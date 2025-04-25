Минпросвещения назвало буфеты в школах необходимостью

Tекст: Антон Антонов

Депутат Госдумы Ксения Горячева направила главе Минпросвещения Сергею Кравцову обращение с просьбой разъяснить процесс формирование перечня продуктов для продажи в школьных буфетах. Обращение связано с обеспокоенностью родителей тем, что в буфетах наблюдается перекос в сторону выпечки, фастфуда, сладостей и напитков с высоким содержанием сахара, передает ТАСС.

Шварцман заявила, что ведомство с пониманием относится к обеспокоенности родителей. «Тем более что в настоящее время буфет в школе – это необходимость, позволяющая обеспечить школьников дополнительным питанием между основными приемами пищи: завтраками и обедами, организованными в школьной столовой», – сказала она.

По ее словам, вопрос питания остается «на особом контроле министерства», а каждый выявленный случай нарушения рассматривается министерством тщательно и всесторонне.

Замминистра отметила, что ассортимент продукции в школьных столовых и буфетах должен соответствовать установленным законодательством требованиям к детскому питанию. При этом школы сохраняют самостоятельность в формировании перечня продаваемых продуктов.

Вопрос организации бесплатного здорового горячего питания курируется оперативным штабом Минпросвещения при участии представителей федеральных ведомств.

Шварцман также пояснила, что контроль за качеством продуктов и соблюдением санитарных норм осуществляет Роспотребнадзор. Этим ведомством, по ее словам, разработаны все необходимые правовые и санитарно-эпидемиологические нормативы, регулирующие в том числе и вопросы буфетного питания в образовательных учреждениях.

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