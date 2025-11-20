Зеленский заявил, что битва за Красноармейск имеет не только военное, но и политическое значение. Поэтому украинское руководство кидает все резервы, которые может найти, чтобы отсрочить неизбежное – падение города.10 комментариев
В Госдуме сообщили о разработке закона о социальном питании
В Госдуме рассматривается инициатива, призванная унифицировать порядок предоставления питания во всех российских социальных учреждениях, включая роддома и школы, сообщила СМИ первый зампред комитета по защите семьи Татьяна Буцкая.
Разработка масштабного закона о социальном питании началась в Госдуме. Он закрепит порядок организации питания для всех социальных учреждений страны – от роддомов до лагерей и санаториев, сообщила ТАСС первый зампред комитета по защите семьи Татьяна Буцкая во время Второго международного форума стран СНГ по школьному питанию в Душанбе.
Буцкая напомнила, что сейчас на федеральном уровне установлен порядок бесплатного горячего питания для учеников младших классов. По ее словам, при разработке нового закона учитывается множество практических вопросов – финансирование питания, обеспечение безопасности, обучение детей культуре здорового рациона.
Депутат также выразила готовность делиться законодательными инициативами и практиками в области социального питания с другими странами СНГ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Госдуму внесли законопроект о бесплатных горячих обедах для учителей.
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что возраст предоставления бесплатного горячего питания в школьных столовых могут увеличить.
Минпросвещения назвало платные буфеты в школах необходимостью.