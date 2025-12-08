  • Новость часаКремль выразил одобрение обновленной стратегии нацбезопасности США
    Киев экспериментирует с ИИ-национализмом

    @ Andrea Ronchini/Keystone Press Agency/Global Look Press

    8 декабря 2025, 16:00 Мнение

    Киев экспериментирует с ИИ-национализмом

    Под лозунгами очистки от «токсичного контента» и поддержки украиноязычных текстов Киев начал операцию по конструированию националистической языковой реальности, отфильтрованной с помощью нейросетей на базе американских технологий.

    Владимир Рубцов

    Младший научный сотрудник АНО «Колаборатория»

    Украинские власти начали новую фазу геополитической борьбы за языковое пространство и за то, как граждане понимают происходящее вокруг. На этот раз – технологическую, с использование генеративных моделей нейросетей.

    Под конец 2025 года украинский сотовый оператор «Киевстар» объявил о разработке «суверенной» языковой модели искусственного интеллекта на базе архитектуры Gemma от Google. Партнёрами выступают Центр передового опыта WINWIN AI при Министерстве цифровой трансформации Украины и облачная инфраструктура Google Vertex AI.

    Этот проект не сводится лишь к задаче научить машину украинскому языку и локализовать интерфейсы. Он создаёт инструмент, в котором политическая доктрина превращается в набор алгоритмов. В итоге у пользователя появляется не просто сервис, а механизм, закрепляющий единственно допустимую картину мира и выдающий её по любому, даже бытовому запросу.

    Все LLM (Large Language Model, большая языковая модель) начинаются не с нейросетей, а с корпуса данных. Под лозунгами тщательной фильтрации, очистки от «токсичного контента» и курирования украиноязычных текстов разворачивается масштабная операция по конструированию нужной языковой реальности. На уровень технического требования выносятся политические критерии, которые до этого формулировались в виде законов об информационной безопасности и борьбы с «пропагандой».

    Одни смыслы и исторические версии получают зелёный свет и статус нормы. В корпус данных будут системно попадать тексты, где украинская история прочитывается в радикально националистическом ключе, а Россия описывается через набор устойчивых отрицательных клише. Альтернативные интерпретации, попытки нюансированного взгляда, просто критические оценки, не совпадающие с текущей линией власти, будут вытесняться на периферию или полностью исчезать из цифрового лексикона.

    В условиях, когда весь публичный контур Украины уже работает в режиме жёсткой антироссийской мобилизации, выбор текстов для обучения почти гарантированно окажется идеологически однобоким. Модель не отразит национальный дискурс во всей его сложности, а дополнительно зацементирует одну линию и узаконит её как естественное содержание национальной культуры. Машина начнёт отвечать не от имени общества, а от имени политического штаба, зашифрованного в нейросети.

    Ключевой эффект украинской LLM заключается в том, что она не будет пассивным зеркалом уже существующих текстов. Её интегрируют в государственные сервисы, образовательные платформы, медиа, коммерческие приложения и рекомендательные системы. Она станет частью рабочей среды чиновников, журналистов, учителей, студентов, малого бизнеса и рядовых пользователей.

    В этой конфигурации именно система начнёт писать черновики новостных заметок и учебных материалов, формировать справки и ответы госслужб, помогать школьникам и студентам объяснять сложные темы, завершать мысли пользователей в чатах и интерфейсах, подбирать якобы релевантный контент в лентах и рекомендациях.

    Каждый раз в ответе машины будет присутствовать заданная политическая оптика, преподнесённая как нейтральное объяснение действительности. Политический дискурс пройдёт процедуру натурализации и превратится в воздух цифровой среды, в фоновый шум, который не замечают и не ставят под вопрос.

    Особый интерес вызывают не только политические цели, но и выбранная технологическая база. Украинская «суверенная» модель создаётся на инфраструктуре Google Vertex AI. В публичной подаче это рациональный ход: доступ к вычислительным мощностям, надёжность, сокращение сроков вывода продукта на рынок.

    На уровне политической экономики вырисовывается другая конфигурация. Формируется зависимое, периферийное развитие, в котором местные элиты управляют содержанием, а инфраструктурный контур и ключевые технологии контролируются американской корпорацией. Получается гибрид: технологическая зависимость от США сочетается с внутренней идеологической мобилизацией и мягкой стандартизацией прозападного геополитического нарратива, адаптированного под украинскую аудиторию. Внешний партнёр получает возможность незримо влиять на рамку допустимого дискурса, не вмешиваясь напрямую в локальные политические решения.

    Громко заявляемая локализация данных на территории Украины в такой конфигурации превращается не в символ суверенитета, а в инструмент управляемой изоляции. Фактически создаётся герметичный семантический бункер, внутри которого циркулирует тщательно отфильтрованная, политически безопасная для власти реальность.

    Пропаганда перестаёт существовать как отдельный жанр и растворяется в повседневном цифровом опыте. В отличие от привычных информационных кампаний, работающих сериями лозунгов и плакатов, языковая модель действует точечно и постоянно, присутствуя в каждом интерфейсе. Пользователь видит перед собой не политически мотивированных спикеров, а бесстрастную машину. Её ответы воспринимаются как объективная истина, результат безличного вычисления, а не как элемент информационной войны.

    Отказ от критики подаётся как доверие к технологиям и как признак современности. На кон ставится сам способ формулировать мысли, подбирать слова и понятия, выстраивать причинно-следственные связи.

    Поменяется язык, а вместе с языком поменяется и картина мира. Культура потеряет многоголосие и превратится в набор заранее подобранных тезисов, которые циркулируют по замкнутому контуру и подменяют живую общественную дискуссию. Одновременно обесценится сам навык сомнения, поскольку у пользователя исчезает привычка сопоставлять источники и задавать уточняющие вопросы. Возможность критического диалога с такой системой будет минимальна.

