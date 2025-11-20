В Госдуме сообщили о разработке закона о социальном питании

Депутат Буцкая: Готовится большой федеральный закон о социальном питании

Tекст: Тимур Шайдуллин

Разработка масштабного закона о социальном питании началась в Госдуме. Он закрепит порядок организации питания для всех социальных учреждений страны – от роддомов до лагерей и санаториев, сообщила ТАСС первый зампред комитета по защите семьи Татьяна Буцкая во время Второго международного форума стран СНГ по школьному питанию в Душанбе.

Буцкая напомнила, что сейчас на федеральном уровне установлен порядок бесплатного горячего питания для учеников младших классов. По ее словам, при разработке нового закона учитывается множество практических вопросов – финансирование питания, обеспечение безопасности, обучение детей культуре здорового рациона.

Депутат также выразила готовность делиться законодательными инициативами и практиками в области социального питания с другими странами СНГ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Госдуму внесли законопроект о бесплатных горячих обедах для учителей.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что возраст предоставления бесплатного горячего питания в школьных столовых могут увеличить.

Минпросвещения назвало платные буфеты в школах необходимостью.



