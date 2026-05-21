По идее, уже все должно было разлететься на куски беспамятства и хаоса. Но мы же все – тут. Мы сидим за столом и празднуем девяностый день рождения мамы-блокадницы. Нас всех что-то держит, кроме обычных семейно-племенных отношений. Нас – в масштабах всей страны, не только этого стола.
Минобороны Казахстана не подтвердило информацию Пентагона об НЛО над республикой
Министерство обороны Казахстана сообщило, что опубликованные американские архивные документы о неопознанных летающих объектах над республикой оказались основаны на недостоверных личных показаниях.
«Данный факт не находит своего подтверждения. В распоряжении Министерства обороны Республики Казахстан отсутствуют доказательства или официальные заключения, свидетельствующие о фиксации на территории Республики Казахстан объектов внеземного происхождения», – подчеркнули в ведомстве, передает ТАСС со ссылкой на новостной портал Tengrinews.
Системы противовоздушной обороны страны в указанный период не обнаруживали подобных аномалий. Зарубежные отчеты опираются исключительно на субъективные рассказы людей и не подкреплены фактами. Казахстанские военные не участвовали в подготовке этих сообщений и не подтверждают их подлинность.
