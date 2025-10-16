Минпросвещения поддержало введение фиджитал-спорта в уроки физкультуры

Tекст: Дмитрий Зубарев

Министр просвещения России поддержал инициативу министра спорта, председателя Олимпийского комитета России Михаила Дегтярева, касающуюся включения фиджитал-спорта и лыжных гонок в школьную программу по физической культуре, сообщает ТАСС.

В Министерстве спорта России прошла рабочая встреча с участием Кравцова, Дегтярева и губернатора Тульской области Дмитрия Миляева. Участники обсудили подготовку к заседанию президентского Совета по спорту и развитие школьного спорта. Было отмечено, что сейчас уроки физкультуры проводятся по 32 видам спорта, и предложено расширить этот перечень новыми дисциплинами.

Кравцов подчеркнул перспективность фиджитал-спорта и важность его популяризации среди молодежи. По его словам, Минпросвещения совместно с Всероссийской федерацией фиджитал-спорта разрабатывает факультативный модуль для школьников. Министр отметил, что современные школы оснащены всем необходимым для занятий спортом, что стало возможным благодаря президентским программам строительства и ремонта.

В ходе встречи также рассматривался вопрос использования школьной инфраструктуры для граждан с учетом безопасности. С 2020 года, по словам Кравцова, в России создано 38 тыс. школьных спортивных клубов, что охватило почти все образовательные учреждения страны.

