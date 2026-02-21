Генерал Кувшинов признал вину в мошенничестве при закупках медоборудования

Tекст: Катерина Туманова

Суд получил представление прокурора о возможности рассмотрения дела бывшего руководителя 9-го Лечебно-диагностического центра Минобороны Константина Кувшинова в особом порядке. Это связано с заключением им досудебного соглашения о сотрудничестве, что по закону предполагает полное признание вины, передает РИА «Новости».

В материалах суда уточняется, что прокурор ходатайствовал о применении особой процедуры рассмотрения дела, что разрешено при наличии соглашения о сотрудничестве. Ранее Кувшинов был переведен из следственного изолятора под домашний арест.

Вместе с Кувшиновым по делу проходят еще четыре человека. Среди них – заместитель руководителя ООО «ТДА-Сервис» Александр Хоцин, который, по версии следствия, поставлял медицинское оборудование и также находится под домашним арестом.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, следователи в августе 2025 года предъявили обвинение экс-начальнику ФГБУ «9-й лечебно-диагностический центр» Минобороны России генерал-майору Кувшинову в мошенничестве в особо крупном размере.