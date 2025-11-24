  • Новость часаЦБ предложил запретить маркетплейсам скидки и продажу банковских продуктов
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Чем плох и чем хорош цифровой рубль

    Отключение российских банков от SWIFT показало уязвимость зависимости от западной финансовой инфраструктуры. Цифровой рубль вместе с аналогичными проектами стран-партнеров создает альтернативную систему, которую невозможно заблокировать политическим решением в Вашингтоне или Брюсселе.

    0 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Бюрократы против котов

    Почему мы не любим проявление свободной жизни рядом с собой, хотим все контролировать и собираемся кастрировать каждую кошку с собакой? Потому что любая бюрократия вырастает не по воле инопланетян, монстров, капиталистов и всего прочего чуждого нам. Она вырастает из нас самих.

    8 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Любая революция направлена против народа

    Главным архитектором проекта сокращения населения Франции был один из видных деятелей революции, председатель Национального конвента Дюбуа-Крансе – его проект предполагал уничтожение от одной до двух третей французов.

    89 комментариев
    24 ноября 2025, 08:50 • В мире

    Робот-истребитель должен преобразить облик ВВС США

    Робот-истребитель должен преобразить облик ВВС США
    @ Public domain

    Tекст: Александр Тимохин

    Крайне опасную систему вооружений начали создать в Соединенных Штатах Америки. Пока всеобщее внимание приковано к проекту истребителя F-47, в рамках той же программы NGAD уже совершила первый полет машина, которая должна стать гораздо более серьезной угрозой, в том числе для российской боевой авиации. О чем идет речь?

    Дональд Трамп объявил о начале производства истребителя шестого поколения F-47. Об этом самолете пока мало что известно, кроме того, что он имеет радикально меньшую заметность в радиолокационном диапазоне, чем истребители пятого поколения. Истребитель создается в рамках программы NGAD – Next Generation Air Dominance (Воздушное доминирование следующего поколения).

    Однако было бы ошибкой отождествлять F-47 с проектом NGAD в целом. У NGAD много составляющих, и не так давно мы увидели одну из них.  В конце октября состоялся испытательный полет нового беспилотного летательного аппарата YFQ-44A Fury (переводится как «Ярость»), разрабатываемого компанией Anduril. Эта машина может оказаться очень опасной.

    От имитатора к истребителю

    История проекта YFQ-44A началась в 2010-х, когда у ВВС США появилась потребность получить новые возможности для подготовки своих летчиков и авиачастей. Возможности виделись в обновлении так называемых агрессоров.

    В США существует традиция имитировать силы вероятного противника на учениях. В ВВС это, во-первых, эскадрильи «агрессоров» – свои самолеты в расцветке противника, имитирующие его тактику в учебных боях со «своими» самолетами. А во-вторых, частные военные компании, которые занимаются предоставлением реактивных самолетов с пилотами для имитации специфических возможностей противника. Например, реактивный самолет имитирует крылатую ракету, которую надо найти и условно поразить. Или прорывающийся к цели бомбардировщик. Такая практика позволяет ВВС США поддерживать высокую готовность своих экипажей к войне, а также экономить деньги (у частников на старых самолетах стоимость летного часа ощутимо ниже, чем в ВВС).

    В десятых годах у этой практики наметились слабые места. Китай начал производство истребителей пятого поколения, а Россия показала Су-57. Это требовало от ВВС США начать готовиться по-другому, с большим приближением к реальности. Но увы, частники здесь помочь не могли. Те самолеты, которые они могли предоставить, даже рядом не стояли с будущими потенциальными соперниками.

    Поэтому в США была запущена программа Bandit – проект по созданию многоцелевой беспилотной платформы с широким спектром вариантов применения, которая могла бы имитировать и вражеские истребители, и бомбардировщики, и постановщики помех, и крылатые ракеты. Она должна была быть малозаметной, полуавтономной (оператор только надзирает за «бортами» в воздухе, «воюют» они сами), а получившийся в итоге летательный аппарат должен имитировать воздушный бой с большими перегрузками.

    Под эти цели небольшая компания Blue Force Technologies в инициативном порядке разработала проект, который поначалу получил наименование YFQ-44 Grackle (Grackle – Гракл, распространенное в Северной Америке семейство птиц, буквы X и Y обозначают прототип, F-fighter – истребитель, а Q – воздушная мишень). Работа был проделана очень быстро, так как для планируемого дрона использовались гражданские, доступные по всему миру комплектующие.