    Для России подобные проекты становятся сигналом сразу в двух направлениях. С одной стороны, они демонстрируют масштабы чужого наступления в семантическом пространстве. С другой стороны, напоминают о необходимости собственной повестки, основанной на действительно суверенных технологиях, прозрачных принципах работы с данными и уважении к многоголосию национальной культуры. Без таких условий страна в перспективе рискует вести дискуссию на чужом языке и по чужим правилам.

    На конференции AI Journey 2025 президент России Владимир Путин заявил, что генеративные модели ИИ «порождают гигантские массивы новых данных, становятся одним из важнейших инструментов распространения информации, а значит, способны влиять на ценности, мировоззрение людей, формировать смысловое пространство целых государств да и человечества в целом в конце концов. Критическую зависимость от чужих систем мы не можем допустить. Для России это вопрос государственного, технологического и, я бы сказал, ценностного суверенитета, поэтому наша страна должна обладать целым комплексом собственных технологий и продуктов в области генеративного искусственного интеллекта».

    Идея контроля над языковой моделью всё чаще превращается в идею контроля над рамкой разговора о будущем. Это уже не вопрос программного кода и не спор о том, какая платформа удобнее. На повестку выходит более фундаментальный выбор, касающийся того, кому в итоге будет принадлежать право описывать реальность и формировать лексический аппарат, через который люди осмысляют себя и свою страну.

    Россия получила признание за границей как авиационная держава

    Впервые в постсоветской истории иностранная страна может начать собирать российские самолеты на своей территории. Такой план вынашивает Индия, с которой у России давние тесные связи в сфере боевой авиации и ракетостроения. Теперь Дели признал наши компетенции и в гражданской авиации. Индия хочет собирать самолеты Superjet и Ил-114. Причем как для своего огромного рынка, так и для дальнейшего экспорта. Чем этот проект выгоден каждой из сторон? Подробности

    Евросоюз вступил с США в войну идеологий

    Еврокомиссия наложила штраф на соцсеть X (ранее Twitter, заблокирован в РФ) в размере 120 млн евро. Это событие вызвало шквал критики со стороны американских властей. По мнению экспертов, произошедшее обнажает глубокий идеологический раскол между США и ЕС. К чему приведет «цифровое» противостояние на Западе и почему лицом этого конфликта отчаянно стремятся стать европейские «Зеленые»? Подробности

    Разбитая на Украине военная техника еще послужит России

    На полях сражений украинской спецоперации остались десятки тысяч единиц разбитой военной техники. Однако даже в таком состоянии при определенных условиях она может принести пользу и даже большую прибыль. Что нужно для этого сделать и какие опасности важно при этом учесть? Подробности

    Европа ставит ультиматум Китаю и напугана Соединенными Штатами

    Европа получила два чувствительных удара одновременно. Первым из них стала публикация новой американской стратегии нацбезопасности, но не менее серьезным – итоги визита французского президента в Китай. И то и другое обнажило целый ряд фундаментальных слабостей современной Европы. Макрон признал, что «сегодня мы находимся меж двух огней, и для нашей промышленности это вопрос жизни и смерти». О чем идет речь? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • США изменили стратегию ради России

      Администрация президента США опубликовала новую стратегию национальной безопасности. В том, что касается отношений с Россией, она значительно отличается от предыдущей.

    • Кто «слил» переговоры Зеленского с Европой

      Расшифровка переговоров между лидерами стран ЕС и Владимиром Зеленским стала общедоступной, чему никто из них не обрадуется. Помимо прочего, европейцы обвиняют США в предательстве, но главный вопрос – кто организовал эту скандальную утечку.

    • Бой между ГУР и ВСУ выиграла Россия

      Разные подразделения Вооруженных сил Украины вступили в бой в Киеве в рамках передела собственности, после чего к противостоянию присоединилась российская «Герань». Так выглядит агония режима Владимира Зеленского.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Крещенский сочельник 2026: дата и суть дня, церковные традиции, народные приметы

      Крещенский сочельник, или навечерие Богоявления – это особый день приготовления к одному из главных православных праздников – Крещению Господню. В отличие от самого Крещения 19 января, которое отмечается торжественно, сочельник носит характер строгого воздержания и молитвенной сосредоточенности. Этот день важен для православных христиан как завершающий этап духовной подготовки, когда верующие вспоминают евангельские события, предшествовавшие выходу Христа на общественное служение.

    • Год Лошади 2026: что надеть на Новый год, какие цвета принесут удачу, а каких лучше избегать

      Новый 2026 год пройдет под покровительством энергичной и благородной Красной (Огненной) Лошади – мощного символа, несущего в себе заряд жизненной силы, страсти и стремления к свободе. В восточной традиции Лошадь олицетворяет стремительное движение вперед, трудолюбие, оптимизм и непокорный дух, а стихия Огня усиливает эти качества, добавляя им яркости, смелости и харизмы.

    • Где купить новогоднюю елку в Москве 2025: цены на живые и искусственные ели

      Главный и самый атмосферный способ купить живую елку – посетить один из официальных елочных базаров, которые откроются по всему городу примерно с 15 декабря 2025 года. Эти точки легальны и безопасны: вся зелень здесь заготовлена по строгим квотам лесничествами, имеет специальные бирки или документы, что гарантирует законность происхождения. Базары удобно расположены: у станций метро (например, «Щелковская», «Медведково», «Теплый Стан»), возле крупных рынков и в парковочных карманах. Здесь царит настоящий предновогодний дух, а ассортимент позволяет выбрать идеальный экземпляр.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

