Минобороны Казахстана не подтвердило информацию Пентагона об НЛО над республикой

Tекст: Дарья Григоренко

«Данный факт не находит своего подтверждения. В распоряжении Министерства обороны Республики Казахстан отсутствуют доказательства или официальные заключения, свидетельствующие о фиксации на территории Республики Казахстан объектов внеземного происхождения», – подчеркнули в ведомстве, передает ТАСС со ссылкой на новостной портал Tengrinews.

Системы противовоздушной обороны страны в указанный период не обнаруживали подобных аномалий. Зарубежные отчеты опираются исключительно на субъективные рассказы людей и не подкреплены фактами. Казахстанские военные не участвовали в подготовке этих сообщений и не подтверждают их подлинность.