    А в 2023 году в ВВС США стартовала еще одна программа – Collaborative Combat Aircraft (CCA), дословно «сотрудничающий боевой летательный аппарат». Проще говоря, робот-истребитель, который воюет совместно с пилотируемыми машинами, используя искусственный интеллект (ИИ).

    Первоначально казалось, что фаворитом конкурса на создание такой машины будет авиационное подразделение General Atomics с их проектом YFQ-42. Но в 2023 году Blue Force Technologies была куплена лидирующей компанией в создании систем искусственного интеллекта Anduril. Она заявила о намерении сделать полноценную боевую машину, способную быть частью системы NGAD. Основу беспилотной «массовки», на острие копья которой будут сверхсовременные истребители шестого поколения (сейчас мы знаем, что это будет F-47), а забивать противника числом будут беспилотные «птички» с парой ракет AIM-120 большой дальности, наводимые с F-47, F-35 или другого самолета.

    Проект получил новый статус и деньги от Пентагона. Anduril бросился переделывать YFQ-44 Grackle – и создал YFQ-44A Fury.

    Облик «Ярости»

    Самолет имеет размеры примерно в половину F-16, его вооружение составляют две ракеты «воздух – воздух» AIM-120. Скорость полета – 0,95 звуковой, потолок – 15 тыс. м, максимальная перегрузка +4,5/-9g, во втором случае это больше, чем может вынести живой пилот без временной потери части функций организма (например, зрения) или сознания. Самолет может брать на борт различную нагрузку – например, радиолокационную станцию или разведывательное оборудование.

    Его предназначение – имитировать в учебном бою истребители пятого поколения и малозаметные крылатые ракеты, такие как российская Х-101. Кроме того, он может быть применен в качестве многоцелевого беспилотника с разными типами модульной нагрузки. В том числе как истребитель-ведомый в проекте NGAD, выполняя задачу, которую в США называют «missile truck» (ракетный грузовик). При таком сценарии он сможет выносить на рубеж пуска ракеты, которыми будет управлять другой самолет.

    Автономные возможности по ведению воздушного боя у него тоже есть. Известно, что компьютерные программы выигрывают симуляции воздушного боя у живых пилотов с середины 2000-х годов. Искусственный интеллект «Ярости» не может быть хуже поделок двадцатилетней давности. «Ярость» может в том числе самостоятельно выходить в район боевого применения. Еще до того, как самолет зашел в программу ССА, один оператор мог контролировать самостоятельное применение восьми машин. С помощью Anduril эти возможности однозначно расширились.

    Интересный момент – все самолеты несут на себе ретранслятор системы связи, позволяющий использовать группу самолетов в воздухе как радиосеть (фактически маленький боевой интернет в воздухе). Это дает массу дополнительных боевых возможностей.

    Что делает такой самолет фаворитом на фоне изделий традиционного ВПК, того же проекта General Atomics? Во-первых, более продвинутый искусственный интеллект. Во-вторых, цена – машина с самого начала создавалась как дешевая. Официальные лица ВВС США об этом говорят прямо, указывая на то, что эпоха дорогого оружия должна уйти в историю.

    Ни по одному из этих параметров с «Яростью» пока никто конкурировать не может. Поэтому, скорее всего, именно с этой машиной (уже под названием FQ-44), наряду с F-47 и F-35, придется иметь дело врагам Америки в следующем десятилетии.

    Роботы в воздухе

    ВВС заявляют о планах купить 200 F-47 и 1000 FQ-44 (или конкурентов последнего, если произойдет чудо). Последняя цифра ошеломляет. Для понимания масштабов: в ВКС России, по западным данным, около 800 истребителей всех типов, включая устаревшие.

    Низкая цена и массовое использование серийных коммерческих комплектующих позволят США производить такие самолеты в еще больших количествах, если понадобится, а использование искусственного интеллекта «отвязывает» военную мощь от возможностей по подготовке личного состава. Сейчас в ВВС США имеет место некоторый дефицит пилотов, а в большой войне пилоты в любом случае будут гибнуть. Современный самолет очень сложен, его боевое применение тоже, восполнять потери за счет случайных людей с коротким сроком подготовки не получится. А за счет машин, которым пилот просто не нужен – вполне возможно.

    Американцы торопятся. Их официальные лица не скрывают, что война на Украине перевернула их подходы к созданию оружия. Теперь оно должно быть массовым, многочисленным, дешевым и не требовать живого оператора – именно такие выводы они делают из того, что видят на Украине. И новый самолет этим подходам полностью соответствует. А значит, в следующем десятилетии ВВС США с высокой вероятностью получат сотни, а может быть и тысячи роботов-истребителей, предназначенных специально для уничтожения и китайских, и российских боевых машин в воздухе.

