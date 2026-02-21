Нигер объявил войну Франции – с такими заголовками вышли миллионы публикаций. Формально это не так, да и вообще не очень понятно, с кем Нигер собрался воевать: французских войск в стране нет. Однако война Африки с колониализмом, действительно, продолжается.5 комментариев
Генерал Кувшинов признал вину в мошенничестве при закупках медоборудования
Хамовнический суд Москвы получил представление о рассмотрении дела экс-руководителя 9-го Лечебно-диагностического центра Минобороны России генерала Константина Кувшинова в особом порядке вследствие досудебного соглашения, следует из документов суда.
Суд получил представление прокурора о возможности рассмотрения дела бывшего руководителя 9-го Лечебно-диагностического центра Минобороны Константина Кувшинова в особом порядке. Это связано с заключением им досудебного соглашения о сотрудничестве, что по закону предполагает полное признание вины, передает РИА «Новости».
В материалах суда уточняется, что прокурор ходатайствовал о применении особой процедуры рассмотрения дела, что разрешено при наличии соглашения о сотрудничестве. Ранее Кувшинов был переведен из следственного изолятора под домашний арест.
Вместе с Кувшиновым по делу проходят еще четыре человека. Среди них – заместитель руководителя ООО «ТДА-Сервис» Александр Хоцин, который, по версии следствия, поставлял медицинское оборудование и также находится под домашним арестом.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, следователи в августе 2025 года предъявили обвинение экс-начальнику ФГБУ «9-й лечебно-диагностический центр» Минобороны России генерал-майору Кувшинову в мошенничестве в особо крупном размере.