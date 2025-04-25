Каждый крупный результат – это сумма удачных и неудачных штурмов отдельных домов, окопов, блиндажей. А каждый такой отдельный штурм – это преодоление страха, который не может вообразить обыватель, рисующий с дивана стрелки на карте.4 комментария
Минпросвещения назвало буфеты в школах необходимостью
Буфет в школе – это необходимость, позволяющая обеспечить школьников дополнительным питанием между основными приемами пищи, заявила замглавы Минпросвещения Ирина Шварцман, комментируя депутатское обращение по поводу ассортимента школьных буфетов.
Депутат Госдумы Ксения Горячева направила главе Минпросвещения Сергею Кравцову обращение с просьбой разъяснить процесс формирование перечня продуктов для продажи в школьных буфетах. Обращение связано с обеспокоенностью родителей тем, что в буфетах наблюдается перекос в сторону выпечки, фастфуда, сладостей и напитков с высоким содержанием сахара, передает ТАСС.
Шварцман заявила, что ведомство с пониманием относится к обеспокоенности родителей. «Тем более что в настоящее время буфет в школе – это необходимость, позволяющая обеспечить школьников дополнительным питанием между основными приемами пищи: завтраками и обедами, организованными в школьной столовой», – сказала она.
По ее словам, вопрос питания остается «на особом контроле министерства», а каждый выявленный случай нарушения рассматривается министерством тщательно и всесторонне.
Замминистра отметила, что ассортимент продукции в школьных столовых и буфетах должен соответствовать установленным законодательством требованиям к детскому питанию. При этом школы сохраняют самостоятельность в формировании перечня продаваемых продуктов.
Вопрос организации бесплатного здорового горячего питания курируется оперативным штабом Минпросвещения при участии представителей федеральных ведомств.
Шварцман также пояснила, что контроль за качеством продуктов и соблюдением санитарных норм осуществляет Роспотребнадзор. Этим ведомством, по ее словам, разработаны все необходимые правовые и санитарно-эпидемиологические нормативы, регулирующие в том числе и вопросы буфетного питания в образовательных учреждениях.
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