Минпросвещения установило новые нормы учебной нагрузки для школ

По его словам, ситуации, когда учебная нагрузка на школьников становится чрезмерной, полностью исключены с 1 сентября 2025 года благодаря новому приказу Министерства просвещения, передает «Интерфакс».

Костенко добавил, что документ устанавливает единые нормативы недельной учебной нагрузки для всех классов, которые теперь обязательны к исполнению всеми школами.

По словам Костенко, «да, можно сказать, что с этого года нагрузка у детей снижается – в приказе установлены единые нормативы суммарного объема недельной учебной нагрузки по всем предметам для обучающихся всех классов, которым школы должны следовать. Таким образом, мы исключаем ситуации, когда нагрузка на ребенка оказывается слишком высокой». Например, для учеников первого класса при пятидневке предельный объем нагрузки составит не более 21 часа, для вторых–четвертых классов – 23 часа, для пятых – 29 часов, для шестых – 30 часов, для седьмых – 32 часа, для восьмых–девятых – 33 часа, для десятых–одиннадцатых – 34 часа.

Костенко подчеркнул, что это защитит школьников от переутомления, а школы не столкнутся с трудностями при реализации приказа. Он уточнил, что внеклассные занятия, на которые допускается до десяти часов в неделю, не засчитываются в учебную нагрузку и должны проводиться в иной форме – например, в виде экскурсий, походов, посещения музеев, театров, соревнований или общественной практики.

Глава ИСМО также прокомментировал высказывания главы Рособрнадзора Анзора Музаева о сложных школьных программах, отметив, что в Минпросвещения пока не поступало жалоб или предложений по пересмотру тем. Костенко заверил, что каждое обращение по содержанию программ будет внимательно рассмотрено, а утвержденные единые рабочие программы прошли широкое обсуждение среди профессионального и общественного сообщества.

