет с полки кодекс «Домострой» и спросит – а вот тут традиционные ценности перечислены или не совсем? Возникает замешательство, и кто-то от имени государства пытается спасти ситуацию и говорит: «Пушкин!». Упс. Ну, понятно, что Пушкин. Вот только у Пушкина и в творчестве с семейными ценностями как-то не очень, и в личной жизни. Кто-то вспоминает: «Чайковский!». Безусловно. Но есть нюансы и с Петром Ильичом.

    Идет лихорадочная попытка выкристаллизовать эти самые традиционные ценности. А возможный ответ хранится достаточно близко, под рукой – то, что хранится в семьях, что передается путем культурного кода – возможно, это и есть те самые традиционные ценности во всем их многообразии.

    Пусть западные авторы увязывают все с потребительством, у нас все равно другой путь. Пока идет фантастической силы процесс разрушения именно семьи, у нас здесь люди видят спасение именно в семье. И так происходит десятилетиями, если не столетиями.

    Да, культурный код можно представить в виде массы мифов, стереотипов, правил поведения, набора ценностей, которые передаются… где? Кем? В семье. Всё в семье. А внешние манифестации идут параллельно в виде белого шума, как правило.

    Не переводите Винни Пуха с Чебурашкой в смартфончик – пусть стоят старенькие книжки на полке. Вы их прочтете внукам вслух на ночь. И скажете: «А сейчас я передам тебе культурный код, малыш». И будет вам хорошо.

    Рубль снова стал лучшей валютой среди мировых валют, показав рост на 12% за полтора месяца. Это удивило не только Запад, но и российские власти, которые не ожидали такого сильного ослабления доллара. В 2022 году Запад уже пел дифирамбы российской валюте, однако тогда причины были совсем другие, чем сейчас. Что заставляет рубль крепчать и почему это невыгодно российской экономике? Подробности

    Москва и Минск репетируют стратегический ответ Европе

    Россия и Белоруссия начали масштабные учения с отработкой скрытного перемещения ядерных боеприпасов и подготовкой к их применению. На фоне разговоров о размещении французского ядерного оружия в Восточной Европе Союзное государство дает понять: в случае угрозы ответ будет незамедлительным и сокрушительным. В чем заключается особенность этих учений и какой сигнал их проведением Россия и Белоруссия посылают Европе? Подробности

    Защищаться от украинских дронов поможет развитие мобильных огневых групп

    В ночь на 17 мая ВСУ провели самую массовую в 2026 году атаку беспилотников по регионам России, рекордному налету дронов подверглось Подмосковье. Есть жертвы среди россиян, погиб гражданин Индии. При этом пострадали не военные, а гражданские объекты. В то же время Европа наращивает производство беспилотников для Украины. Какими конкретными методами Россия может защититься от украинских дронов? Подробности

    Чем опасны для Балтийского флота новые фрегаты ВМС Швеции

    Всего через четыре года, как ожидается, в состав ВМС Швеции впервые за много лет войдут крупные надводные корабли. С чем связаны планы по их закупке, какими возможностями обладают фрегаты проекта FDI, в чем их сила и слабости – и как российскому Балтийскому флоту стоит готовиться к их появлению? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

